L'oroscopo di martedì 16 agosto mette in luce gli aspetti caratteristici del giorno: le previsioni astrologiche evidenziano la forte influenza che i pianeti avranno sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi non potrà resistere all'amore e chi non vedrà l'ora di lasciarsi alle spalle un momento non felice.

In particolare, Acquario, Ariete e Capricorno si posizioneranno nei primi tre posti della classifica, ma anche Bilancia, Sagittario e Vergine potranno contare sulla benevolenza degli astri. Gemelli, Leone e Cancro vivranno alti e bassi, mentre la situazione peggiorerà per Toro, Scorpione e Pesci.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 16 agosto.

Previsioni astrologiche di martedì 16 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: dimostrerete di essere più determinati che mai. Avrete degli obiettivi precisi da raggiungere e non permetterete a nessuno di distrarvi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non vacillare davanti alle eventuali difficoltà: tutto si risolverà nel migliore dei modi. Il partner, inoltre, vi ricoprirà d'affetto. Voto 9.

Toro: non vi sentirete molto in forma. La stanchezza prenderà il sopravvento sulla vostra voglia di fare. Dal punto di vista fisico, avrete bisogno di maggiori energie. Sarà importante migliorare la qualità della vostra dieta e concedervi un po' di tempo per praticare della sana attività fisica.

Voto 5.

Gemelli: desidererete migliorare alcuni aspetti della vostra vita. Non ne farete una tragedia, ma sarete determinati a non lasciar correre. Vi impegnerete seriamente, essendo anche pronti a sacrificare parte del vostro tempo libero. La famiglia e gli amici potrebbero avvertire la vostra mancanza. Voto 6.5.

Cancro: inizierete ad avere dei dubbi su alcune scelte prese in passato.

Avrete bisogno di riflettere e di concedervi una visione alternativa. La famiglia proverà a rassicurarvi, ma voi sarete intenzionati a studiare altre possibilità. Questo vi renderà un po' nervosi e irrequieti, almeno per qualche ora. Voto 5.5.

Oroscopo e classifica del 16 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: questa giornata vi stupirà in negativo.

Avrete voluto avere più energie per portare a termine le varie attività, ma vi renderete conto di dover fare una pausa. Questa svolta, però, con il passare delle ore, si trasformerà in una nuova opportunità. Le previsioni astrologiche vi consigliano di sfruttare ogni momento. Voto 6.

Vergine: la vita di coppia subirà un grande miglioramento. Vi capirete senza bisogno di tante parole. Sarete intenzionati a soddisfare i bisogni del partner e a rispettare i suoi desideri. Inoltre, cercherete di non dare peso alle piccole incomprensioni. Potrebbe essere il momento giusto per lasciarvi il passato alle spalle. Voto 7.

Bilancia: sarete molto innamorati del partner. Proverete a organizzare una giornata romantica, all'insegna dell'affetto e della reciproca compagnia.

Ogni gesto che compirete sarà ben calcolato. La persona amata apparirà molto soddisfatta. Le sue parole, infatti, saranno ricche di emozioni. Voto 8.

Scorpione: il quadro astrale non sarà affatto favorevole. Vi troverete in una situazione difficile, che solo il tempo potrà risolvere. Cercherete di contrastare lo scorrere degli eventi, ma un atteggiamento di accettazione potrebbe portare a risultati migliori. Fate attenzione a non isolarvi. Voto 4.5.

Previsioni zodiacali del giorno 16 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non avrete paura di fare un bilancio della vostra estate. Vi renderete conto di aver raggiunto la maggior parte degli obiettivi, ma avrete ancora del tempo per poter lavorare sugli ultimi dettagli.

Questo vi renderà appagati e fieri di voi stessi. Il partner e gli amici non potranno fare a meno di esprimere la loro approvazione. Voto 7.5.

Capricorno: deciderete di provare ad affrontare in modo diverso questa giornata. Vi concentrerete su voi stessi, mettendo al primo posto hobby e necessità. Nonostante il desiderio di emergere, cercherete di migliorare il rapporto con le persone care. Anche la vostra vita lavorativa ne gioverà. Voto 8.5.

Acquario: finalmente, riuscirete a scalare la classifica. Vivrete una giornata ricca di possibilità, soprattutto dal punto di vista personale. Non vi tirerete indietro davanti a nuove proposte e sarete ben felici di accogliere l'amore. La vostra vita sentimentale potrebbe subire un cambiamento molto piacevole.

Voto 9.5.

Pesci: avrete a che fare con persone negative. Non avrete voglia di interagire con loro, ma le circostanze vi spingeranno a non tirarvi indietro. Non parteciperete a conversazioni piacevoli. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non dare troppa confidenza: sarà meglio tenere alcune questioni solo per voi. Voto 4.

Classifica del 16 agosto dei 12 segni zodiacali