Arriva una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo in quale modo gli astri e le stelle andranno ad influenzare a livello lavorativo, sentimentale e salutare la giornata di venerdì 19 agosto 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in questa giornata in campo sentimentale potreste vivere delle tensioni, possibili agitazioni per le coppie che da tempo hanno delle questioni da risolvere. In campo professionale non mancheranno delle buone idee da sfruttare per nuovi progetti.

Toro: per il secondo segno zodiacale la giornata di venerdì 19 agosto sarà caratterizzata da una nuova passionalità, si recupera In campo sentimentale.

Per quel che riguarda il lavoro sarà possibile rinnovare degli accordi.

Gemelli: nella giornata di venerdì 19 agosto le stelle sono dalla vostra parte, buona la ripresa a livello sentimentale, alcune questioni potrebbero rivelarsi molto interessanti. Nel lavoro possibili proposte da valutare.

Cancro: bisognerà prendere delle decisioni a livello sentimentale, le coppie potranno superare problematiche che da tempo affrontano. In campo lavorativo possibili tensioni, cercate di proseguire nei vostri intenti senza distogliere l'attenzione dall'obiettivo.

Leone: momento più sereno a livello sentimentale, con Marte che presto non sarà più il contrario sarà possibile fare anche degli incontri interessanti, per chi è single.

In ambito professionale in arrivo delle buone notizie.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di venerdì 19 agosto sarà caratterizzata da intuizioni professionali, potrete avere pure dei chiarimenti con i vostri collaboratori. In amore i single potrebbero iniziare una nuova storia.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: sarà meglio curare di più la vostra salute, mettetevi sempre al primo posto. Nel lavoro potrete puntare sulle vostre capacità, per quel che riguarda l'amore possibile tensioni da non assecondare.

Scorpione: la Luna non è più dissonante, ci sarà quindi una ripresa a livello sentimentale.

Nel lavoro alcune questioni non sono chiare.

Sagittario: è un momento di stress, ma cercate di portare avanti quelle che sono le vostre iniziative professionali. In amore sono in arrivo delle novità.

Capricorno: con l'inizio del fine settimana non mancheranno delle novità a livello sentimentale e per le coppia. Cercate di mantenere sotto controllo le vostre emozioni. Per quel che riguarda il lavoro sarà meglio tutelarsi prima di buttarsi in nuovi progetti.

Acquario: con Venere in opposizione sono possibili dei disagi che riguardano il lato sentimentale. Nel lavoro è possibile che ci sia della confusione.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale il periodo è caratterizzato da discussioni sentimentali, attenzione a come vi ponete con il partner. Nel lavoro avete voglia di qualcosa di più.