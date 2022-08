L'Oroscopo della giornata di sabato 20 agosto vedrà i nativi Gemelli solari, felici grazie alla Luna nel segno e Venere in sestile, così come il Leone, che potrà concentrarsi al meglio sui rapporti sentimentali e d'amicizia. Venere sorriderà anche ai nativi Bilancia, e darà loro buone possibilità in amore, mentre Pesci potrebbe avere conversazioni importanti con la persona che ama. Vediamo nel dettaglio le pagelle con classifica voti per l'oroscopo della giornata di sabato 20 agosto.

Previsioni oroscopo sabato 20 agosto 2022 classifica voti e pagelle

Ariete: il fine settimana si aprirà in modo davvero convincente per voi nativi del segno. Potrete contare sul sostegno della Luna e di Venere, che in amore non vi faranno mancare nulla per essere felici insieme alla vostra fiamma, single oppure no. Sul fronte lavorativo Marte, oltre a una buona dose di energie, potrebbe portare anche interessanti idee, ma soprattutto, la voglia di portare avanti i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: il pianeta Marte non sarà più dei vostri, ma questo non vorrà dire che al lavoro non andrete bene. Il sostegno di Mercurio infatti si rivelerà prezioso per gestire efficacemente i vostri progetti. Pazienza se ci vorrà giusto un po’ di tempo in più per realizzarli.

In amore invece avrete ancora problemi di cuore con la vostra dolce metà. Forse c'è qualcosa che dovrete confessare alla persona che amate. Voto - 6️⃣

Gemelli: cielo sopra di voi ottimo secondo l'oroscopo della giornata di sabato 20 agosto, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con il sostegno della Luna e di Venere, sarete praticamente irresistibili, solari e felici, soprattutto voi nati nella prima decade.

Nel lavoro potrete contare sul sostegno di Marte in questa giornata, che vi aiuterà a non mollare, anche quando ci saranno parecchi imprevisti da affrontare. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale convincente in questa giornata di sabato. Potrete contare su un cielo sereno, che vi permetterà di vivere una relazione romantica e appagante.

Se siete single non abbiate paura di allargare la vostra cerchia sociale. In ambito lavorativo un po’ di fortuna in più non guasterebbe, ma per il momento, considerato Giove in quadratura, dovrete contare solo sulle vostre forze, e cercare di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna e Venere in buon aspetto, potrete concentrarvi al meglio sui rapporti sentimentali e sociali secondo l'oroscopo. Single oppure no, non avrete occasione migliore per concedervi unici con le persone per voi più importanti. In ambito lavorativo Marte tornerà ad agire a vostro favore, e porterà importanti energie da sfruttare per migliorare la vostra posizione professionale. Voto - 9️⃣

Vergine: configurazione astrale meno favorevole in questa giornata di sabato.

La settimana non si chiuderà al meglio per voi, considerato che la Luna si metterà in quadratura dal segno dei Gemelli. In amore, single oppure no, dovrete essere più comprensivi, e occuparvi al meglio della persona che amate. In ambito lavorativo dimostrate tutta la vostra buona volontà, anche se con Marte in quadratura le energie non saranno molte. Voto - 6️⃣

Bilancia: Venere vi sorriderà in questa giornata di sabato, così come la Luna, in trigono dal segno dei Gemelli. Tenderete a essere più positivi, e con una grande voglia di concentrarvi di più sulla vostra relazione di coppia, e viverla al meglio delle vostre possibilità. Per quanto riguarda il lavoro sentitevi soddisfatti di quanto avete fatto finora.

Con l'arrivo di Marte in Gemelli poi, avrete qualche spunto in più per migliorare e fare di più. Voto - 8️⃣

Scorpione: cielo che rimane difficile da gestire in amore secondo l'oroscopo di sabato 20 agosto. Venere non vi darà tregua, e i rapporti con il partner non saranno romantici come pensate. Sul fronte professionale invece, il pianeta Marte vi darà una tregua, e con Mercurio in sestile dal segno della Vergine, potreste provare ad aspirare a qualcosa in più. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali meno convincenti in amore a causa della Luna che si sposterà in opposizione, nel segno dei Gemelli. Sul fronte amoroso sarà difficile far scoppiare la scintilla dell'amore quando tra voi e il partner non ci sarà quell'alchimia in grado di tenervi legati.

Qualche difficoltà anche nel lavoro, ora che anche Marte sarà contro di voi. Attenzione a non farvi carico di troppi progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso ci sarà una buona stabilità di coppia tra voi e il partner, che vi permetterà di vivere momenti di tranquillità e serenità. Se siete single, godetevi questa giornata in spensieratezza, e con le persone che volete voi. Nel lavoro Giove non sarà più dei vostri, e non sempre potreste avere la forza per reagire alle difficoltà di Giove. Voto - 7️⃣

Acquario: il fine settimana per voi inizierà con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli. In amore ci sarà maggior buon senso tra voi e la vostra anima gemella, ciò nonostante ci sarà ancora molto da fare affinché i rapporti con la persona che amate funzionino.

Nel lavoro arriverà Marte a sostenere i vostri progetti, e vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi che vi siete posti. Voto - 6️⃣

Pesci: questo cielo non sarà il massimo per quanto riguarda i sentimenti, ciò nonostante, potreste avere qualche importante discussione con la persona che amate. Cercate di non essere impulsivi, e provate a risolvere i problemi di coppia che avete. Nel lavoro non fatevi carico di progetti troppo difficili o pesanti da gestire, ora che Marte si troverà in quadratura. Voto - 6️⃣