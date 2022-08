L'oroscopo della giornata di venerdì 26 agosto vede il pianeta Mercurio spostarsi nel segno della Bilancia, che riuscirà a essere più produttivo al lavoro, mentre Leone potrebbe avere idee interessanti da sviluppare. Pesci potrà contare su una relazione di coppia più tranquilla, mentre Toro dovrà essere meno rigido nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le pagelle con classifica voti per l'Oroscopo della giornata di venerdì 26 agosto.

Previsioni oroscopo venerdì 26 agosto 2022 classifica voti

Ariete: giornata eccellente dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna e venere in trigono dal segno amico del Leone.

Riuscirete a vivere una relazione di coppia discreta e piacevole, e a consolidare il vostro rapporto. Se siete single sarà più semplice parlare d'amore. Sul fronte lavorativo Mercurio si metterà contro e alcuni progetti potrebbero non rivelarsi così efficaci. Affidatevi a Giove e Saturno per svolgere dei buoni lavori. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna e Venere in quadratura essere romantici con il partner non sarà così semplice, soprattutto se ci sono alcuni problemi di coppia da risolvere. Cercate di essere meno rigidi nei confronti delle persone che amate, soprattutto il partner. Per quanto riguarda il lavoro perderete il supporto di Mercurio. I vostri metodi saranno comunque efficaci, ciò nonostante potrebbe essere necessario più tempo del previsto.

Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo davvero convincente in amore per voi nati del segno. Venere illuminerà l'amore con il partner e anche voi cuori solitari sarete più propensi a legare con le persone intorno. Sul fronte professionale Marte porterà tante energie, mentre Giove in sestile vi aiuterà a raggiungere più efficacemente il successo che meritate.

Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo di venerdì 26 agosto. I rapporti con il partner non saranno affatto male, e avrete tante buone idee per trascorrere piacevoli momenti insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, il pianeta Mercurio si metterà in quadratura e non sempre le vostre idee potrebbero essere valide.

Voto - 7️⃣

Leone: trascorrerete una giornata davvero piacevole in amore grazie alla Luna e Venere in congiunzione. Sarete innamorati e responsabili nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella seconda decade. Se siete single non permetterete a nessuno di approfittare della vostra generosità. Nel lavoro l'arrivo di Mercurio in sestile vi permetterà vi mettere in cantiere progetti davvero interessanti. Voto - 9️⃣

Vergine: in amore tutto bene in questa giornata di venerdì, anche se questo cielo non sarà del tutto dalla vostra parte. Pazienza e romanticismo vi permetteranno di vivere un buon rapporto, stabile e con svariati spunti di crescita. Sul fronte professionale Mercurio non sarà più dalla vostra parte, ma questo non vorrà dire che non riuscirete a mettere a segno discreti successi.

Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vede tante stelle dalla vostra parte secondo l'oroscopo. In amore ci penseranno la Luna e Venere a rendervi affascinanti e intriganti con il partner e con la vostra fiamma se siete single, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio, che vi aiuterà a vedere il lato positivo delle cose e a cercare di svolgere con maggior responsabilità i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Scorpione: vi sentirete come smarriti in amore a causa di questo cielo che non ne vorrà sapere di darvi una mano. Allontanarsi dal partner non sarà la soluzione, ciò nonostante non sarà nemmeno d'aiuto cercare di risolvere a tutti i costi una discussione che chiederà del tempo.

Nel lavoro non andrete così male, ma il vostro ambiente non sarà il massimo e i rapporti con i colleghi andranno curati meglio. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata ridente e piena di piacevoli momenti per voi nati del segno. Luna e Venere vi aiuteranno a tenere vivo i rapporto e non ci sarà niente di più bello che sentirsi amati dall'anima gemella, dimostrandolo con i fatti. Sul fronte lavorativo Mercurio finalmente agirà a vostro favore e i vostri progetti risulteranno più curati. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Mercurio che si sposterà in quadratura, far valere le vostre idee lavorative non sarà così semplice. Potrebbe infatti esserci qualcosa da rivedere nei vostri progetti, affinché questi siano validi.

Per quanto riguarda i sentimenti vivrete una relazione di coppia tranquilla, con momenti di stabilità e di crescita. Voto - 7️⃣

Acquario: Marte, Giove, Saturno e anche Mercurio indicheranno semaforo verde sul posto di lavoro. Finalmente è arrivato il momento di dare il meglio con i vostri progetti e crescere professionalmente come non accadeva da un po’. In amore purtroppo non si potrà dire la stessa cosa. Prima di darvi da fare con il romanticismo sfrenato, sarà utile cercare stabilità nel vostro rapporto, mostrando rispetto e comprensione nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Pesci: relazioni sentimentali piuttosto tranquille in questa giornata di venerdì. Single oppure no, trascorrere del tempo con le persone che amate vi riempirà il cuore e, per quanto possano sembrare momenti banali, ricorderete a lungo. Nel lavoro Mercurio smette di essere sfavorevole, ciò nonostante avrete ancora molto da fare per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣