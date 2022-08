L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 24 agosto 2022. Curiosi di sapere chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il favorevole appoggio dell'Astrologia? Certi della risposta, passiamo immediatamente a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 24 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali di mercoledì 24 agosto: oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Cosa aspettarsi dall'Astrologia questo mercoledì?

Certamente non cose "dell'altro mondo", questo è poco ma sicuro. Diciamo che i più potranno avvalersi di una giornata non negativa e questo è già un bel vantaggio; se poi siete tra quelli con un ascendente tra i primi in classifica, allora sarete un gradino sopra gli altri. Se visto con una certa fiducia però, tutto o quasi filerà per il verso giusto. Un progetto che credevate fosse arenato a breve riprenderà quota, ad altissima velocità. Nel lavoro invece, avrete energia e tanta buona volontà per impegnarvi nei vostri compiti, promuovere i vostri interessi, ottenere discreti risultati nelle attività che più amate. In amore, al contrario, le quotazioni voleranno leggermente più in alto. La vita a due sarà appagante, forse condita da idealismo e nuovi progetti, anche se alcuni poco credibili.

Assecondate le vostre esigenze, imparando ad ascoltare i segnali inviati dal corpo.

Scorpione: ★★★★. Anche per voi dello Scorpione, come per gli amici della Bilancia, avrete a che fare con un giorno classificato da quattro stelle: che significa? Logico, poter contare su una buona/discreta giornata a seconda dell'ascendente e gioire della serena normalità che il periodo senz'altro offrirà.

Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, a giudicare dall’umore la giornata si aprirà di certo all'insegna della dinamicità. Volontà per nuovi progetti, se voluti con convinzione, potrebbero rivelarsi in futuro vincenti. Cogliete le occasioni che il destino vi offrirà, anche accettando una proposta (qualcuno la potrebbe definire azzardata).

Nel lavoro si schiuderanno nuove prospettive, ma dovreste analizzarle senza farvi prendere dalla fretta, magari accettando qualche buon consiglio. In amore la giornata è ideale per programmare una “fuitina” romantica. Una gita al mare, al lago o in campagna coronata da una cenetta a lume di candela da segnare per prossimo weekend. Una buona dose di energia vi regalerà un’eccellente forma fisica.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 24 agosto, carta astrale alla mano, non può certo esimersi dal non dire la verità. In questo caso trattasi di una "amara verità": il prossimo mercoledì porterà tanta flemma, poca voglia di fare e più di qualcuno del segno potrebbe accusare un generoso calo nel tono generale.

A freddare ulteriormente la prospettiva un momento difficile in ambito familiare: si prevedono discussioni per questioni di principio o di denaro. Contrattempi non solo in casa; anche sul lavoro vi saranno da affrontare con energia qualche bella gatta da pelare: siate risoluti e passate al contrattacco, invece di gettare la spugna ancor prima di combattere. Ne vedrete delle belle, specie se siete già alle prese con un capo autoritario che non ammette distrazioni e strappi alle regole. In amore invece potreste anche trovare un pizzico di serenità, a patto di riuscire ad allentare eventuali tensioni e ad abbandonarvi tra le braccia della persona amata. Anche il portafoglio potrebbe risentire del momento "no".

Oroscopo e stelle del 24 agosto: previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Amici del Capricorno preparatevi a gongolare! Mercurio, Urano, Marte e Nettuno sono pronti a dare massimo supporto al vostro buon Plutone. Peccato per la dissonanza della Luna in Leone, opposta allo stesso Plutone, altrimenti questa di mercoledì senz'altro poteva essere valutata al top. Idee effervescenti saranno da mettere subito in pratica. Se ultimamente avete un po’ indugiato nella pigrizia, da questo mercoledì la ripresa dell’attività vi vedrà più scattanti del solito. Nel lavoro invece i ritmi saranno serrati, ma a chi come voi punta in alto e vuole conquistare la stima di persone influenti, non è permesso poltrire.

In amore accantonate tutto quanto non avesse a che fare con la parola affetto: discussioni, istinti prevaricatori, impegni non necessari ma date spazio a ogni gioioso desiderio che viene dal cuore. Ottima giornata per le attività ludiche o sportive da fare al contatto con la natura: mare, monti, campagna non farà certo differenza.

Acquario: ★★★★★. Splendido periodo da vivere al meglio, sottolineato da cinque ottime stelline indicative di periodo fortunato. Non lasciatevi ingannare da eventuali situazioni all'apparenza difficili da tenere sotto controllo, ok? Valutate pro e contro e, se tutto a posto, andate al sodo, senza paura: gli astri a questo giro vi vogliono molto bene! Dunque, sollazzatevi pure nei meandri di un periodo davvero effervescente.

Brillanti e ottimisti come in parte già siete, affronterete con un sorriso anche le questioni più spinose. Tempo permettendo, organizzate una gita al mare o un barbecue all’aria aperta da fare il prossimo weekend: sarà un successone! Nel lavoro invece, una situazione tirata al limite potrebbe rivelarsi imbarazzante: tranquilli, sarete sostenuti dalla sincerità con cui solitamente vi rapportate con gli altri. In amore, con il fuoco nelle vene avrete voglia di fare bisboccia, magari di condividere con l’altra metà del cielo ciò che sentite nel cuore. Un dono speciale da offrire a chi amate sarebbe una buona iniziativa per dare fuoco alle polveri della passione! Nel tempo libero divertitevi con hobby e relax, ovviamente stando attenti a non arrivare a sera stremati.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 24 agosto, non può esimersi dal non mettere in risalto la difficile situazione imputabile in questo periodo al vostro Nettuno. Il pianeta dedicato al Dio del mare, Nettuno per l'appunto, si troverà sotto diretta opposizione da Mercurio in Vergine e questo potrebbe scombinare intenti e progetti a molti del segno. Penalizzati dal periodo poco positivo pertanto, invierete segnali di disagio anche a chi avrete attorno. In amore poi, dubbi ed incertezze vi costringeranno a fare un passo indietro in una questione che attualmente vi sta abbastanza a cuore. La vita a due si sa, spesso è fonte di sorprese, belle o brutte che siano: se il partner non lesinasse affetto, fra una coccola e l’altra cominciate a gettare un ponte per il futuro.

Possibilità di multe salate se amate parcheggiare al primo posto che capita: occhio! Ciliegina: disaccordi in famiglia o acquisti al di sopra del budget potrebbero dare il colpo di grazia alla giornata. Nel lavoro invece, a dispetto di chi vi vuole inguaribili idealisti, dimostrerete che al bisogno avete un senso pratico molto funzionale soprattutto negli affari.