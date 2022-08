Siamo giunti ufficialmente ad un nuovo mese che ha già portato con se diversi cambiamenti e novità dal punto di vista astrologico a tutti i segni. Come continuerà questo periodo lo scopriremo leggendo l'Oroscopo del 2 agosto 2022 con i cambiamenti dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore Venere è ancora in opposizione, per questo motivo non mancheranno le polemiche. Nel lavoro sarà semplice superare la crisi degli ultimi giorni visto che arriveranno buone risposte.

Toro: per i sentimenti, se ci sono delle cose da chiarire agite adesso e non fate passare troppi giorni.

Nel lavoro avrete nuovi contatti utili per ripartire.

Gemelli: a livello sentimentale le prossime giornate saranno dalla vostra parte, dovete solo fermarvi un po' a riflettere. Nel lavoro con il Sole favorevole non mancheranno occasioni rapide.

Cancro: in amore Venere vi coinvolge, in particolare vi aiuta se avete avuto problemi da poco. A livello lavorativo le difficoltà non sono mancate in queste ore.

Leone: a livello amoroso vivrete una maggiore carica di energia in questa giornata. Se ci sono delle decisioni da prendere seguite la vostra strada. Nel lavoro alcuni hanno voglia di un cambiamento.

Vergine: per i sentimenti state tornando a vivere una buona carica di energia grazie anche alla Luna favorevole.

A livello lavorativo qualcuno è dalla vostra parte, vi sentite protagonisti in questo momento.

Previsioni e oroscopo del 2 agosto 2022: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna nel segno che porta maggiore energia e aiuta a superare le ultime polemiche. Nel lavoro i progetti non mancano, Mercurio sarà della vostra parte a breve.

Scorpione: a livello amorosa buone sensazioni quelle che vivrete in giornata, sarà possibile vivere una storia in maniera più intensa. Nel lavoro novità e nuovi contratti.

Sagittario: per i sentimenti se vivete una storia importante ora dovrete darvi da fare, il periodo è comunque dunque buono. Nel lavoro, se arriva qualcosa di nuovo valutatelo bene.

Capricorno: per i dati sotto questo segno zodiacale in amore attenzione a piccole problematiche, comunque la giornata sarà dalla vostra parte. Nel lavoro spese economiche da saper gestire.

Acquario: a livello sentimentale se c'è qualcosa da chiarire agite in questa giornata così da essere liberi dai eventuali difficoltà. Nel lavoro alcune proposte non sono state quelle richieste, non dubitate però di voi.

Pesci: in amore sarà opportuno rivedere una storia, potrete contare comunque su un periodo favorevole. Nel lavoro i progetti che portate avanti presto daranno i loro frutti.