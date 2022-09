L'Oroscopo di domani è pronto a svelare come andrà la giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 5 settembre 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In questo contesto andremo a tastare il polso alle effemeridi mettendole in relazione ai sei segni della prima sestina zodiacale. A coloro che ancora non sapessero quali sono i simboli astrali citati poc'anzi, ecco la serie interessata: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questo avvio settimanale l'Astrologia mette in risalto il trigono Sole-Urano e il transito di Venere in Vergine, in ingresso nel settore alle ore 04:05 del primissimo mattino.

In programma, sempre nella stessa giornata, il passaggio della Luna in Capricorno. Curiosi di scoprire qualche indizio in più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 5 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 5 settembre, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 5 settembre ricorda che ci sono stati giorni migliori nella vostra vita a due. Infatti la vostra carica passionale non sfiorerà minimamente la sufficienza. Non tutto filerà liscio come l'olio in questo lunedì: il nervosismo sarà al limite e la capacità di sopportazione ridotta ai minimi termini. Mantenete una condotta tranquilla, eviterete inutili discussioni: qualche incomprensione di troppo potrebbe rendere meno dolce l'intesa con la persona amata.

Single, le stelle del periodo vi spingeranno a rispondere con toni sgarbati e antipatici alle tante persone con cui vi troverete ad avere a che fare nel corso della giornata. Dovreste cercare di essere più ironici e di non prendervela troppo sul serio. Alcune critiche potrebbero venire da chi meno ve lo aspettate. Servirà molta pazienza per giungere ad una fase affettiva più vivibile.

Nel lavoro, tenete gli occhi bene aperti, ok? Nell'ambiente dove operate qualcuno potrebbe cercare di creare problemi, mettendovi cattiva luce.

Toro: ★★★. Periodo valutato sottotono. In campo sentimentale, le stelle vi renderanno protagonisti di situazioni enigmatiche. Non tollerate che nessuno metta il naso nella vostra vita sentimentale, specialmente se state vivendo un momento burrascoso col partner.

La quadratura da Saturno non porterà stabilità in amore ma solamente malumori o contrattempi con la persona amata. Evitate di dire qualcosa di spiacevole: spinti dalla rabbia del momento le parole potranno essere più velenose di quanto immaginate, e in futuro ve ne potreste pentire. Single, se non volete dare eccessivo spazio a scontri e incomprensioni inutili, cercate di moderare le vostre tendenze a lamentarvi. Il periodo renderà difficile la gestione delle emozioni: rischierete di farvi sentire soli e incompresi con l'effetto di farvi rinchiudere ancora di più in voi stessi. Non è questa la soluzione ai vostri problemi: cercate invece di aprirvi di più, senza paura di mostrarvi deboli e vulnerabili verso chi vi vuole bene.

Nel lavoro, finché riuscite a stare calmi e non cedere alle provocazioni va tutto bene, fate quindi attenzione a non farvi sfuggire una parola di troppo.

Gemelli: ★★★★★. Un lunedì davvero portatore di sorrisi e tanto buonumore. Vivrete al meglio delle vostre possibilità soprattutto in amore. Le stelle vi renderanno allegri e spensierati, pronti a vivere la giornata con una buona dose di ironia. Tutto procederà meravigliosamente, grazie ad una bella persona capace di farvi sentire a vostro agio. In una storia appena iniziata passione e tenerezza si fonderanno insieme. Vi vedrete addirittura più belli: cercate di approfittarne seguendo il vostro istinto, senz'altro vi porterà molto lontano. I soliti litigi e relative tensioni saranno solo un retaggio del passato.

Guardate avanti, verso il futuro, con fiducia e slancio. Single, a voi le stelle vi favoriscono regalando una splendida giornata. Sarete raggianti, grazie agli influssi armonici del periodo: questo vi regalerà tanta grinta e una bella dose di serenità. Consideratevi quindi fortunati in questo periodo e ricordatelo nel caso servisse! Nel lavoro, i vostri sforzi verranno ripagati ed otterrete risultati ben superiori alle vostre aspettative.

Oroscopo di lunedì 5 settembre, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, un luminoso Sole renderà il vostro quotidiano più sereno e pacato. La vita a due scorrerà in modo naturale e prevedibile, come piace a molti di voi. Alcune problematiche che interessano il rapporto con il partner saranno, in questa giornata, completamente minimizzate.

Una magica atmosfera accompagnerà la vostra serata, grazie a stelle in grado di donare una capacità d'amare davvero esemplare. Vi avvicinerete a chi amate con una capacità di ascolto e attenzione davvero molto rari. Single, le attuali forze planetarie vi consentiranno di entrare profondamente in empatia con gli altri. Una grande sensibilità e un intuito prodigioso vi aiuteranno questo periodo a relazionarvi con una persona conosciuta da poco, che vi ha molto incuriosito. Specie se appartenete alla seconda o terza decade, avrete la possibilità di giocare le vostre carte nella partita della seduzione. Potrete contare su doti eccezionali che la vostra intelligenza sensibile vi fornirà. Nel lavoro, darete il meglio di voi stessi: allargando il raggio d'azione vi sarà facile dare il via a nuovi affari redditizi.

Leone: ★★★★. Un lunedì all'insegna della routine. In amore, dopo varie problematiche riuscirete a recuperare un rapporto che vi sta a cuore. È il momento delle nuove idee e dei nuovi progetti, dunque cercate questa volta di fare le scelte giuste a cominciare da ora: non potrebbe andarvi meglio di così! Nel periodo non sarete semplicemente felici ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa con chi vi è caro. Tale emozione vi farà comprendere che comunque avete bisogno di calore e affetto. La comprensione profonda, intessuta di elementi di intesa intellettuale, sarà la base del legame affettivo che voi avete in mente di vivere con la persona che vi è accanto. Single, le stelle vi metteranno sotto una luce splendente: presto potreste ottenere tutto ciò che desiderate.

Sprizzerete energia da tutti i pori e ciò vi renderà molto belli agli occhi degli altri. Con la giusta dose di ottimismo vedrete sotto una luce diversa le occasioni che vi verranno date. Nel lavoro, il vostro carisma vi farà stringere nuove alleanze: nell'aria c'è già un profumo di affari propizi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 5 settembre, indica ottime occasioni in questa giornata. In primissimo piano il trigono Sole-Urano e l'arrivo della Luna nel segno. Vi si presenteranno eventi ai quali potete e dovete partecipare con entusiasmo. Le coppie otterranno grandi consensi, tuttavia non si può basare una relazione sul giudizio altrui, quindi bisognerà metterci del proprio per accrescere l’amore di entrambi.

Vivrete così dei momenti di grande felicità, proprio come avete sempre sperato. Finalmente le cose andranno sempre più migliorando e non di poco. Single, una generale configurazione astrale, in linea di massima propizia, vi aiuterà a vivere questo primo lunedì di settembre in modo "scoppiettante". Il cielo si adopererà per rialzarvi lo spirito, forse un po’ affaticato negli ultimi giorni. Una bella armonia nella vostra cerchia di amicizie vi consentirà di brillare come spesso amate fare da abili intrattenitori. Con la vostra simpatia e il senso dell’umorismo irresistibile di cui siete capaci, riuscirete a portare avanti una marea di progetti. Nel lavoro, giorno positivo per i superattivi, quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità.

Ottenere risultati gratificanti e di risalto.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 5 settembre.