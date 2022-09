Per il fine settimana del 17-18 settembre 2022, l'Oroscopo vede in rialzo i nati sotto il segno del Leone, mentre in difficoltà saranno i Pesci. Giornate positive anche per l'Ariete.

A seguire, le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali del weekend del 17-18 settembre.

Leone in testa alla classifica

1° Leone: avrete un weekend tranquillo. Sul fronte sentimentale si farà largo una voglia di comunicazione che potrà appianare qualche malinteso e ristabilire una bella atmosfera con il partner. Sul lavoro potrebbero aprirsi davanti a voi delle proposte interessanti.

2° Toro: la fortuna del 17-18 settembre potrebbe riguardare soprattutto il lavoro. Emergeranno delle situazioni positive che miglioreranno anche il vostro umore. Secondo l'oroscopo, per i single potrebbe arrivare l'amore, mentre i legami già esistenti dovrebbero ulteriormente consolidarsi.

3° Ariete: si concretizzeranno dei progetti che finora hanno rappresentato delle chimere per voi. Con gli affari potreste avere più dimestichezza del solito, mentre sul lavoro il vostro team sarà più collaborativo.

4° Vergine: l'oroscopo del 17-18 settembre prevede un bell'incontro in arrivo, di quelli che potrebbero decretare la nascita di una nuova amicizia o di un amore. In merito alle questioni lavorative, la giornata di sabato potrebbe portarvi delle piacevoli novità.

Sarà possibile fare un po' di shopping.

Bilancia in leggera risalita

5° Bilancia: l'atmosfera con il partner dovrebbe migliorare, soprattutto se c'è stata la volontà di confrontarsi seriamente su alcune questioni delicate.

6° Scorpione: essere più riflessivi e meno impulsivi in questo momento potrebbe essere l'unica soluzione per tenere a bada la vostra rabbia e nervosismo.

Domenica 18 settembre potreste avere una sorpresa da un familiare.

7° Gemelli: avrete un fine settimana molto stimolante e divertente. Le persone che vi circondano potrebbero essere coinvolte dalla vostra vivacità e dal vostro spiccato senso dell'umorismo.

8° Capricorno: anche se probabilmente la giornata di sabato non vi vedrà dell'umore adatto, avrete comunque del tempo libero.

Potreste impiegarlo al meglio per stringere nuove amicizie o per fare una gita fuori porta prima dell'arrivo delle giornate autunnali.

Acquario confuso

9° Sagittario: potrebbero esserci delle avversità che dovreste affrontare da soli. Siccome in questo periodo vi state un po' trascurando, cercate di sfruttare il weekend del 17-18 settembre per prendervi cura di voi sia sotto l'aspetto fisico che mentale.

10° Acquario: sarete in preda alla confusione e allo smarrimento e vorrete rimanere da soli coi vostri pensieri. Le difficoltà in amore e in famiglia potrebbero farsi più prorompenti che mai.

11° Cancro: state vivendo un periodo di crisi in amore e, non a caso, il fine settimana potrebbe cominciare con una serata in solitudine dopo un litigio.

La prospettiva di ritornare o di rimanere single non sarà poi così lontana dai vostri pensieri.

12° Pesci: sarete esausti, quindi preferirete riposare e fare il minimo indispensabile, anche a costo di procrastinare qualcosa di importante per le vostre finanze.