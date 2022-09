Le previsioni dell'oroscopo del 29 settembre esortano i Pesci ad essere più sinceri. I Toro devono farsi avanti, mentre i Sagittario sono un po' giù di corda.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: poco alla volta riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Anche se la strada potrebbe sembrarvi più lunga e tortuosa del previsto, non vi arrendete.

11° Toro: in amore è tempo di farsi avanti. La Luna è un po' contraria dal punto di vista professionale. Potrebbe nascere qualche screzio, quindi, cercate di mantenere un profilo basso.

10° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 29 settembre vi esortano a non badare troppo al giudizio della gente. Spesso le persone criticano solamente per liberarsi delle proprie frustrazioni.

9° Cancro: nel lavoro ci sono delle novità in arrivo, mentre dal punto di vista sentimentale si va un po' a rilento. Se non siete sicuri di quello che avete ottenuto fino a questo momento, siete sempre in tempo per cambiare idea.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: siete un po' troppo suscettibili ultimamente e questo potrebbe creare dei malumori. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, è importante essere onesti .

7° Acquario: anche se ci sono state delle incomprensioni e dei piccoli malumori, non vi arrendete.

In amore bisogna sempre lottare per raggiungere gli scopi che vi siete prefissati. In guerra e in amore tutto è lecito.

6° Vergine: giornata molto interessante quella del 29 settembre secondo l'oroscopo. Siete particolarmente decisi e quando vi ponete un obiettivo, nessuno vi distoglie. Ad ogni modo, ascoltate il consiglio di qualche persona cara.

5° Bilancia: oggi vi sentite un po' incerti. Avete come la sensazione che ogni vostra azione possa essere interpretata male. Badate meno al giudizio altrui e guardate avanti per la vostra strada.

Oroscopo segni fortunati del 28 settembre

4° in classifica Scorpione: il quadro astrale della settimana è decisamente favorevole. Ad ogni modo, abbiate ancora un po' di pazienza e non vi esponete troppo sul lavoro, aspettate che arrivi il vostro momento.

3° Pesci: l'oroscopo del 29 settembre vi invita ad essere un po' più diretti e onesti. Non abbiate paura di dire quello che pensate. Ricordate che la sincerità è la miglior cosa, sia in amore sia nel lavoro.

2° Leone: in amore ci vuole coraggio e determinazione. Se siete in procinto di compiere un grande passo, non vi arrendete proprio adesso. Sul lavoro, invece, bisogna prendere in considerazione il pensiero di una persona cara.

1° Ariete: siete un po' indecisi, tuttavia, il quadro astrale è decisamente positivo. Non vi arrendete al primo no. Soprattutto sul lavoro bisogna mettere in piazza tutte le vostre capacità.