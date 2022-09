L'Oroscopo di domani 26 settembre è pronto a valutare questo nuovo inizio settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi puntati in questo contesto esclusivamente in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: chi la spunterà a questo giro? Lo scopriremo immediatamente iniziando col togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, nonché alle analisi dettagliate restituite dall'oroscopo di domani 26 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 26 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 26 settembre predice un lunedì in lieve affanno. In amore, specialmente nella coppia, si prevedono momenti di dolcezza alternati ad altri di litigio. In tanti sarete coinvolti in diverse conversazioni che però non avranno un seguito interessante. Date spesso le cose per scontate nei confronti dell'anima gemella, e questo faciliterà l'arrivo di qualche piccola burrasca. Single, poche rassicurazioni e molti pensieri per questa giornata, non certo positiva. Fortunatamente la stessa sarà mitigata dall'appoggio spassionato di un vero amico. Rischierete molte arrabbiature, anche perché ci vuole veramente poco per farvi innervosire.

Nel lavoro, qualsiasi fosse la vostra attuale occupazione, ricordate di esigere rispetto, soprattutto da chi spesso cerca di mettervi i bastoni tra le ruote.

Toro: ★★★★. Giornata buona, anche se interessata da lievi momenti di tensione. In campo sentimentale, Urano colorerà la giornata di un clima di generale serenità e potrete accarezzare alcuni vostri sogni tenuti per lungo tempo nel cassetto.

Così, se avete un qualsiasi progetto condiviso con la persona amata, questo è davvero il momento per poterlo realizzare insieme. Single, chiarite una volta per tutte la vostra situazione sentimentale, chiudendo con il passato: puntate solo su un futuro trasparente e privo di ostacoli. Così non vi farete sfuggire l'occasione di incontrare persone nuove che possano farvi battere nuovamente il cuore dopo un periodo un po' grigio.

Nel lavoro, vi verranno fatte delle proposte interessanti: valutate le condizioni e solo dopo prendete una decisione.

Gemelli: ★★★★★. Lunedì davvero fortunato per le cose legate ai buoni sentimenti. Pronti a gongolare in amore? Con la vostra consueta calma e razionalità affronterete un problema legato al vostro partner, usando risolutezza e buon senso. Sarà Venere a darvi una buona capacità di comprensione e la vostra sensibilità verrà finalmente messa in luce. Il vostro compagno/a, mai come in questo momento è pronto a farvi rivivere un vero stato di grazia. Single, la vostra qualità vincente in questo avvio settimanale sarà il coraggio: dunque, non contenetevi, dedicatevi appieno in ogni impresa.

Presto sarete trasportati da Venere alla conquista di un nuovo amore: il fascino e la determinazione non mancheranno! Nel lavoro, sarete brillanti e ricchi di buoni propositi. Non vi farete sfuggire nessuna occasione e avrete anche la possibilità di alimentare piccole nuove entrate.

Oroscopo di lunedì 26 settembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Si profila un ottimo inizio settimana. Per i sentimenti, sarete pronti per una giornata tra le più vivaci del mese. Il Sole, seppur in Bilancia, continuerà a esservi favorevole, così alla grinta si sommerà il carisma e tanto amore da donare alle persone amate. Avrete la possibilità di trascorrere momenti molto piacevoli con il vostro compagno/a di vita, soprattutto nell'ultima metà della giornata.

Single, gli influssi armonici della Luna vi aiuteranno ad emergere sempre di più con la vostra personalità. I vostri atteggiamenti saranno naturali e le persone che vi circondano sapranno apprezzarvi proprio per la vostra spontaneità. Nel lavoro, grazie alla riuscita di alcuni progetti, sarete apprezzati e ricercati. Questo sarà motivo di orgoglio, aprendo a più di qualche nativo le porte verso un futuro davvero positivo.

Leone: ★★★★★. Splendido lunedì in arrivo. In campo sentimentale la persona che vi sta accanto potrà considerarsi di diritto fortunata, in questo momento. Potrà contare sul vostro amore sincero, sulla dedizione completa che opererete, affinché il rapporto di coppia migliori e voli sempre più in alto.

A volte le parole non servono a esprimere quanto significhi per voi il sentimento d'amore che provate. In caso di difficoltà, le stelle vi aiuteranno nell'esternare le vostre intense emozioni, favorendo un linguaggio particolarmente convincente. Single, vi aspetta una bellissima giornata. Il periodo vi donerà equilibrio e serenità. Se negli ultimi tempi vi siete fatti in quattro per gli altri, ecco che adesso è arrivato il momento di prendervi del tempo solo per voi. Nel lavoro, alcune conoscenze vi faranno primeggiare.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 26 settembre, in campo sentimentale invita a non lasciarsi frastornare da ideali di amori impossibili. Plutone vi guarda da vero saggio, offrendovi da adesso la possibilità di costruire il vostro rapporto d'amore con un partner a voi fedele.

Non perdete questa buona occasione. Sappiate che anche un pizzico di romanticismo e tanta passione vi aiuteranno a dare nuova linfa anche alle relazioni di lunga data. Single, procedete pure con grinta! Da un po' state adottando un atteggiamento più elastico, meno duro. Riuscirete anche ad essere più attenti del solito, soprattutto se si trattasse di dare aiuto al prossimo, e le vostre nuove relazioni sicuramente ne gioveranno! Nel lavoro, finalmente pian piano certe aspirazioni si realizzeranno. Avrete infatti dei contatti importanti che vi permetteranno di ben sperare per il vostro futuro.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 26 settembre.