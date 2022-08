Per la giornata di venerdì 2 settembre 2022 l’oroscopo [VIDEO] vede come indiscusso protagonista il segno della Vergine, con dei rialzi che interesseranno i Gemelli e il Capricorno. In ribasso si trovano la maggior parte dei segni di Acqua, come Pesci.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: Vergine armonioso

1° Vergine: l’armonia all’interno della vostra relazione amorosa potrebbe portare a una vera svolta, che vi permetterà di essere sempre più affiatati, fino a muovervi nella stessa direzione.

Sbocceranno anche delle riappacificazioni in famiglia.

2° Acquario: ogni cosa verterà nella giusta direzione nelle relazioni interpersonali, sia per quanto riguarda l’ambito sentimentale e amoroso, che quello legato alla sfera degli affetti familiari. Potreste anche fare qualche amicizia interessante.

3° Gemelli: avrete una bella sorpresa dal partner che vi terrà di buonumore per tutta la giornata. Le esperienze programmate potrebbero fare al caso vostro per ristabilire e stabilizzare il vostro equilibrio interiore.

4° Toro: avrete tanto da condividere con il partner, mentre per chi è single si aprirà un periodo di forte svago con le amicizie più sincere. Sul lavoro ci sarà un ulteriore slancio per poter avere l’opportunità di guadagnare di più oppure di avanzare con la carriera.

Progetti di viaggio per Scorpione

5° Scorpione: progettare un viaggio per il fine settimana potrebbe regalarvi tanto relax e soddisfare quella voglia di solitudine che vi è tanto cara. Anche qualche posto vicino a casa potrebbe esattamente fare al caso vostro.

6° Leone: saprete risolvere alcune faccende di stampo professionale, prima che possano rendervi le mansioni quasi impossibili.

Darsi da fare in questo momento potrebbe essere produttivo per le vostre finanze e per quegli obiettivi decisamente ambiziosi.

7° Capricorno: porre dei paletti ai vostri desideri potrebbe essere produttivo per preservare le vostre finanze, ma fare altrettanto attenzione agli affetti potrebbe darvi anche qualche lieve intesa.

che negli ultimi tempi è mancata.

8° Sagittario: avvierete una fase di disgelo con la persona amata, dopo un po’ di turbolenze interne. Ci sarà per molta strada da fare con quelle amicizie con cui non siete riusciti a comprendervi del tutto, dovrete darvi da fare molto di più.

Bilancia solitario

9° Ariete: dovrete fare attenzione a qualche aspetto lavorativo in cui potrebbero fioccare un po’ di problemi legati all’argomento gestione. Essere di aiuto alla squadra potrebbe darvi qualche risultato, seppure decisamente poco risolutivo.

10° Bilancia: nella vostra squadra di lavoro si creeranno dei malumori e una scarsissima volontà di collaborare in gruppo. Potreste non reggere una determinata situazione, perciò ora come ora vi converrà fare da soli, almeno per il momento.

11° Cancro: potreste sentirvi molto ansiosi per un progetto, che difficilmente potrebbe decollare in questo momento. Essere pazienti potrebbe invece dare dei risultati soddisfacenti alle vostre ambizioni, evitate di innervosirvi prima del previsto.

12° Pesci: avrete un atteggiamento abbastanza distratto sul lavoro che, anche se potrete permettervelo per un pomeriggio, potrebbe portare a qualche piccolo inconveniente. Secondo l’oroscopo ci saranno dei malumori all’interno del contesto familiare.