La stagione dell’autunno 2022 secondo l’Oroscopo si aprirà con uno scenario che avrà come protagonisti prima i segni di terra e poi quelli di acqua. Se nella prima parte ci saranno Mercurio e Venere nelle costellazioni prevalentemente centrali dello zodiaco, quali il Vergine e il Bilancia, nella seconda metà il Sole e Venere saranno nella costellazione dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per la fortuna dell’autunno 2022.

L’oroscopo dell’autunno: Capricorno creativo

1° Cancro: la fortuna vi conferirà il dono della loquacità, dunque fare affari e andare d’accordo con tutti potrebbero essere le caratteristiche di questa stagione dell’autunno 2022.

Avrete delle occasioni di guadagno che probabilmente nel corso dell’anno avete sempre desiderato e che non avete avuto modo di concretizzare. Questa consapevolezza vi darà altre energie quando cominceranno a estinguersi con l’incedere dei mesi autunnali.

2° Capricorno: la creatività personale e quella che impiegherete sul lavoro sarà essenziale per accompagnarla alla fortuna. La sorte farà la sua parte con delle occasioni più uniche che rare per il vostro segno zodiacale, inoltre il vostro ottimismo autunnale potrebbe tornarvi utile in alcune circostanze. Potreste andare incontro a dei guadagni davvero ragguardevoli.

3° Ariete: sarete uno dei favoriti dagli astri nella stagione autunnale, perché dotati di una creatività sul lavoro fuori dal comune.

Insieme alla vostra concentrazione, potreste davvero fare la differenza con i progetti a lungo termine e in cui saranno necessari anche dei consigli da parte del contesto collaborativo. Gli aumenti dei guadagni potrebbero farvi riflettere su un eventuale passo in avanti, come vivere da soli oppure incominciare un percorso di studi.

4° Bilancia: dimostrerete di avere grandi doti risolutrici in questo periodo di autunno. Sentirete di essere sempre disponibili per quelle sfide che solo una fortuna così forte potrebbe affrontare a viso aperto. Questa fortuna ha come prerogativa l’abilità di ragionare a mente lucida, senza lasciarsi influenzare da sentimenti e fattori esterni.

Secondo l’oroscopo ogni cosa potrebbe essere gestita da voi meglio di chiunque altro.

Toro impegnato

5° Toro: all’inizio dell’autunno 2022 avvierete un grande impegno per rinforzare le vostre finanze e la vostra posizione all’interno del contesto lavorativo. La presenza di Mercurio nella costellazione del Vergine vi darà un grande slancio negli affari e Venere vi conferirà un grande carisma, mentre con il sopraggiungere delle ultime settimane potreste avere un lieve calo delle energie. Prendervi cura di voi stessi potrebbe essere un incentivo per farvi stare bene.

6° Pesci: se la prima parte dell’autunno 2022 potrebbe essere molto faticosa perché sarete privi di una fortuna stabile, nella seconda metà della stagione si apriranno scenari fatti di grande ottimismo e di un senso di empatia che crescerà di giorno in giorno.

Finalmente avrete anche occasione di fare qualche amicizia e di non chiudervi ripetutamente in voi stessi.

7° Gemelli: potrete costruirvi una buona fortuna con le vostre stesse mani, ma allo stesso tempo la mente potrebbe lavorare per un progetto molto ambizioso che probabilmente richiederà del tempo. Sarete particolarmente fortunati nelle amicizie entro la fine della stagione, mentre qualche delusione vi indurrà a perderne altre.

8° Scorpione: la sfera interiore e le energie saranno prese in considerazione dalla fortuna che vi caratterizzerà nel periodo autunnale del 2022. Avrete un'empatia che vi darà occasione di risolvere in fretta sia i vostri problemi che quelli degli altri, influendo anche positivamente sulle scelte successive.

La concentrazione sul lavoro farà ciò che la fortuna al momento sul piano materiale potrebbe rallentare un po’.

Acquario pigro

9° Sagittario: Venere vi conferirà una bella fortuna, ma se non riuscirete a coglierla, dovrete fare in modo di concentrarvi di più sul da farsi, più che in altro. Ci saranno dei cambiamenti e sarete indotti a occuparvene da soli. Man mano che procederanno le settimane autunnali, potreste avvertire la stanchezza farsi sempre più pesante e un calo delle energie.

10° Leone: andare con i piedi di piombo in questo periodo potrebbe non essere una cattiva idea. Sicuramente ci sarà voglia di emergere nel mondo del lavoro, di fare carriera o semplicemente di trovare un impiego, ma al momento potrebbero presentarsi delle situazioni avverse che vi costringeranno ad avere più pazienza.

La fortuna sarà indirizzata verso la mente, verso gli studi e su quelle situazioni per cui sarà necessaria molta riflessione e relax.

11° Acquario: sarete molto carenti di voglia di fare e di mettervi in gioco, preferendo andare incontro alla fortuna senza osare troppo. Probabilmente ci saranno altre questioni da affrontare e di cui occuparvi, ma chiudersi troppo nei propri pensieri potrebbe essere controproducente per le vostre mansioni più ‘materiali’ e quotidiane. Secondo l’oroscopo sarete un po' oppressi dalla nostalgia del passato.

12° Vergine: essere all’ultima posizione nella classifica dell’oroscopo dell’autunno 2022 non significa necessariamente una sorte avversa, ma che la concentrazione di questa sarà indirizzata verso il vostro mondo interiore.

Avrete quindi la ‘fortuna’ di essere più in equilibrio con voi stessi e di sperimentare occasioni in cui potrete mettere a frutto la vostra autodisciplina. Avrete una spiccata capacità di dare consigli.