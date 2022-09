L'Oroscopo di domani 21 settembre è pronto a esprimere un giudizio nei confronti della giornata numero tre dell'attuale settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di mercoledì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere quali saranno i segni baciati dalla buona sorte? Ebbene, il giro di boa infrasettimanale vedrà primeggiare i nativi dell'Ariete, superfavoriti dalla Luna in Leone in splendido trigono astrale a Giove nel segno. Tra gli altri segni additati a massima positività, senz'altro quello del Leone: il simbolo astrale di Fuoco potrà contare sui benefici effetti della Luna, entrata nel proprio settore già da questo martedì.

Cosa dovranno aspettarsi tutti gli altri? Lo scopriremo insieme nel prosieguo, entrando nel merito di ogni singolo segno.

A voi il piacere di togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzando nei dettagli cosa dice l'oroscopo di domani 21 settembre: focus su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Previsioni zodiacali del 21 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: "top del giorno" L'oroscopo del 21 settembre in amore svela pianeti alleati in grado di regalare una giornata ottima. Riuscirete ad armonizzare la parte fredda e razionale di voi stessi con quella sensibile e affettiva. Ispirerete calma e serenità alla persona amata, di riflesso la stessa renderà la vostra vita meravigliosa.

La Luna, in aspetto favorevole, vi farà capire meglio cosa vuole il vostro partner, pertanto cercherete di venire incontro a qualsiasi sua esigenza con tutto l'affetto di sui solo voi dell'Ariete siete capaci. Single, in questa giornata vi piacerà divertirvi e sorridere insieme ai vostri amici. Grazie alle stelle pronte a preparare un'atmosfera di svaghi e di piaceri, vi attendono conferme positive.

Il vostro fascino sempre infallibile vi farà sentire lucidi da un lato e più spiritosi e socievoli dall'altro. Ottimo il carisma: sarà difficile resistervi. Nel lavoro, giorno favorevole per quanto riguarda le aspettative professionali. Come sempre dimostrerete di essere persone affidabili, serie, produttive e puntuali.

Toro: ★★★★.

Giornata stabile, anche se normale. In campo sentimentale, pianeti volitivi e ottimistici comporranno un quadro abbastanza fortunato in questa parte di settembre. Il periodo darà lo slancio giusto per affrontare e gestire al meglio ogni cosa, specie nella vita a due. Grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo del solito la sfera affettiva riprenderà ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio interiore. Quelle coppie che avessero recentemente vissuto disagi o incomprensioni, d'ora in poi potranno sotterrare l'ascia di guerra e ritrovare la sintonia desiderata. Single, amori che vanno amori che vengono, amori che tornano! Chi iniziasse una nuova storia, avrà qualche insicurezza all’inizio ma poi saprà apprezzare i frutti che verranno nel tempo.

Vi attende un rapporto sicuramente molto più piacevole e spensierato del precedente. Nel lavoro, ci sono dei cambiamenti in vista, il che non stravolgerà certo la vita ma vi consentirà di migliorare la propria posizione.

Gemelli: ★★★. Periodo valutato con la snervante sigla dei periodi sottotono. In amore, se l’arte della conquista è stata sempre il vostro punto di forza, fatene largamente uso. State assaporando il piacere di vivere le relazioni nel modo che più vi soddisfa, perciò metteteci più vigore e allegria, giusto per rendere il partner soddisfatto. Se poi doveste ritenere di non essere più tanto sicuri di voi, allora significa che è arrivato il momento di chiedersi il perché: parlatene pure, mostrando sincerità ed obiettività verso chi amate.

Single, in amore volete più conferme e siete molto impazienti; in generale non riuscite mai ad aspettare che un sentimento si consolidi nel tempo: state calmi! Provate ad avere più pazienza e autocontrollo. Molti di voi dovranno lottare per raggiungere i loro obiettivi, ma ce la faranno sicuramente. Abbiate pazienza e siate più ottimisti. Nel lavoro, potreste sentirvi messi da parte, per questo avrete poca voglia di lavorare. Cercate di interagire maggiormente con colleghi e dirigenti.

Oroscopo di mercoledì 21 settembre, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, i pianeta della ragione, Saturno, insieme alle altre stelle vi farà sintonizzare col partner, stimolando in voi un ascolto migliore in merito alle sue esigenze.

Mostrando il vostro indubitabile altruismo ritroverete la complicità nonché il buon dialogo. Stupite il partner con la vostra inventiva, perché quel tocco di estro che avete riesce sempre a ricreare magicamente l'intesa di coppia. Single, ci sarà una buona vitalità da cui attingere. Infatti si può dire che sarà una giornata utile per coloro che volessero tentare un nuovo approccio amoroso: avete molto fascino, perché non sfruttarlo! Una proposta romantica potrebbe arrivare ma non si escludono ritardi. D'altronde in questo momento non avete troppo tempo da dedicare ai sentimenti, anche perché pensate solamente al divertimento. Nel lavoro, siate più determinati nello scegliere i vostri colleghi.

È fondamentale riuscire a mettersi in moto nel modo giusto.

Leone: ★★★★★. In amore, la buona posizione delle stelle vi permetterà di circondare la persona amata col vostro calore e la vostra spontaneità, facendovi donare in maniera incondizionata. Il buon aspetto di Giove, in trigono alla vostra bella Luna nel segno, suggerisce di offrire alla persona amata massima collaborazione: vedrete che così facendo nel rapporto si ripristinerà un migliore equilibrio. Avrete anche l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due e di (ri)sentirsi in piena sintonia con il vostro grande amore. Single, se aveste voglia di conoscere una persona speciale, sfruttate questo giorno così allegro e pieno di aspettative.

Non avrete certo delusioni e saprete sicuramente approfittarne. Il coraggio e il fascino non vi mancano, dunque, perché non buttarsi a capofitto nelle relazioni? Nel lavoro invece, avrete l'occasione giusta per dimostrare le vostre capacità professionali. Vedrete realizzarsi idee geniali e proporrete energicamente cambiamenti per voi favorevoli.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 21 settembre, in campo sentimentale prospetta un cielo luminoso, intervallato qua e là da qualche nube passeggera di poco conto. Urano e Plutone benefici continueranno a dare una prodigiosa iniezione di carica esplosiva. Avrete così energie a piene mani da spendere in ogni campo della vostra esistenza, dal rapporto con i familiari a quelli più intimi e affettivi con la persona amata.

Single, sarà una buona giornata per mettere ordine in casa, sistemate i libri e i dati del vostro pc. Se possibile cercate anche di fare un po' di chiarezza tra i vostri desideri. Se aveste a che fare con persone molto pignole, accontentatele, ma non troppo; anche perché il desiderio di calore non può scontrarsi con quello di libertà. Nel lavoro, le collaborazioni e i rapporti con i colleghi saranno molto più facili da gestire. Potreste dover superare qualche prova, ma i risultati saranno abbastanza buoni.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 settembre.