Per il mese di ottobre 2022, l’Oroscopo del segno del Leone si presenterà ottimo per l’amore e i sentimenti, nonché per la dimensione domestica e familiare. Ci saranno meno soddisfazioni sul lavoro e qualche sacrificio in più da fare.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Leone.

L’oroscopo mensile: amore e affetti

Vivrete un forte romanticismo in tutte le sue sfaccettature secondo l’oroscopo di ottobre 2022. Il romanticismo vi farà vivere la vostra storia d’amore in modo sempre più facile e dinamico. Sarete in vena di sorprese per il partner, di feste, di sviluppare insieme sogni e aspettative.

Sicuramente i sogni a occhi aperti non mancheranno, ma fortunatamente non mancherà quella punta di razionalità che fa sempre e comunque parte della vostra personalità. Avrete anche i piedi ben piantati in terra quando si parlerà di gelosia, ritenendola giustamente inutile e dannosa. Anche nei rapporto con i figli potreste avviare un periodo di grande coinvolgimento emotivo, e arrivare a dei compromessi pacifici che staranno bene a entrambe le parti. Con le amicizie potrebbero aprirsi varie porte ed essere tendenti a chiuderne qualcuna per la quale non vale la pena proseguire, secondo l'oroscopo.

Le previsioni astrologiche: lavoro e affari

Il lavoro seguirà una linea retta troppo monotona per voi.

L’oroscopo prevede un lungo periodo di lavoro che sarà quasi sempre e solo lo stesso, intervallato da qualche progetto in conclusione ma niente che possa realmente considerarsi un successo a tutto tondo. Sicuramente saranno gli affari e i progetti più attesi quelli che potrebbero regalarvi qualche soddisfazione, ma anche qui, la frequenza di questi successi potrebbe essere molto in calo.

Se ci saranno delle soddisfazioni, saranno legate di più alla dimensione mentale, quindi gli studenti alle prese con esami difficili avranno ciò che vorranno senza troppo sforzo, secondo l’oroscopo.

Fortuna e salute

Dovrete fare a meno di una fortuna sfavillante e accontentarvi di una che probabilmente sarà fievole, accompagnata da qualche sacrificio.

Di certo potreste avere molto di più, ma per adesso le vele stanno gonfiandosi verso una direzione opposta a quella desiderata, quindi evitare di fare investimenti, di essere impulsivi con un progetto o comunque accettare una sfida senza capire bene dove voglia andare a parare potrebbe essere dannoso per le vostre finanze. Potreste comunque provare a fare qualche attività che vi interessa o che vi incuriosisce, magari uno sport che avete sempre voluto provare e per il quale non avete mai avuto moltissimo tempo da dedicare, secondo l'oroscopo.