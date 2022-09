Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 10 settembre 2022. La Luna diventa piena nel segno dei Pesci, curiosi di sapere che effetto farà al vostro simbolo zodiacale? Sarà una giornata da 0 oppure da 10? Per sapere quali avvenimenti accadranno nelle prossime 24 ore, consultate le seguenti previsioni astrologiche di sabato 10 settembre e le pagelle zodiacali da Ariete a Pesci.

Oroscopo di sabato 10 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – C’è il rischio che possiate esagerare emotivamente se scoprite che qualcuno vi ha tradito o fuorviato. Va bene essere furiosi, ma non diventate così aggressivi da mettere a rischio anche le persone innocenti.

L’autocontrollo è un must. Voto: 6

Toro – La Luna piena in Pesci minaccia di sconvolgere aree della vostra vita che pensavate stabili e sicure. Dovete mantenere la calma e sforzarvi di trovare soluzioni pratiche ai problemi che potrebbero sfuggirvi di mano. Voto: 6

Gemelli – Non importa quanto duro lavorate in questo periodo, qualcosa interromperà il vostro programma e farà in modo che i vostri progressi siano limitati. Conservate la vostra energia e non sforzatevi così tanto, questo è il consiglio dell'Oroscopo. Lasciate che gli altri facciano il lavoro pesante. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo del giorno 10 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Coloro che ritengono di non aver ricevuto il riconoscimento meritato non devono farsi consumare dall’ansia, perché a breve arriverà il meritato premio.

Coloro che lavorano ai piani alti sono ben consapevoli di ciò che sapete fare, quindi, non avete motivo di preoccuparvi. Voto: 7

Leone – Farete alcuni cambiamenti importanti nei prossimi giorni, ma sconvolgerete anche alcune persone. Sul fronte del lavoro, in particolare, alcuni dei vostri colleghi potrebbero sentirsi minacciati dal vostro desiderio di farvi un nome, ma non lasciate che questo vi fermi.

Voto: 8

Vergine – Non ha senso tenere nascosto i vostri sentimenti perché in queste 24 ore non sarete in grado di farlo. La Luna piena in Pesci rovinerà le vostre emozioni ed è improbabile che voi riusciate a imbottigliarle a lungo. Voto: 6

Astrologia applicata al giorno 10 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Se qualcuno con cui lavorate o fate affari vi dà del filo da torcere in questo periodo, la vostra migliore linea d’azione è di gran lunga quella di porre fine al vostro rapporto con loro.

Non limitarvi a minacciare di farlo, perché non vi crederanno. Le azioni parlano più forte delle parole. Voto: 7,5

Scorpione – Tutto andrà bene nel tempo, quindi, smettete di preoccuparvi delle scelte sbagliate che avete fatto e iniziate a pianificare tutte le mosse giuste che farete nel prossimo futuro. La cosa più importante è guardare avanti, non indietro. Voto: 8

Sagittario – È una giornata caratterizzata da una Luna piena nel segno dei Pesci. Questo transito si occuperà maggiormente dell’area del benessere e metterà un freno ai vostri livelli di energia, ma è solo temporanea. Presto vi riprenderete alla grande.

Voto: 6,5

Oroscopo e previsioni astrologiche del 10 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Mettete fine a una relazione che vi è stata utile in passato ma che ora vi sta soffocando, oppure perseverate con esse nella speranza che si rimetta a nuovo? Solo voi sapete benissimo qual è la scelta giusta. Voto: 6,5

Acquario – Non è la prima volta che prendete decisioni audaci, ma la Luna piena in Pesci avverte che qualsiasi decisione prendete in questo momento potrebbe colpirvi in maniera inaspettata. Forse è meglio non fare nulla, almeno per un po’. Voto: 6,5

Pesci – Se siete in vacanza o al lavoro, l'oroscopo consiglia di tenere gli occhi ben aperti. Non dovete stare a casa ed essere noiosamente al sicuro, ma dovete essere consapevoli dei vostri movimenti. Pianificate attentamente il vostro percorso prima di iniziare. Voto: 7