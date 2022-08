L’Oroscopo di settembre 2022 per il segno del Cancro si presenta sotto l’influsso della Luna, che sarà molto attiva in amore, sia per alcuni aspetti positivi che per altri negativi. La fortuna per il momento potrebbe non decollare, mentre sul lavoro fare da soli potrebbe valere molto di più, specialmente grazie alle capacità innate. Si dovrà prestare particolare attenzione all'ansia e a ciò che ne consegue, sia nel lavoro che nel privato.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per il segno del Cancro di settembre 2022.

L’oroscopo di settembre: amore

In questo mese di settembre 2022 sarà la Luna a influenzare le vostre decisioni e in amore questa situazione potrebbe essere molto più accentuata rispetto ad altri ambiti. Potreste innamorarvi molto facilmente oppure aver intenzione di trascinare nel tempo una relazione, che magari potrebbe essersi deteriorata con il tempo. Cercate di prendere la situazione così come viene, perché voltare pagina per il vostro segno potrebbe essere l’occasione di sperimentare qualcosa di nuovo e che potrebbe portarvi anche qualcosa di meglio. Secondo l’oroscopo le emozioni potrebbero essere delle buone o cattive consigliere, a seconda del contesto. Starà a voi valutare alla fine cosa sarà giusto per voi e per il vostro futuro.

Lavoro

Sul lavoro ci potrebbero essere molte problematiche che attendono una soluzione, e per molte di questa soltanto voi potrete rimboccarvi le maniche e fare in modo che siano più leggere o farle scomparire del tutto. Secondo l’oroscopo concentrarvi di più vi aiuterà non solo a fare qualche passo in avanti per la carriera, ma anche a focalizzarvi su altro senza dover necessariamente sentirvi in colpa per qualcosa.

Gli affari potrebbero avere qualche lieve ostacolo, ma nel complesso potrebbero esserci delle novità molto allettanti. Con la squadra di lavoro non sempre andrete d’accordo, anzi potrebbero nascere dei dissapori molto accentuati. Dovrete fare appello a tutta la vostra volontà per far sì che la situazione migliori in modo più drastico e duraturo.

Fortuna

Sicuramente il mese di settembre 2022 sarà uno di quelli in cui dovrete necessariamente crearvi da soli la fortuna. Certo, avrete qualche sporadica sorpresa, anche molto produttiva e redditizia, ma fare da soli potrebbe permettervi di sorpassare l’ostacolo di una sorte che non sarà completamente dalla vostra parte. Le energie invece potrebbero essere molte e vi porteranno molta grinta, ma a tratti potrebbero presentarsi degli stati di ansia decisamente molto difficili da sopportare.