L'oroscopo del 21 agosto 2022 preannuncia che il Cancro sarà molto impegnato, mentre il Leone può avere problemi nel lavoro. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche della giornata.

I primi sei segni dello zodiaco

Ariete: nella vita di coppia è presente molta passione e anche possessività. Il denaro speso di recente è stato tanto e adesso bisogna calmarsi.

Toro: nella sfera lavorativa ci si può arrabbiare per delle sciocchezze. I single possono avere un mix di gelosia e passione verso una persona appena conosciuta. Non non bisogna esagerare con food e drink.

Gemelli: al lavoro si fa fatica a carburare e possono scoppiare delle liti improvvise. Con il partner ci può essere un po' di malumore. Questo è il momento più indicato per organizzare un viaggio.

Cancro: la mattinata è molto impegnativa, ma con degli ottimi guadagni. I cuori solitari possono litigare con gli amici, anche per questioni inutili. Al mattino si può essere iperattivi, mentre al pomeriggio la sonnolenza si fa sentire.

Leone: chi lavora in proprio deve far ripartire l'attività, ma possono arrivare anche dei problemi. Il partner è troppo autoritario e questo può creare una crisi nella coppia. Particolare attenzione va dedicata alla salute.

Vergine: per qualcuno potrebbe concludersi un flirt estivo.

Sul lavoro ci possono essere eccessive competizioni tra i colleghi. La stanchezza è sempre più accentuata.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: gli occhi sono puntati sulle finanze, che stanno vivendo un brutto momento. I ricordi del passato possono rovinare l'armonia della coppia. Bisogna fare attenzione a non trascurare la salute.

Scorpione: i single potrebbero sprecare troppe energie e non essere ancora pronti a una storia sentimentale. Nella coppia possono subentrare azioni inconsulte e frasi urticanti. La salute va controllata molto attentamente.

Sagittario: questo è il momento ideale per manifestare i propri sentimenti a una persona. Il rientro al lavoro è un po' traumatico, perché i progetti da completare sono davvero tanti.

Capricorno: sul lavoro non può mancare la creatività, ma bisogna anche concretizzare. Le emozioni nella vita di coppia non sono così forti come un tempo e in queste ore le liti non mancano.

Acquario: una passeggiata potrebbe essere ideale per conoscere meglio una persona. In famiglia ci possono essere delle incomprensioni. Bisogna fare attenzione alla salute.

Pesci: in mattinata la via di coppia appare litigiosa. Chi è in vacanza può dedicarsi a un'escursione o a uno spettacolo. Attenzione alla salute.