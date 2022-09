L'oroscopo di lunedì 26 settembre descrive un inizio di settimana con i fiocchi. L'influenza delle stelle avrà un impatto non indifferente sulla quotidianità dei segni zodiacali. Secondo le previsioni astrologiche, ci sarà chi potrà contare sul successo lavorativo e sull'affetto del partner e chi, purtroppo, non sarà altrettanto fortunato. È presente anche una classifica conclusiva che offre un quadro generale della situazione.

Previsioni astrologiche di lunedì 26 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il confronto con gli altri non sarà molto positivo.

Vi renderete conto di non poter sopportare ancora a lungo questa situazione. Avrete bisogno di cambiare qualcosa della vostra quotidianità. Incontrare nuove persone vi sarà di grande aiuto, così come l'avvio di progetti inaspettati. Voto 5.5.

Toro: sarete molto spontanei con il partner. Non avrete alcun problema a parlare dei vostri sentimenti e desideri. Cercherete di far funzionare la relazione di coppia, in modo da poter condurre una vita serena e prima di litigi. La famiglia vi darà tutto il suo supporto e anche la persona amata condividerà il vostro punto di vista. Voto 9.

Gemelli: la giornata inizierà in modo molto positivo. Vi sentirete pronti ad affrontare una nuova settimana. Avrete delle scadenze da rispettare sul posto di lavoro e solo una buona gestione del tempo sarà in grado di aiutarvi.

Non dimenticatevi, però, di dare importanza anche agli amici. Voto 7.

Cancro: modificherete il vostro approccio al lavoro. Infatti, sarete stanchi di essere succubi di determinate situazioni. Non tutti, però, saranno in grado di capirvi. I colleghi, spesso, vi criticheranno e cercheranno di offrirvi consigli non richiesti. L'istinto sarà una componente essenziale.

Voto 4.5.

Oroscopo e classifica del 26 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la stanchezza rischierà di minare il vostro giudizio. Non sarete abbastanza energici per affrontare l'inizio della nuova settimana. Avrete bisogno di un supporto da parte degli amici e della famiglia. Il partner, al contrario, sarà così preso dai suoi impegni da non riuscire a essere di aiuto.

Voto 5.

Vergine: non vedrete l'ora di lanciarvi in nuovi progetti. Vi piacerà mettervi alla prova, ma non vorrete subire il giudizio degli altri. Camminerete sulle vostre gambe, con grinta e determinazione. Gli ostacoli non vi scoraggeranno, ma necessiteranno di un approccio combattivo. Voto 7.5.

Bilancia: non sarà facile realizzare tutti i vostri sogni. Più volte, rischierete di abbandonare la vostra lotta, però, per fortuna, sarete circondati da persone che vi aiuteranno ad andare avanti. Le loro parole vi incoraggeranno a fare sempre di più e a riprendervi da eventuali fallimenti. Voto 6.5.

Scorpione: vi renderete conto di aver trascurato degli aspetti molto importanti. Questo potrebbe avere delle conseguenze sulla vostra vita di coppia.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di non rimandare e di parlarne subito con la persona amata: sicuramente, non ve ne pentirete. Voto 4.

Previsioni zodiacali del giorno 26 settembre: dal Sagittario al Capricorno

Sagittario: la settimana inizierà in modo perfetto. Non avrete nulla di cui rimproverarvi perché tutto andrà per il verso giusto. Gli amici, il partner e la famiglia saranno dalla vostra parte. Sarete flessibili sul lavoro e non vedrete l'ora di contribuire con nuove idee. La creatività vi sarà di aiuto. Voto 9.5.

Capricorno: sarete totalmente concentrati sul partner. Vivrete un rapporto intenso, passionale e ricco di nuove possibilità. Crederete nella sincerità del partner e, in ogni momento, cercherete di dare forza alla vostra storia d'amore.

L'affetto ricevuto vi farà sentire speranzosi. Voto 8.

Acquario: sarete un po' troppo buoni con gli altri. Questo vi spingerà a metterli al primo posto e a trascurare i vostri interessi personali. Il partner non sarà affatto contento di questa situazione. Dovrete trovare un modo per cambiare le carte in tavola e per dare nuova forza al rapporto di coppia. Voto 6.

Pesci: sarete pronti a tutto pur di farvi belli agli occhi della persona amata. La paura del primo passo non vi impedirà di farvi avanti. Scoprirete, infatti, di avere una forza incredibile dentro voi stessi. Vi sentirete coraggiosi, intraprendente e piuttosto aperti a nuove sfide. Le stelle saranno dalla vostra parte. Voto 8.5.

Classifica del 26 settembre