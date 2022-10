L'Oroscopo di venerdì 28 ottobre preannuncia un Sagittario bravo col le parole grazie alla Luna in buon aspetto, mentre i Gemelli saranno più concentrati sui propri progetti professionali. L'Ariete sarà in cerca di romanticismo, mentre lo Scorpione potrà contare su un'ottima intesa.

Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 28 ottobre.

Previsioni oroscopo venerdì 28 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: Marte in Gemelli regalerà energie e voglia di fare al lavoro. Con questo spirito attivo che avrete, non ci vorrà molto per raggiungere il successo che meritate.

In amore sarete in cerca di romanticismo e, single oppure no, vi metterete all'opera per cercare di costruire un rapporto sereno e affiatato con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna non sarà più in opposizione secondo l'oroscopo di venerdì, ciò nonostante dovrete comunque guardarvi le spalle da Venere in opposizione. Sul fronte sentimentale dunque, non sempre sarete dell'umore giusto per dedicare del tempo alla vostra anima gemella, forse perché c'è qualcosa che non va tra voi, e non vi sentite pronti a risolvere la questione. Un po’ meglio al lavoro, anche raggiungere buoni risultati non sempre sarà possibile. Voto - 6️⃣

Gemelli: la giornata di venerdì sarà sottotono sul fronte sentimentale, a causa della Luna in opposizione.

In questa giornata il vostro rapporto potrebbe essere in cattiva luce e toccherà a voi allontanare certi pregiudizi. Sul fronte lavorativo sarete ben concentrati sui vostri progetti, pronti a dare sempre il meglio di voi. Voto - 7️⃣

Cancro: comincerete a credere di più alla vostra relazione di coppia. Quell'irrefrenabile desiderio di stare in compagnia della persona che amate si farà sentire particolarmente, e ciò vi permetterà di vivere un rapporto davvero magico.

In ambito lavorativo gli imprevisti non mancheranno, ma per fortuna vi sentirete pronti per affrontare ogni ostacolo. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in Sagittario alleggerirà la tensione tra voi e la vostra anima gemella in questa giornata di venerdì, avviandovi verso un weekend più sereno. Rimane il fatto però che ci saranno alcuni aspetti da sistemare tra voi e la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro prima di dare inizio a nuovi progetti, assicuratevi che le vostre idee siano davvero valide, studiando per bene la situazione. Voto - 7️⃣

Vergine: peccato per questa Luna in quadratura che renderà il vostro rapporto più freddo e rigido. Potreste non essere sempre della stessa opinione del partner. L'importante sarà non cercare di avere ragione a tutti i costi. Se siete single non ci sarà bisogno di mettere subito in mostra tutte le vostre doti. In ambito lavorativo potrete contare su un buon cielo per mettere insieme progetti piuttosto interessanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: questa Luna in sestile vi riserverà qualche piacevole sorpresa sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Con il partner vivrete un'atmosfera di fiducia e romanticismo, che farà sicuramente bene alla vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro la creatività non vi mancherà, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare con questo cielo favorevole. Voto - 8️⃣

Scorpione: anche se la Luna non sarà più dei vostri, anche in questa giornata di venerdì potrete contare su un'ottima intesa di coppia. Single oppure no, con Venere nel segno e questo cielo sgombro di nubi, vi avvierete verso un fine settimana dolcissimo, fatto di momenti davvero passionali. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, e sarà importante non perdersi d'animo e credere nelle vostre capacità. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in congiunzione vi darà una mano sul fronte amoroso.

Single oppure no, sarete piuttosto bravi con le parole, da riuscire a creare una bella atmosfera con la persona che amate. Sul fronte lavorativo Giove e Mercurio vi metteranno a vostro agio con le mansioni che avrete da svolgere, ciò nonostante non dovrete strafare. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale appagante nel corso di questa giornata di venerdì. Godrete di un cielo piuttosto sereno, adatto per concedervi qualche momento d'amore in più con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo i vostri progetti a volte potrebbero sembrarvi troppo ambiziosi, difficili da raggiungere. Questo non vuol dire che non avete le capacità per riuscirci.

Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in sestile vi permetterà di riprendere fiato sul fronte amoroso. Di contro questo cielo vedrà ancora Venere in cattivo. Single oppure no dunque, quest'ultima parte della settimana andrà sfruttata per cercata di recuperare terreno. In ambito lavorativo sarete davvero abili in quel che farete, imparando ogni giorno qualcosa di nuovo, utile per esperienze future. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in quadratura potrebbe essere causa di qualche incomprensione. Che siate single oppure no, non dovrete scappare dai problemi, anzi, cercate di trovare un modo per risolverli. Per quanto riguarda il lavoro calma e pazienza saranno importanti per provare a mettere progetti di buon livello. Voto - 7️⃣