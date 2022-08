Per la giornata di lunedì 29 agosto 2022 l’oroscopo [VIDEO] è dalla parte del segno del Cancro, pronto a rialzarsi, così come lo Scorpione. Leone e Sagittario potrebbero subire dei ribassi molto importanti.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: soddisfazioni per Gemelli

1° Cancro: riuscirete a rialzarvi dopo un periodo piuttosto turbolento, soprattutto grazie a una amicizia che sarà finalmente ed esclusivamente dalla vostra parte. Le energie vi daranno la giusta carica per affrontare al meglio un progetto decisamente ambizioso.

2° Scorpione: comincerete a collezionare tante di quelle soddisfazioni che potreste davvero essere di buonumore semplicemente per questo. Sul piano sentimentale state cercando di essere sempre più disponibili a essere romantici, riuscendoci davvero molto bene.

3° Gemelli: le soddisfazioni potrebbero portarvi a fare qualche investimento che aspettavate da una vita. I rapporti interpersonali vi porteranno a fare qualche incontro che potrebbe regalarvi una amicizia duratura oppure un profitto maggiore.

4° Capricorno: gli impegni aumenteranno, così la situazione finanziaria conoscerà ulteriormente una bella spinta verso l’alto. Anche in famiglia si creerà la giusta atmosfera per poter andare sempre di più d’accordo.

Il clima con le amicizie sarà più positivo e forte che mai.

Vergine ambizioso

5° Vergine: la vostra ambizione in questo momento sarà tale da sorvolare su ogni cosa, al punto potrebbe rallentare il vostro lavoro, mentre in amore si creerà una bella atmosfera che vi permetterà di dialogare con tutta calma.

6° Acquario: sarete preparati a qualsiasi sfida, ma l'attenzione alla vostra salute fisica vi metterà in condizione di fare sempre meglio in ambito lavorativo.

Secondo l’oroscopo potreste avere qualche bella notizia.

7° Toro: la vostra concentrazione non farà che aumentare, quindi non scoraggiatevi se avrete una giornata che risulterà alquanto ‘"ferma" sotto qualche aspetto importante. Secondo l’oroscopo le finanze potrebbero essere in rialzo in modo imminente.

8° Ariete: avrete in mente dei bei progetti con la persona amata, che però dovranno necessariamente essere rimandati a causa di situazioni da risolvere, come ad esempio un problema di stampo burocratico.

Leone stanco

9° Sagittario: avrete sempre più da fare man mano che procederà la giornata di lunedì e questo potrebbe farvi sentire abbastanza impegnati. Dimostrare dell’insofferenza però potrebbe essere un atteggiamento controproducente. Cercate di essere rilassati.

10° Leone: avrete un po’ di stanchezza in accumulo, ma questo non vi impedirà di essere sempre e comunque produttivi sul piano professionale. Potreste invece essere incuranti con la persona amata, quindi sarà necessario avviare un dialogo.

11° Pesci: purtroppo sarete costretti a fermarvi per un po’ di malumore o stanchezza. Sarà doveroso un riposo adeguato. Sarà fattibile avviare un progetto che vi permetterà di guadagnare di più sarà fattibile.

12° Bilancia: non ci saranno novità né in positivo né in negativo. In amore potreste avere qualche situazione in stallo che potrebbe permanere ancora piuttosto a lungo, mentre dovrete rivedere la vostra situazione della salute.