Per la giornata di giovedì, 1° settembre 2022, l’Oroscopo vedrà l’ascesa di alcuni segni fra cui il Sagittario e il Gemelli. Il Leone, però, sarà l’indiscusso protagonista della giornata, perché finalmente conquisterà la prima posizione della classifica.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: Leone al centro dell’attenzione

1° Leone: finalmente sarete al centro dell’attenzione sul luogo lavorativo, ma anche carichi di energie e voglia di mettervi in gioco. Secondo l’oroscopo, rinnovare il vostro look adesso vi renderà sempre più magnetici, anche per quel che riguarda delle nuove amicizie.

2° Acquario: finalmente riuscirete a vedere dell’ottimismo per i vostri affari, prendendoli come opportunità da cogliere al volo e non semplicemente come impegni. Avrete una grande fiducia nelle capacità della vostra squadra lavorativa, secondo l’oroscopo.

3° Gemelli: avrete dei passatempi che vi faranno dimenticare per il momento alcune problematiche familiari che vi premono da tanto tempo a questa parte. Essere sempre sulla cresta dell’onda sul lavoro vi permetterà di durare molto a lungo ed essere essenziali.

4° Scorpione: avrete del tempo da dedicare alle persone amate che sapranno come ricambiare le vostre attenzioni e le vostre risposte alle loro esigenze. Fare qualcosa per ravvivare l’ambiente lavorativo ci farà sentire meglio nel corso delle giornate successive.

Vergine in pausa

5° Vergine: avrete le prime pause della settimana, in cui potrete prendere con tutta calma e serenità le vostre attività, senza dover necessariamente rimanere in ansia per molto tempo. Non sarà però facile mantenere qualche amicizia che vorrebbe di più da voi.

6° Sagittario: qualche malumore finalmente svanirà per lasciare spazio allo svago, mentre con l’amore qualcosa potrebbe suscitare qualche gelosia che però svanirà in men che non si dica.

Secondo l’oroscopo avrete qualche impegno interessante in serata.

7° Toro: qualche conoscenza nuova vi darà molte soddisfazioni, mentre quelle vecchie vi daranno qualche spunto interessante per delle idee originali. In amore ci sarà una maggiore stabilità, potrete finalmente fare qualche strappo alla regola insieme al partner, secondo l’oroscopo.

8° Cancro: avrete delle incomprensioni di coppia che vi porteranno a guardarvi attorno e ad essere sempre più distaccato dal partner, se lo avete. Il tempo di essere sempre a disposizione per chi non è interessato a voi è quasi finito, secondo l’oroscopo.

Ariete in discesa

9° Ariete: avrete qualche amicizia che purtroppo si perderà per strada oppure potrebbe deludervi. Secondo l’oroscopo, arriverà il momento di pianificare una svolta alla vostra vita privata a seguito di qualche situazione che vorreste lasciarvi alle spalle.

10° Capricorno: dovrete risparmiare di più per poter coprire delle spese che non saranno del tutto da procrastinare. Secondo l’oroscopo, ora più che mai dovrete fare attenzione alle vostre finanze e al raggiungimento di determinati obiettivi.

11° Pesci: avrete dei sacrifici da fare se vorrete arrivare ad avere una carriera sempre più solida. Per il momento, impegnarvi potrebbe essere l’unica opzione disponibile a seguito di qualche richiesta affaristica che non potrete rifiutare, secondo l’oroscopo.

12° Bilancia: si accavalleranno dei problemi che purtroppo dovrete risolvere quanto prima, e che potrebbero anche essere controproducenti per la vita privata. Ora dovrete interrompere ogni distrazione che possa essere di intralcio ai vostri obiettivi.