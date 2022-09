È pronto l'oroscopo del 26 settembre. Un’altra settimana sta per iniziare, quali eventi accadranno nelle prossime 24 ore? Le stelle consigliano ai nati in Vergine di fare qualcosa per eliminare la confusione e di trovare la soluzione giusta per risolvere un problema spinoso. I nativi dell’Acquario che non hanno voglia di fare un lavoretto possono delegarlo a una persona fidata. Per gli individui che appartengono al segno dei Pesci è arrivato il momento di fare vedere ai superiori di che pasta sono fatti. A seguire, l’astrologia dedicata alla giornata di lunedì 26 settembre e le previsioni astrologiche con le pagelle segno per segno.

Oroscopo di lunedì 26 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – L’ispirazione vi colpirà questa settimana. Le vostre idee spunteranno nella vostra testa dal nulla. La verità è che sono sempre state là, sepolte in profondità, ma adesso è il momento giusto per farle venire alla luce del sole. Voto: 7

Toro – Nessuno vuole tradirvi o vedervi far del male a voi stessi. Per qualche ragione sembrate credere che ci siano nemici segreti che aspettano dietro le quinte per balzare in aria quando commettete un errore. Non è vero, e anche se fosse vero non sbaglierete. Voto: 6

Gemelli – Questa settimana sarete alla ricerca di nuove esperienze e se non le trovate in quel luogo, passerete rapidamente in un altro luogo.

Non siete il tipo di persona che è felice di rimanere a lungo in una situazione noiosa e prevedibile. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo del giorno 26 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Fate di tutto per il successo, ma tenete presente che non è facile piegare le regole e ottenere l’approvazione degli altri. Aspettatevi un po’ di contraccolpo su alcune scelte che fate.

Vi importerà? Probabilmente no. Voto: 7

Leone – Essendo una persona di mentalità aperta, non sarete turbati da alcune delle cose strane che accadono in questa giornata. Tuttavia, se alcune persone s’intromettono nel vostro spazio personale, dovete insistere affinché mantengano le distanze. Voto: 7

Vergine – Dovete eliminare la confusione e arrivare alla radice di un problema che vi ha fatto vivere notti insonni.

Fidatevi del vostro istinto e agite immediatamente, anche se siete gli unici che hanno il coraggio di farlo. Voto: 6,5

Astrologia per il giorno 26 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete in uno di quegli stati d’animo in cui siete felici di cogliere quelle opportunità che spaventano la maggior parte delle persone. Saltate subito dentro e non preoccupatevi di come uscirete di nuovo se le cose vanno male. Voto: 8

Scorpione – L'oroscopo vi ricorda che non importa quanto voi possiate essere di mentalità alta riguardo alla vostra impronta ecologica, dovete comunque mettere il cibo in tavola. Assicuratevi prima di tutto di soddisfare i vostri bisogni. Voto: 7,5

Sagittario – Tutto può succedere nelle prossime ore.

Mentre il Sole transita nel segno della Bilancia, accoglierete le sfide e farete tutto il necessario per mettervi alla prova. Questo è il vostro periodo dell’anno e intendete fare un’ottima impressione. Voto: 7,5

Oroscopo e previsioni astrologiche di lunedì 26 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Ci sono momenti in cui è meglio tenere per sé i propri sentimenti e questo è uno di questi. Non importa quanto scandalosamente possano comportarsi gli altri, non spetta a voi, almeno non ancora, risolvere i loro problemi. Mantenete la calma e tenete d’occhio gli eventi. Voto: 7

Acquario – Se non siete dell’umore giusto per sporcarvi le mani, allora fate un passo indietro e lasciate che gli altri facciano il lavoro pesante questa giornata.

Saprete esattamente cosa dire per convincere amici e persone care a occuparsi dei compiti davvero difficili. Voto: 7

Pesci – Se volete fare una buona impressione sul fronte professionale, adesso è il momento di mostrare al vostro datore di lavoro di cosa siete capaci. Tuttavia, non strafate o non fate le cose di fretta, altrimenti potrebbero preoccuparsi che voi stiate cercando di rubare il loro lavoro. Voto: 7,5