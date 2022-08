L'Oroscopo della giornata di mercoledì 10 agosto vede il buon senso nei nativi Toro, utile soprattutto sul posto di lavoro, mentre Cancro non dovrà dare retta all'orgoglio. Bilancia potrebbe iniziare a sentire la necessità di avere compagnia, mentre Pesci potrà godersi al meglio la relazione di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 10 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 10 agosto 2022 segno per segno

Ariete: giornata di mercoledì nel complesso tranquilla e propizia sul posto di lavoro. Giove vi terrà sull'attenti con i vostri progetti e vi aiuterà a non commettere troppi errori.

Sul fronte amoroso non si potrà dire la stessa cosa. Con la Luna e Venere ancora in cattivo aspetto, i rapporti con familiari, amici o con il partner non saranno il massimo, ciò nonostante non perderete la speranza e continuerete a dare del vostro meglio per migliorare i rapporti che avete. Voto - 6️⃣

Toro: Marte e Mercurio porteranno in voi il buon senso secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Soprattutto in ambito lavorativo, eviterete inutili perdite di tempo, andando dritti al sodo e raggiungendo discreti risultati. Sul fronte amoroso vi sentirete a vostro agio con il partner grazie alla Luna, ma attenzione a Venere che sta per mettersi in una posizione scomoda. Voto - 8️⃣

Gemelli: con la Luna che si avvicinerà in posizioni più invitanti, vi sentirete più a vostro agio sul fronte amoroso.

Single oppure no, il vostro modo di socializzare con le persone sarà ben apprezzato. Provate ad allargare la vostra cerchia di conoscenze. In ambito professionale fare investimenti vi permetterà di ottenere di più, ma per il momento potrebbe essere opportuno non rischiare più di tanto. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in opposizione potrebbe complicare un po’ i rapporti sentimentali.

In questa giornata l'importante sarà non dare retta al vostro orgoglio e cercare di vedere sempre quanto di buono avete saputo costruire con le persone che amate. Sul fronte professionale può capitare che alcuni progetti non vadano esattamente come previsto, ciò nonostante dovrete cogliere quanto di buono avete seminato. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali nel complesso positive nel corso di questa giornata.

In amore arriveranno bei momenti insieme alla persona che amate e presto avrete modo di amplificare i sentimenti che provate. Se siete single vi sentirete più al centro dell'attenzione questo mercoledì. In ambito lavorativo seguirete il vostro intuito, ma non sempre le idee che avrete potrebbero rivelarsi un successo. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale eccellente in ambito amoroso secondo l'oroscopo. La Luna vi regalerà splendidi momenti insieme al partner, e Venere aumenterà la passione e l'intesa. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi spingerà ad agire, stimolando la vostra vitalità, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarete alla continua ricerca di equilibrio nella vostra vita.

In ambito amoroso, single oppure no, potreste sentire il bisogno di compagnia, di rendere più movimentata la vostra vita sociale e pensare ad altro. Sul fronte professionale Giove vi metterà in difficoltà con i vostri progetti, che potrebbero richiedere più tempo del previsto per arrivare a degna conclusione. In ogni caso non gettate la spugna e continuate a crederci. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata piena d'amore secondo l'oroscopo di mercoledì 10 agosto. Con la Luna e Venere in ottimo aspetto, avrete ben poco da invidiare in ambito amoroso, perché vi sentirete veramente vicini alla vostra fiamma. Sul fronte lavorativo avrete capacità organizzative e gestionali sopra le aspettative grazie a Mercurio.

Con il giusto impegno potreste ottenere ottimi risultati, ma attenzione a Marte opposto, che potrebbe stancarvi. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile in questa giornata, con importanti spunti per cercare di migliorare la vostra relazione di coppia o la vostra vita sociale se siete single. In ogni caso, avrete modo di sperimentare al meglio i sentimenti che provate. Sul fronte professionale il sostegno di Giove sarà molto importante per cercare di fare un buon lavoro. Attenzione però a Mercurio che porterà qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna sarà ancora nel vostro segno in questa giornata di mercoledì e vi permetterà di curare e rivivere i rapporti con la persona che amate.

Se siete single comincerete a sentirvi più a vostro agio con nuove persone e a volte potreste essere voi a fare la prima mossa. Nel lavoro vorrete rendere tutto più essenziale, ma efficace e lentamente potreste riuscire a ottenere di più. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale un po’ anonima in questa giornata di mercoledì. I rapporti con il partner saranno tutto sommato stabili, ma faticherete un po’ a mostrare i vostri sentimenti. Cercate dunque di non causare fraintendimenti. Per quanto riguarda il lavoro non sempre sarete all'altezza della situazione, per cui non siate insistenti su determinati incarichi. Voto - 7️⃣

Pesci: potrete godervi al meglio la vostra relazione di coppia grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Ciò nonostante, queste saranno le ultime giornate con questo cielo così sereno. I rapporti con le persone che amate continueranno a essere splendidi, ma non potrete sempre contare su un colpo di fortuna. In ambito lavorativo la calma è la virtù dei forti, e mostrando calma e razionalità eviterete di commettere troppi errori. Voto - 7️⃣