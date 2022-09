L'Oroscopo di domani 30 settembre è pronto a destare interesse o curiosità in merito al probabile andamento dell'ultimo giorno del mese. In primo piano le previsioni zodiacali di venerdì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Decisi a svelare quali saranno i segni fortunati e quelli in affanno in questo finale settembrino? Bene, allora vediamo di mettere subito i cosiddetti puntini sulle "i" andando a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno. A voi il piacere di analizzare nei dettagli il responso astrale offerto dall'oroscopo di venerdì 30 settembre.

Focus esclusivamente in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Previsioni astrologiche del 30 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 30 settembre svela una splendida giornata di fine settembre. La Luna in Sagittario, in trigono al vostro Giove, farà di tutto per addolcire il vostro cuore. In coppia vi piacerà farvi cullare dalle note di un sentimento contraccambiato. Così, sorridenti e pieni di vita affronterete insieme anche eventuali difficoltà, con prontezza di spirito e senso dell'umorismo. Se nel caso foste ancora single e una persona fosse l'oggetto dei vostri desideri, potrete per una volta superare la vostra timidezza e la vostra prudenza.

Infatti con le stelle favorevoli, sarete sicuramente più intraprendenti e più sicuri di voi stessi! Anche nel lavoro sarete obiettivi e avrete tanto buonsenso, così non correrete il rischio di oltrepassare certi limiti.

Toro: ★★★★★. Da favola la giornata finale di questo mese. In ballo certamente ci saranno i sentimenti: finalmente è tempo per l’amore e il vostro partner ne sarà felice riempiendovi di attenzioni.

Plutone vi favorirà rendendo la vita a due particolarmente intensa e come piace a voi, ricca di scoppiettanti colpi di scena. In questa giornata avrete tante belle proposte in linea con i vostri obiettivi ed il vostro aspetto comunicativo verrà messo in risalto. Ricordate, proprio attraverso la comunicazione si riescono ad ottenere esiti sorprendenti!

La vostra produttività sul lavoro è in netto aumento, con possibilità di avere un significativo riconoscimento al vostro impegno e alle vostre idee brillanti.

Gemelli: ★★. Periodo poco positivo, questo è quasi certo. Comunque mai abbattersi ma lottare sempre contro ogni tipo di avversità. Può darsi che vi sentiate un po' annoiati, fino al momento in cui una proposta accattivante da parte del partner metterà in azione tutte le vostre risorse. Oggi potranno nascere litigi a causa della vostra eccessiva gelosia, nonostante il partner vi ami davvero e non voglia farvi soffrire. Fidatevi di più di chi vi circonda e vivrete sicuramente meglio. Un momento di stanchezza è del tutto normale, non fatevene un dramma e cercate di prepararvi ad un periodo di relax.

Sistemate le cose più urgenti e poi non prendete nuovi impegni, altrimenti rischierete di non dare il meglio di voi in ciò che farete. Momento di stabilità per il lavoro, ma l’energia non sarà ai massimi livelli. Vi basterà un po' di riposo per le forze e tornerete al top.

Oroscopo di venerdì 30 settembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata molto positiva per certi versi, per altri invece potrebbe essere sottoposta a inattesi fuori programmi. Con le stelle a favore parziale potrete vivere una giornata discretamente positiva, ma solo se vi lascerete guidare dalle vostre emozioni. Nella coppia ad alcuni piacerà l'idea che il partner si prenda dolcemente cura di loro, corteggiandoli, anche se insieme da tanto tempo.

È tempo di uscire allo scoperto per voi single, di incontrare amici e conoscenti, oppure per andare tutti insieme a feste, eventi e mostre per poi riparlare di tutto quello che avete vissuto insieme. Presto la ruota della vita girerà nel verso giusto e finalmente incontrerete la persona capace di stregare il vostro cuore. Nel lavoro invece non mancheranno le occasioni per puntare ancora più in alto e aspirare ad un'occupazione migliore.

Leone: ★★★. Giornata sottotono. Nella vita di coppia non siate troppo gelosi, cercando di dimenticare eventuali tensioni quotidiane. Godetevi il solo piacere di stare con la persona della quale vi siete innamorati. Avete avuto diverse opportunità in passato per prendervi cura del partner e le avete bruciate quasi tutte intenzionalmente.

A volte credete di essere voi i primi a dover ricevere attenzioni, per poi concederne a vostra volta. È probabile che le emozioni non vadano di pari passo con la ragione e questo potrà rendervi, almeno per oggi, insicuri e attaccabili. Sarebbe meglio evitare le storie d’amore non appaganti. Il consiglio è di cercare solo chi è in grado di dimostrare sentimenti veri, altrimenti meglio restare single. Nel lavoro dovreste limitarvi ad eseguire le vostre mansioni, evitando cose che non vi competono.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 30 settembre, predice un periodo veramente fortunato. Le stelle in questi giorni vi faranno sentire al massimo della forma. Nella coppia, Mercurio, pianeta delle emozioni, porterà il suo influsso benefico regalando dei momenti di intensa complicità da trascorrere insieme al partner.

La fase è effervescente: nuovi incontri rendono omaggio al vostro fascino, regalandovi piacevoli emozioni. È bello sentirsi desiderati. Se siete ancora soli, un colpo di fulmine v’aspetta proprio dietro l’angolo. Ma stavolta, volenti o nolenti, sarà una storia seria. Una giornata perfetta per invitare gli amici a cena o per una riunione familiare in grande stile. Potrete affrontare tranquillamente questioni impegnative o trattare affari delicati. Nel lavoro sarete precisi, concreti e soprattutto sicuri di voi stessi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 30 settembre.