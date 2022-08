Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 1° settembre 2022. Dopo aver salutato agosto con i suoi alti e bassi, preparatevi a vivere le avventure che il mese di settembre regalerà a tutti. Il messaggio delle stelle è che dovete essere buoni, soprattutto con voi stessi. Se avete la possibilità di sbizzarrirvi, non esitate a fare ciò che vi piace tanto, ma assicuratevi di non perdere il controllo della vostra vita. Per conoscere tutte le novità stellari, si consiglia di leggere le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di giovedì 1° settembre.

Inoltre, trovate anche le pagelle zodiacali, con colori e orari fortunati.

Oroscopo di giovedì 1° settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa è la giornata perfetta per brillare e dimostrare il vostro valore al mondo. Potreste essere abbastanza produttivi su diversi fronti e ricevere complimenti per il vostro duro lavoro. L'Oroscopo consiglia di superare alcune barriere. Il momento fortunato per voi è dalle 17:15 alle 18:15. Dovreste indossare il rosso per sfruttare al meglio la vostra fortuna. Voto: 8,5

Toro – Sentirete un senso di sollievo e felicità in tutti i settori della vostra vita. Potreste affrontare un bel cambiamento, godere pace e beatitudine nella vostra vita. A ogni modo, è un bel giorno da trascorrere anche con i vostri cari senza fare nulla.

Dovreste godervi le piccole cose della vita con i vostri cari e amare questi piccoli momenti. Le stelle vi consigliano di svolgere tutti i vostri compiti importanti dalle 11:00 alle 12:00 per ottenere risultati soddisfacenti. Il colore fortunato per questa giornata è il giallo. Voto: 8

Gemelli – Potreste essere leggermente lunatici, ma farete di tutto per trovare un modo per rimuovere la negatività dalla vostra vita.

Una persona cara potrebbe aiutarvi a superare la giornata, ma questo non basterà a diminuire il livello di negatività. Potreste aumentare il livello di gioia e felicità facendo qualcosa che vi appassiona. Fate tutto il vostro lavoro essenziale dalle 10:00 alle 12:00. Il vostro colore portafortuna è il rosso.

Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo del giorno 1° settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Dovete fare attenzione a non sbroccare nelle zone pubbliche. L'oroscopo vi consiglia di tenere sotto controllo i vostri stati emotivi e di trovare le soluzioni per ridurre certi problemi. Se avete voglia di trascorrere un po’ di tempo con i vostri cari o di divertirvi in qualche evento, dovete sforzarvi di mantenere la calma e mettere in stand-by tutto ciò che vi disturba. Il vostro colore portafortuna è il verde chiaro e il vostro momento fortunato è dalle 19:00 alle 20:00. Voto: 6

Leone – Alcune questioni domestiche potrebbero farvi irritare. Ciò che dovete fare, anche se non è facile, è di non entrare in discussioni accese perché potrebbe influire sulla vostra salute e darvi ansia indesiderata.

Dovreste assumere un atteggiamento moderato, mentre parlare con i vostri cari. Attirate molte vibrazioni positive indossando il viola. Dovreste programmare tutto il lavoro essenziale dalle 12:00 alle 13:00 poiché questo è l’orario fortunato per voi. Voto: 6

Vergine – La Luna in Scorpione si concentra sul lavoro, risparmio, tempo trascorso con le persone care o clienti, ricerca di ottimi affari. Secondo l’oroscopo, ci sono alcune possibilità che un affare vada in porto. Potete ottenere risultati soddisfacenti se avete una mentalità rilassata. Per attirare vibrazioni positive, indossate qualcosa di rosso. Se dovete prendere una decisione importante, fatelo tra le 9 e le 10 del mattino.

Voto: 7

Astrologia applicata alla giornata di giovedì 1° settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – È il periodo perfetto per celebrare la vita e divertirvi. Coloro che hanno lavorato sodo questa estate, finalmente possono tentare di respirare un po’ di aria fresca. Uscire per una tazza di caffè con i vostri cari o fare una passeggiata per il centro commerciale è una scelta saggia che vi farà molto bene, sia fisicamente che psicologicamente. Se avete dei compiti critici da completare, l'oroscopo consiglia di farli tra le 18:00 e le 19:00. Indossate qualcosa di verde per affinare il vostro intelletto e migliorare le vostre capacità lavorative. Voto: 7,5

Scorpione – Anche se la Luna si trova nel vostro spazio zodiacale, le vostre insicurezze si fanno sempre più grandi.

Potreste avere difficoltà ad affrontare le sfide, i dilemmi. La strada da percorrere sembra promettente ma dovete fare attenzione a non farvi influenzare dalle emozioni. Per affrontare meglio alcune sfide, dovete pensare in maniera positiva ed essere perseveranti. L’orario tra le 18:00 e le 19:00 è baciato dalla fortuna. Pianificate tutte le vostre attività in questo momento. Indossare il blu può portarvi tanta fortuna. Voto: 6,5

Sagittario – In questo periodo siete più premurosi del solito. Siete anche disposti a contribuire a qualsiasi causa umanitaria. Siete anche dell’umore giusto per riflettere, fare un bel viaggio introspettivo. L'oroscopo afferma che il vostro ottimismo è molto contagioso e di grande aiuto ai vostri cari, ma dovete stare lontani dalle discussioni in quanto potrebbe rovinare il vostro umore e portare negatività nella vostra vita.

Evitate di prendere qualsiasi decisione vitale dalle 16:00 alle 18:00 perché non è il momento fortunato per voi. Per attirare la fortuna dalla vostra parte, indossate il colore rosa. Voto: 7,5

Oroscopo e previsioni astrologiche di giovedì 1° settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questa giornata vi vede irrequieti e infastiditi a causa del transito della Luna in Scorpione. Potreste affrontare tutte le sfide per rendervi speciali, ma questo potrebbe essere il motivo di tutta l’ansia e lo stress. Dovreste fare le cose con calma e pensare sempre positivo ed evitare di esagerare con le piante. Non abbattetevi se i piani non funzionano come desiderate. L'oroscopo consiglia di prendere decisioni importanti tra le 20:00 e le 22:00, poiché questo è il vostro momento fortunato.

Potete ottenere maggiore fortuna se indossate il colore rosso. Voto: 6

Acquario – La Luna in Scorpione vi incoraggia a fare progetti, ma dovete prestare molta attenzione a ciò che vi circonda. Migliorare la vostra situazione dovrebbe essere la vostra massima priorità. Potrebbe essere necessario stare in guardia, soprattutto quando si tratta dei vostri beni, poiché c’è la possibilità che voi possiate perdere qualcosa. L'oroscopo consiglia di non perdere mai di vista i vostri oggetti di valore. La vostra fortuna sarà migliorata se indossare il colore verde. È una buona idea completare i vostri compiti importanti tra le 16:00 e le 18:00. Voto: 7

Pesci – L’inizio di settembre vi regala tanta energia positiva e tranquillità.

I vostri pensieri inizieranno finalmente a prendere forma e ci sarà un po’ di chiarezza riguardo alla vostra confusione. Quando i vostri pensieri si fanno molto chiari, allora potete prendere decisioni significative. È un ottimo periodo per risolvere tutti i problemi personali e portare armonia nella vostra casa. Il vostro orario più fortunato è dalle 17:30 alle 18:30 e la vostra produzione intellettuale sarà più alta durante questo periodo. Potete attirare fortuna indossando qualsiasi cosa in blu. Voto: 9