L'Oroscopo di lunedì 29 agosto è caratterizzato da innumerevoli novità. Le previsioni astrologiche mettono in evidenza gli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Qualcuno sarà completamente preso dal partner, mentre altri si dedicheranno esclusivamente al lavoro.

In particolare, Gemelli, Vergine e Toro si posizioneranno ai primi posti della classifica, seguiti da Leone, Scorpione e Capricorno. Le cose non andranno altrettanto bene per Bilancia, Pesci e Cancro. Infine Sagittario, Acquario e Ariete proveranno sentimenti contrastanti.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 29 agosto. In fondo sarà presente la classifica finale.

Previsioni astrologiche del giorno 29 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vivrete la giornata tanto attesa. Anzi, vi renderete conto di dover combattere contro situazioni del tutto indesiderate. La vita prenderà una piega imprevista che vi spingerà a mettere in discussione le colonne portanti della vostra quotidianità. Anche la famiglia non saprà come aiutarvi. Voto 4.

Toro: sarete caratterizzati da una forza emotiva non indifferente. Affronterete gli ostacoli con grande determinazione, al punto da trasformare le difficoltà in occasioni di crescita personale. Dimostrerete di essere competenti sul posto di lavoro e di meritare la fiducia del capo e dei colleghi.

Voto 8,5.

Gemelli: questa giornata non avrà segreti per voi. L'inizio della nuova settimana si presenterà sorprendentemente favorevole. La vita di coppia, infatti, subirà un miglioramento imprevisto. Sarete fieri di poter avere accanto una persona come il partner. Inoltre, il rendimento lavorativo non vi deluderà. Voto 9,5.

Cancro: tenderete ad essere molto emotivi.

Vi farete trascinare dai problemi altrui, vivendoli come fossero i vostri. Sarà fondamentale trovare una via d'uscita perché, altrimenti, rischierete di perdere di vista il fulcro della vostra quotidianità. Prendere le distanze da alcuni eventi potrebbe rivelarsi la mossa più saggia. Voto 5,5.

Oroscopo e consigli dalle stelle di lunedì 29 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete pieni di energie. Sarete pronti a tornare alle vostre vecchie abitudini. Ci saranno degli elementi del vostro carattere che vorrete migliorare, ma non avrete fretta. Per adesso, preferirete godere del ritrovato equilibrio interiore. Potrebbero esserci importanti novità in ambito sentimentale. Voto 8.

Vergine: finalmente inizierete a sentirvi nuovamente sereni. Avrete voglia di sfruttare tutte le vostre potenzialità, in modo da riuscire a raggiungere i risultati tanto desiderati. Le previsioni astrologiche del 29 agosto vi consigliano di non perdere mai di vista le persone care: potrebbero aver bisogno del vostro aiuto.

Voto 9.

Bilancia: sarete abbastanza soddisfatti di voi stessi. Nonostante ciò, la relazione con il partner potrebbe subire scossoni imprevisti. Sarà importante confrontarvi con lui, in modo da non rischiare di rovinare tutto. Inoltre, un dialogo pacato e propositivo darà risultati migliori rispetto ad uno affrettato ed emotivo. Voto 6,5.

Scorpione: sarete concentrati sulla vostra relazione sentimentale. Le dinamiche di coppia vi faranno battere il cuore. Sarete fiduciosi nei confronti nel futuro, ma non perderete mai di vista la possibilità di accedere a nuove sfide. Starete attenti alla vostra salute e a quella degli altri. Voto 7,5.

Previsioni zodiacali e classifica del 29 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: le prestazioni lavorative saranno un po' troppo sotto la media. Non riuscirete a concentrarvi nel modo più giusto. Vi renderete conto di dover fare qualcosa per cambiare le carte in tavola. Inoltre, cercherete in tutti i modi di non attirare l'attenzione perché preferirete passare inosservati. Voto 5.

Capricorno: tenderete ad essere molto ambiziosi. L'idea di fallire vi spaventerà molto. Cercherete di dare il meglio sul posto di lavoro e anche nei rapporti con gli altri. Non andrete incontro a particolari difficoltà, però le previsioni astrologiche vi consigliano di non caricarvi di uno stress eccessivo. Voto 7.

Acquario: vi troverete davanti a un bivio. Scegliere la direzione giusta non sarà affatto facile. Da una parte sentirete il bisogno di lasciarvi alle spalle le opinioni di amici e parenti, dall'altra, temerete di commettere un terribile errore. L'unico modo per abbandonare l'incertezza sarà quello di agire. Voto 4,5.

Pesci: vorrete migliorare la vostra situazione lavorativa. Infatti, nonostante l'impegno, non sarete del tutto soddisfatti dei risultati raggiunti. L'oroscopo del 29 agosto vi consiglia di agire con cautela. Bruciare le tappe non vi consentirà di accedere agli obiettivi tanto desiderati. Gli amici si riveleranno una risorsa. Voto 6.

Classifica finale del 29 agosto dei dodici segni zodiacali