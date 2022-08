I Gemelli possono finalmente trovare la dolce metà e il Cancro sarà possessivo. Questo è il momento giusto per scoprire l'oroscopo del 7 agosto 2022.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: con il partner è presente sempre uno strano blocco e questo può essere dovuto al carattere, meglio parlare e mettere le cose in chiaro. I single sono sempre molto vitali e hanno voglia di conoscere tante nuove prede, l'occasione è quella giusta. Con la famiglia ci può essere qualche conflitto, però tutto passa molto velocemente.

Toro: in vacanza può arrivare l'ispirazione del fai-da-te e quindi bisogna andare al centro commerciale per comperare tutto il necessario.

Il partner ha sempre da ridire su ogni minima cosa, meglio lascarlo parlare da solo. L'appetito è davvero tanto, ma lo stomaco può avere qualche bruciore o crampo improvviso.

Gemelli: i cuori solitari possono ricevere tanti messaggi da una persona e poi chissà, può nascere anche l'amore. Nella coppia i momenti affettuosi non mancano mai, però a volte ci possono essere delle piccole incomprensioni e addio pace. I progetti da realizzare sono davvero tanti, quindi prima il lavoro e poi si può pensare alle ferie.

Cancro: i sentimenti con il partner sono sempre molto solidi, ma a volte ci può essere un po' di possessività che può rovinare il rapporto. Nell'attività professionale i guadagni sono ottimi e possono arrivare anche delle gratificazioni.

Attenzione al troppo alcool e ai dolci perché lo stomaco può avere dei seri problemi.

Leone: per i single è arrivato il momento di cambiare aria e di conoscere tante persone nuove. In ufficio ci può essere qualche arretrato da finire con urgenza, quindi è meglio darsi da fare. La schiena continua ad avere dei problemi e tutto questo perché l'attività fisica è entrata nel dimenticatoio, per via del troppo caldo.

Vergine: tra fratelli ci possono essere delle tensioni inutili, ma c'è ancora il tempo per rimediare. Il partner continua ad essere molto distratto perché il lavoro prosciuga le poche energie rimaste. Il punto debole è sempre l'intestino, quindi bisogna fare molta attenzione all'alimentazione.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: anche in questa giornata, la creatività è sempre presente e quindi bisogna mettere all'opera tutte queste idee.

I single possono avere degli amici da chiamare in ogni momento, per delle confidenze molto importanti che non possono di certo aspettare. Con il partner si può organizzare una cena al ristorante dell'ultimo minuto, per staccare un po' la spina.

Scorpione: il partner continua ad essere molto passionale e romantico, però a volte la possessività prende il sopravvento. In azienda è arrivato il momento di mettersi in gioco e mostrare le proprie capacità al capo.

Sagittario: sulla scrivania ci sono tanti arretrati, però oggi la voglia di lavorare è pari a zero, chi lo sente il capo? I single hanno appena detto addio a una persona che vive lontano, però presto ci possono essere dei ripensamenti. I superalcolici e il vino possono causare sonnolenza dopo pranzo, quindi bisogna bere con moderazione.

Capricorno: i cuori solitari hanno molte amicizie, ma una in particolare può rubare il cuore. Il lavoro è sempre in prima linea, ci sono delle consegne da rispettare e poi in arrivo le meritate ferie. I cattivi pensieri sono sempre presenti e questi regalano un umore molto altalenante, avere pazienza è la parola d'ordine.

Acquario: con il capo ci possono degli scontri molto accesi perché alcuni colleghi non hanno voglia di lavorare. Il partner continua a criticare le decisioni della dolce metà, però quando è troppo è troppo. Lo stomaco è sempre in disordine e l'emicrania si fa sempre più forte, serve subito un po' di riposo.

Pesci: l'amore è tutto dedicato al quattro zampe di casa e in questo modo i single sono molto appagati.

Chi lavora nella ristorazione continua ad avere degli incassi buoni, quindi la fatica è abbondantemente ripagata. La schiena è sempre molto dolorante, per avere un po' di sollievo è meglio sentire il medico.