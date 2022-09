È entrata nel vivo la terza settimana del mese di settembre 2022 e si preannunciano dei nuovi cambiamenti e novità per tutti i segni dal punto di vista astrologico. A tal proposito approfondiamo nel dettaglio l’oroscopo del 14 settembre 2022 dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche del 14 settembre

Ariete: in amore, con le stelle che sono dalla vostra parte, arriverà qualcosa in più. Attenzione solo a qualche piccola polemica, che occorre superare. Nel lavoro potrete anche ripartire da zero, vi sentite meno tolleranti in questa giornata.

Toro: per i sentimenti è un momento favorevole visto che la Luna è nel segno.

Ci sarà la possibilità di ripartire. Nel lavoro se qualcuno è contro di voi potranno essere piccoli problemi.

Gemelli: a livello sentimentale - grazie alla Luna nel segno - e alle stelle che sono dalla vostra parte, adesso le cose cambieranno in meglio. Nel lavoro è buona l'energia da sfruttare per i nuovi progetti.

Cancro: in amore sarà importante vivere al meglio una storia, per molti torna la voglia di fare. A livello lavorativo concentratevi su alcune questioni importanti, potrebbero arrivare delle nuove trasformazioni.

Leone: per i sentimenti qualcuno potrebbe essere lontano da voi, ci saranno alcune questioni da dover risolvere. Nel lavoro - con Giove favorevole - non mancano i successi, anche se alcune difficoltà sono all'orizzonte.

Vergine: in amore è un momento interessante, alcune storie potranno finalmente funzionare meglio. Nel lavoro ci sono alcuni problemi da risolvere, per questo motivo fate attenzione ad alcune questioni di carattere economico.

Bilancia: in amore - con la Luna che non è più in opposizione - si potrà recuperare a breve, visto che tutto quello che state facendo comunque è importante.

Nel lavoro si avvicina un momento di maggiore difficoltà, sentite una pressione più forte.

Scorpione: a livello amoroso è una giornata da prendere con le pinze, alcune questioni potrebbero essere difficili da gestire. Nel lavoro il cielo è promettente, anche se potreste sentirvi meno forti.

Sagittario: a livello sentimentale cercate di recuperare tranquillità, in particolare in alcune coppie che sono state in crisi di recente.

Nel lavoro è meglio non rimandare troppo le cose, ma anche aspettare un po' prima di agire.

Capricorno: per i sentimenti - con la Luna in buon aspetto - ci saranno delle novità, torna alla voglia di fare. Nel lavoro arrivano nuovi sbocchi, c'è un recupero a partire dalla prossima settimana.

Acquario: a livello amoroso - con la Luna dissonante - questa giornata porta qualche dubbio, comunque a breve non mancheranno delle novità. Nel lavoro se ci sono state delle difficoltà, questo momento porta maggiori indecisioni.

Pesci: in amore è una giornata che vede la Luna favorevole, se ci sono state delle difficoltà ora potrete riprendere quota. Nel lavoro è una fase che vede maggiori conflitti, alcune questioni non accennano a concludersi.