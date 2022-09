È pronto l'Oroscopo settimanale dal 5 all'11 settembre 2022. Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali, invece, dovranno affrontare imprevisti, ritardi e cambiamenti inaspettati?

Cancro avrà qualche problema da risolvere nella vita sentimentale, mentre Vergine non dovrà aspettarsi troppo dal partner. Favoriti i nuovi lavori per i nati in Leone e Pesci. Di seguito, le previsioni astrologiche 5-11 settembre per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e previsioni settimanali 5-11 settembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore molte energie verranno impiegate nelle relazioni interpersonali.

Cercate di non essere troppo litigiosi. Le coppie che vivono o lavorano insieme potranno raggiungere traguardi importanti. Sotto il profilo lavorativo, la settimana dal 5 all'11 settembre sarà utile per risolvere eventuali problemi o per avere dei ripensamenti su obiettivi e strategie. Dopo aver fatto questo passo, potrete sostenere dei cambiamenti sul lavoro. Potreste avere qualche problemino ai reni e alle ossa.

Toro – In campo amoroso sarete piuttosto brontoloni. Molte coppie coroneranno il sogno di andare a convivere o di sposarsi. Sul fronte del lavoro, in primo piano le attività legate alla ceramica e all'orticoltura. Molti di voi non avranno voglia di lavorare dopo le vacanze estive, ma vi rimboccherete comunque le maniche per non andare incontro a difficoltà economiche.

Il vostro punto debole saranno le vie respiratorie.

Gemelli – Sotto il profilo amoroso, le stelle mettono in risalto il vostro lato romantico. Molti di voi faranno di tutto per coccolare e viziare la propria anima gemella. Insomma, si prospetta una settimana meravigliosa che profuma d'amore e di passione. Tenetevi lontani dal al gioco d'azzardo.

Sul lavoro, gli astri favoriscono gli artigiani. La situazione economica sembra un po' complicata, quindi cercate di non sperperare i vostri risparmi. Salute in ripresa per coloro che hanno subito degli interventi chirurgici.

Cancro – In amore, la settimana 5-11 settembre metterà in difficoltà i rapporti già in crisi. Sentirete il bisogno di fare dei cambiamenti importanti nella vita di coppia.

Se siete genitori, coccolate di più i figli e date lezioni di umiltà. Nel settore occupazionale, coloro che hanno un lavoro dipendente riceveranno una spinta in più rispetto agli ultimi mesi. Le attività indipendenti, invece, saranno ancora sottoposte a scossoni dovuti ad agenti esterni. L'oroscopo consiglia di studiare una strategia per stanare la concorrenza. Cercate di evitare i malanni, riposando un po' di più e adottando uno stile di vita semplice.

Previsioni zodiacali da lunedì 5 a domenica 11 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Se siete innamorati e state pensando ad un progetto di vita in due, in questo periodo potrete trovare facilmente una casa o un finanziamento per la vostra nuova dimora.

In campo lavorativo, c'è necessità di migliorare la situazione finanziaria. Se cercate un nuovo impiego potrebbe essere il momento giusto grazie a diversi incontri e spunti interessanti. La vostra resistenza fisica risulterà in crescita. Bevete più acqua e moderate il consumo di cibo, alcolici e sigarette.

Vergine – La vita sentimentale tornerà ad essere ricca e intensa, ma non aspettatevi troppo dal partner. La vostra simpatia farà colpo. Sul fronte del lavoro sarete lucidi e capaci di portare a termine gli impegni con successo. Guadagni in aumento. Cercate di dormire di più per non ritrovarvi senza energie.

Bilancia – In campo amoroso le stelle sono con voi e vi guidano sul sentiero dell'amore.

Dovrete liberarvi dei vecchi fantasmi che ogni tanto vi tornano in mente. Sotto il profilo lavorativo, le difficoltà vanno sempre affrontate. Se siete in proprio, potreste innervosirvi per via di ritardi e intralci burocratici. Spese impreviste. Potreste accusare qualche emicrania e qualche disturbo allo stomaco.

Scorpione – In amore sarete discreti e timidi. Tenderete a fantasticare, a volte vi sentirete soli e vi farete carico dei problemi degli altri. Avrete interesse per la letteratura e per la poesia. Ci saranno tante occasioni nel weekend del 10-11 settembre. Sul lavoro aggiornatevi e frequentate un corso di specializzazione. Le stelle consigliano di fare un controllo medico se soffrite di qualche disturbo fisico persistente.

La settimana 5-11 settembre secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Si prospetta una settimana di vita sociale intensa con gli amici. Sarete impegnati anche a conquistare una persona alla quale tenete particolarmente. Innamorarsi sarà possibile per chi è single da tanto tempo e crede nell'amore. Sotto il profilo professionale, per molti lavoratori del Sagittario si prospetta un periodo positivo; le stelle favoriscono i contatti con ambienti e persone che sapranno apprezzare le vostre idee innovative. Gli impegni quotidiani vi affaticheranno; aiutatevi con qualche tisana ed esercizi fisici.

Capricorno – Sotto il profilo amoroso cercate di non essere troppo critici nei confronti della persona che amate, puntate sulla saggezza che vi ha sempre contraddistinto.

Non sarà un periodo ideale per far sbocciare nuovi amori. Sul fronte del lavoro, alcuni di voi avranno la possibilità di cambiare impiego o di far parte di un progetto innovativo in vista del 2023. Spese impreviste, iniziate a mettere qualcosa da parte. Curate i malesseri e mangiate in maniera più sana ed equilibrata.

Acquario – In campo amoroso, l'oroscopo 5-11 settembre prevede una settimana di irrequietezza. Potreste sposare una persona straniera oppure andare a vivere all'estero. Anche le persone che hanno qualche anno in più potrebbero iniziare un nuovo percorso sentimentale. In campo lavorativo, per i giovani che cercano strade alternative si prospettano importanti novità. Occasioni anche per i lavoratori dipendenti che, però, dovranno fare attenzione agli imprevisti e ai cambiamenti.

Sentirete il bisogno di fare del movimento, e ciò vi renderà nervosi. Potreste puntare su qualche tecnica di rilassamento.

Pesci – In amore l'infelicità sarà un problema da affrontare facendo ricorso alla vostra forza interiore. Se il vostro cuore è ancora solo, presto farete una conquista romantica. Nel settore lavorativo, la vostra capacità d'iniziativa sarà senza confini e avrete anche un acuto senso degli affari, soprattutto per gli investimenti. Sarà un periodo favorevole per coloro che sono alla ricerca di un buon impiego o per chi vuole cambiare ambiente di lavoro. Siete notoriamente pigri, dunque l'oroscopo vi consiglia di prendervi più cura del vostro corpo, facendo lunghe camminate e mangiando in maniera sana ed equilibrata.