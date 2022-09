L'oroscopo di martedì 27 settembre ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche descrivono una giornata all'insegna dei sentimenti. Lavoro, amore e vita sociale subiranno gli intensi influssi delle stelle. Ci saranno segni che potranno godere completamente del potere benevolo dell'assetto astrali e altri che si troveranno in maggiore difficoltà. È presente anche una classifica per prendere visione del quadro generale.

Previsioni astrologiche di martedì 27 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: riporrete molte speranze nel partner. Vorrete creare un rapporto stabile e duraturo, ma rischierete di essere tratti in inganno da alcune circostanze.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non bruciare le tappe. Sarà più opportuno proseguire con calma e attenzione. Voto 5.

Toro: avrete le idee molto chiare. Saprete perfettamente come fare per realizzare i vostri desideri. Non rinuncerete al viaggio perché, a parer vostro, sarà una delle componenti essenziali per raggiungere il successo. Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da dolcissimi momenti romantici. Voto 9.

Gemelli: proverete un profondo senso di ingiustizia nei confronti degli ultimi avvenimenti. Avrete bisogno di stemperare un po' la tensione, ma non sarà affatto semplice. Dovrete ricorrere a tutta la vostra determinazione e avere il coraggio di non isolarvi dalle persone che vi vogliono bene.

Voto 4.5.

Cancro: sarà una giornata particolarmente fortunata. Il vostro rapporto con il partner crescerà molto. Potrete condividere una grande sintonia. Sarete molto spigliati anche con gli amici. Il lavoro, al contrario, presenterà qualche piccola difficoltà. Ricordatevi di credere sempre in voi stessi. Voto 7.

Oroscopo e voti del 27 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete alcuna difficoltà a portare a termine i compiti della giornata. Vivrete dei momenti molto intensi, sia grazie alla vostra energia che alla compagnia del partner. Non vedrete l'ora di iniziare nuove avventure. Dovrete solo trovare la forza per non guardarvi continuamente indietro.

Voto 7.5.

Vergine: dovrete fare attenzione all'uso delle parole. Infatti, senza volerlo, potreste rischiare di ferire una persona molto cara. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non farvi trasportare dall'ira. Sarà sempre meglio avere una reazione pacata e comunicativa. La vita di coppia sarà più complicata del previsto. Voto 5.5.

Bilancia: la realtà supererà le vostre aspettative. Sarete fieri di voi stessi e dei risultati che siete riusciti a raggiungere fino a questo momento. Vi confronterete con gli altri, ma senza timore di essere giudicati. L'autostima rappresenterà un'arma irrinunciabile. Il partner non potrà fare a meno di ammirarvi. Voto 8.5.

Scorpione: vi sentirete a vostro agio con i vecchi amici, ma farete fatica a conoscere nuove persone.

Preferirete non abbandonare il vostro porto sicuro. Avrete dei punti di riferimento stabili che vi aiuteranno nei momenti di difficoltà. Il lavoro sarà un grande stimolo per voi. Voto 6.5.

Previsioni zodiacali del giorno 27 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto coinvolti dal partner. La sua presenza vi renderà sensibili ed empatici. Non avrete problemi a comunicare tra voi perché entrambi vorrete raggiungere un determinato equilibrio. Gli amici staranno dalla vostra parte, anche se potrebbero avvertire la vostra mancanza. Voto 8.

Capricorno: non farete altro che mettervi in competizione. I colleghi di lavoro faranno fatica a sostenere la vostra esuberanza. Non accetterete facilmente le critiche e non vorrete ammettere i vostri errori.

L'orgoglio potrebbe spingervi su una strada accidentata e ricca di delusioni. Voto 4.

Acquario: sarete molto collaborativi sul posto di lavoro. Amerete fare gioco di squadra, anche con le persone meno partecipative. Il capo apprezzerà questo aspetto del vostro carattere, però, dovrete fare attenzione a non farvi mettere i piedi in testa. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di tenere gli occhi aperti. Voto 6.

Pesci: l'assetto astrale vi permetterà di guadagnare il primo posto in classifica. La vostra naturalezza attirerà l'attenzione delle persone che vi staranno accanto. Sarete spigliati, delicati e gentili. Avrete sempre una parola dolce da dedicare agli altri e sarete colmi di buoni consigli.

Voto 9.5.

Classifica del 27 settembre