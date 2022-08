Le previsioni dell'oroscopo del giorno 26 agosto invitano i nati sotto il segno dei Gemelli ad essere un po' più responsabili. I Toro, invece, devono essere più riflessivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: giornata molto stressante dal punto di vista professionale. Ci sono delle cose da rivedere, tuttavia, la vostra mente sembra impegnata in altro.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 26 agosto vi invitano ad essere riflessivi. Spesso tendete ad agire un po' troppo d'istinto e la cosa potrebbe portare alla nascita di qualche inconveniente.

10° Ariete: gli intoppi fanno parte della vita. La cosa necessaria è capire dove si è sbagliato e fare il possibile per rimediare alla situazione. Buon momento per rimettersi in carreggiata negli affari.

9° Vergine: ci sono dei cambiamenti in arrivo, quindi è il caso di farsi trovare pronti. Buon momento per intrattenere nuove relazioni e per fare delle conoscenze interessanti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: secondo le previsioni dell'oroscopo del 26 agosto, i nati sotto questo segno devono imparare a mettere da parte l'orgoglio. Spesso finite per commettere degli errori proprio a causa di questo.

7° Capricorno: se siete innamorati, o nutrite qualcosa di forte per qualcuno, è il momento di esternare i vostri sentimenti.

Non perdetevi in chiacchiere e cercate di essere un po' più risoluti.

6° Acquario: giornata di alti e bassi dal punto di vista sentimentale. Cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni in maniera troppo frettolosa. Buon momento per quanto riguarda il lavoro.

5° Scorpione: ci sono occasioni che devono essere prese al volo.

Cercate di dedicare un po' di tempo in più alle persone a cui tenete davvero. Ricordate di non rimandare a domani ciò che potete fare oggi.

Oroscopo segni fortunati del 26 agosto

4° in classifica Gemelli: dovete assumere le responsabilità delle vostre azioni. Non perdete tempo dietro persone che non meritano la vostra attenzione.

Con il tempo dovreste essere riusciti ad imparare a fare questa distinzione.

3° Cancro: siete piuttosto in sintonia con il partner. I single, invece, potrebbero fare delle conoscenze davvero interessanti. La cosa importante è essere sempre se stessi e non nascondersi mai dietro gli altri.

2° Leone: siete onesti e temerari. Nella vita bisogna sapersi fare largo nel branco di lupi e questa è una cosa a cui voi siete piuttosto abituati. Ottimo momento per l'amore. Approfittate di questa ventata di positività.

1° Sagittario: l'oroscopo del 26 agosto vi invita ad essere ottimisti. Non perdetevi in un bicchier d'acqua. La vita va vissuta appieno, in tutte le sue sfaccettature, quindi, mettetevi in gioco e non abbiate paura.