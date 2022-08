Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 21 agosto, i nati sotto il segno dello Scorpione possono realizzare dei sogni. I Toro, invece, necessitano della vicinanza di persone care.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: in questo momento sentite forte il bisogno delle persone care. Tuttavia, potrebbe capitare di sentire la mancanza di qualcuno in particolare che, invece, non c'è.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 21 agosto vi invitano ad essere un po' più motivati. Quando lottate per un obiettivo, fatelo in maniera consapevole e cosciente.

10° Cancro: nel lavoro potrebbe sorgere qualche piccolo imprevisto. In vista di settembre, è il caso di mettere un po' di cose in ordine in modo da non correre dei rischi.

9° Bilancia: siete un po' agitati, c'è qualcosa che vi turba. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma in quanto innervosirsi non servirà assolutamente a nulla. Momento interessante per l'amore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: state vivendo degli alti e bassi dal punto di vista sentimentale. Ci sono delle novità in arrivo, pertanto, cercate di essere pronti a tutto.

7° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 21 agosto denotano un quadro astrale piuttosto complesso. Da un lato vi sentite sereni e in pace con voi stessi, ma dall'altro ci sono delle incombenze che cominciano a farsi sentire.

6° Pesci: buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se siete single potreste rimanere piacevolmente colpiti da qualcuno che non avreste mai immaginato. Siate di larghe vedute.

5° Gemelli: ad un certo punto bisogna fare delle scelte e prendere delle decisioni importanti. Se non riuscite ad essere obiettivi, cercate di farvi forza con l'aiuto e il sostegno delle persone care.

Oroscopo segni fortunati del 21 agosto

4° in classifica Leone: siete estremamente autonomi e orgogliosi, sta di fatto che difficilmente chiedete aiuto agli altri. Talvolta, però, è assolutamente necessario riuscire a riconoscere i propri limiti.

3° Capricorno: giornata molto proficua sul lavoro. L'Oroscopo del 21 agosto vi invita ad impegnarvi ancora un po' e poi godervi un po' di relax, se ne avete naturalmente la possibilità.

2° Acquario: amate stare in compagnia delle persone care. Che facciano parte della famiglia o delle vostre amicizie, sentite il bisogno di averle accanto. Siete molto espansivi, quindi sono favorite le nuove conoscenze.

1° Scorpione: ottimo momento per coronare un proprio sogno. Chi sta pensando da una vita a qualcosa, adesso potrebbe vederla gradualmente realizzata. Non perdete mai la speranza.