Il periodo estivo sta per giungere al suo termine e l'arrivo dell'ultima settimana di agosto inizia a suonare come fosse una sveglia per molti. L'Oroscopo del periodo in questione prevede un repentino ritorno alla realtà per coloro nati sotto al segno dell'Ariete, forse un po' troppo presi dalle vacanze per riuscire a riprendere il ritmo di produttività ideale. Ottimo periodo per il segno della Bilancia, pronto ad accogliere il sopraggiungere di buone notizie, seguito a ruota da uno Scorpione che potrò finalmente mobilitarsi per riprendere in mano la propria vita.

Settimana ottimale, specialmente dal punto di vista delle energie fisiche e mentali, per coloro nati sotto al segno dei Gemelli.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nativi del segno zodiacale in questione potrebbero non essere abbastanza pronti per lasciarsi alle spalle le tanto desiderate ferie e tornare a confrontarsi con quella che è la quotidianità delle varie giornate lavorative e scolastiche. Iniziare ad abbandonare l'idea del relax, cercando di inquadrarsi al meglio per affrontare le giornate che sopraggiungeranno, potrebbe rivelarsi un ottimo modo per tornare alla normalità. Si avrà comunque la possibilità di ritagliare qualche momento da condividere con la propria famiglia ed i propri cari.

Toro - stando alle previsioni, la nuova settimana che sta per sorgere si prospetta essere una tra le migliori dell'intero mese. Ottime notizie sopraggiungeranno nel corso dei prossimi giorni e molte di esse saranno in grado di portare un sorriso completo ai nativi del Toro. Le energie e l'entusiasmo non mancheranno di certo, specialmente quando le porte del mondo del lavoro torneranno a spalancarsi per migliorare il futuro.

Gemelli - l'oroscopo di questa ultima settimana completa del mese di agosto non può che preannunciare il sopraggiungere di momenti interessanti per i nativi del segno zodiacale in questione. Le energie non mancheranno di certo e grazie ad una posizione astrale assai favorevole si avrà la possibilità di cimentarsi in vari hobby e vari incarichi lavorativi senza accusare la stanchezza con conseguente necessità di riposo.

Momento proficuo, quindi, specialmente in ambito economico e lavorativo.

Cancro - una posizione astrale assai ottimale riuscirà a rendere il segno zodiacale in questione uno tra i più creativi del periodo. Riuscire ad organizzare i vari impegni, lavorativi e non, destreggiandosi tra hobby e situazioni varie, risulterà essere talmente naturale da sembrare a volte anche strano. La vicinanza delle persone care aiuterà a rendere il tutto ancora più entusiasmante.

Leone - le energie, secondo le previsioni dell'oroscopo, non mancheranno di certo ed anche il segno del Leone sarà in grado di mettersi in gioco e darsi da fare per trionfare nelle varie occasioni che si presenteranno lungo il cammino. Attenzione però a non adagiarsi troppo sugli allori: le energie vi saranno, ma non costanti come sperato.

In alcune situazioni ci si potrebbe ritrovare stranamente stanchi.

Vergine - ottimo periodo anche per coloro nati sotto al segno zodiacale della Vergine. La vicinanza delle persone care e la nascita di rapporti ed amicizie nuovi aiuterà a rendere il periodo ancora più entusiasmante del solito. Nulla di negativo sembra ergersi all'orizzonte, ma come sempre e come in ogni cosa sarà necessario tenersi pronti per non farsi cogliere di sorpresa.

Oroscopo settimanale, da Bilancia a Pesci

Bilancia - come previsto dall'oroscopo, l'ultima settimana completa del mese di agosto sopraggiungerà senza troppi timori né attese anche per il segno della Bilancia, facendosi portatrice di momenti magici ed indimenticabili.

Con molta probabilità, il meteo potrebbe non essere così a favore come sperato, ma grazie ad una congiunzione astrale ottimale l'intero periodo risulterà essere proficuo e non poco fortunato sotto ogni aspetto. Particolare attenzione alla sfera sentimentale.

Scorpione - stando alle previsioni, anche il segno dello Scorpione potrà finalmente gioire al sopraggiungere di un periodo ricco di emozioni positive. Molti riusciranno a prendere finalmente in mano le redini della propria vita, destreggiandosi tra i vari impegni lavorativi e portandosi ad una posizione sicuramente più elevata rispetto alla precedente. Seppur i trionfi non giungeranno presto, si riuscirà a spianare la strada senza intoppi.

Sagittario - le previsioni dell'oroscopo non sembrano essere così ottimali come sperato. Il mese in questione, in tutta la sua interezza, si è presentato come una sfida continua in grado di far apprendere conoscenze e doti uniche al segno del Sagittario ed anche la sua ultima settimana non sarà certo da meno. Nuove sfide si paleseranno lungo il cammino e starà ai nativi di questo segno zodiacale fare in modo da farsi trovare pronti e reattivi.

Capricorno - rimboccarsi le maniche non è mai un errore, soprattutto in un periodo come quello che sta per sorgere e che porterà, oltre ad una carica energetica non indifferente, una valanga di positività e di sfide continue. Riuscire a trionfare non sarà certo complicato, ma potrebbe essere necessario impegnarsi più di quanto sperato, soprattutto in quelle sfide improvvise e non preventivate.

Ottima posizione, invece, per quanto riguarda la sfera economica e sentimentale.

Acquario - l'oroscopo della settimana, quella compresa tra lunedì 22 e domenica 28 agosto 2022, non può che prevedere il sopraggiungere di momenti magici ed indimenticabili anche per coloro nati sotto al segno dell'Acquario. Finalmente ci si potrà imbattere in situazioni tanto piacevoli quanto attese e godere della presenza di persone care ed in grado di portare il sorriso sulle labbra di molti. Circondarsi di amicizie e condividere con esse le proprie vittorie aiuterà a migliorare il proprio umore e la propria autostima.

Pesci - grazie al carattere forte creato durante le giornate e le settimane precedenti, anche il segno dei Pesci avrà finalmente la possibilità di abbracciare un periodo intenso e ricco di emozioni. Questo non è certamente il tempo adatto al riposo ed al poltrire. Bisognerà rimboccarsi le maniche e darsi da fare per mantenere alto l'umore e per non apparire svogliati o inetti.