Secondo l'oroscopo del 28 ottobre 2022 sarà una giornata da sette per molti segni zodiacali, come Gemelli e Cancro. I nati del Leone vorrebbero fare tante cose, ma c’è qualcosa che li blocca. I Bilancia che hanno problemi di soldi dovrebbero trovare dei modi per aumentare le entrate. Per sapere che tipo di giornata vi attende, leggete le seguenti previsioni astrologiche di venerdì 28 ottobre e le pagelle segno per segno, con voto da zero (giorno difficilmente ingestibile) a dieci (giorno facilmente gestibile).

La giornata di venerdì 28 ottobre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non litigate con qualcuno che non è d’accordo con ciò che dite. Mantenete la calma e usate quel vostro grande cervello per dimostrare perché avete ragione e loro torto. Non dovrebbe essere troppo difficile. Voto: 6

Toro – C’è un lato sensibile nella natura del Toro che può essere una benedizione e una maledizione. Questo periodo dovrebbe essere una benedizione in quanto vi aiuterà a capire perché una persona cara sembra così triste. Quindi, fate in modo che siano affari vostri per tirarla su di morale. Voto: 7

Gemelli – Fate capire ai vostri colleghi e superiori che non sopportate le loro osservazioni scortesi e le loro tattiche subdole.

Sarete troppo occupati nelle prossime 24 ore per perdere tempo con persone che non sono così implacabilmente negative. Voto: 7

Cancro – Riceverete un’infinità di inviti sociale questo weekend e dovete cercare di trovare uno spazio per tutti loro nella vostra fitta agenda. Più persone incontrerete nei prossimi giorni, più opportunità si apriranno per voi.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 28 ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Ci sono mille cose che volete fare, ma qualcosa sembra trattenervi. L'oroscopo del 28 ottobre consiglia di finire tutto ciò che è in corso prima di passare ad altre cose. Non ingarbugliatevi la vita. Voto: 6

Vergine – La vostra mente sarà piena di buone idee questa giornata e una di quelle idee potrebbe rivelarsi davvero brillante.

Non ascoltate i pareri degli altri: siete una Vergine e siete capaci di tutto. Voto: 7

Bilancia – Anche se negli ultimi tempi avete avuto alcuni problemi economici, i pianeti vi suggeriscono di trovare modi per far crescere i vostri soldi. Quando si tratta di questioni materiali, nessun segno è pieno di risorse come la Bilancia, quindi, pensate in grande e avrete cose grandi. Voto: 7,5

Scorpione – La vostra sicurezza è ai massimi livelli e non avete intenzione di perdere tempo a pensare troppo a ciò che volete fare. Seguite il vostro istinto alla lettera e non sorprendetevi se l’universo vi dà tutto ciò che desiderate.

Voto: 8

L'oroscopo e le previsioni di venerdì 28 ottobre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Prima o poi dovrete prendere il tipo di decisioni che non solo cambiano la vostra esistenza, ma la trasformano. Promettete a voi stessi che ogni mossa futura che farete sarà fatta per soddisfare i vostri bisogni personali, non quelli degli altri. Voto: 7,5

Capricorno – Vi occuperete delle grandi domande, come ‘Chi sono io?’ e ‘Cosa dovrei fare della mia vita?’. Calmate la vostra mente e ascoltate ciò che la vostra voce interiore vi dice. Le risposte che contano davvero sono già lì dentro. Voto: 7

Acquario – Fate ogni sforzo possibile per avvicinarvi alle persone che possono aiutarvi a promuovere i vostri obiettivi di carriera.

Non impressionarle solo con la vostra spinta e il vostro entusiasmo, impressionale anche con le vostre grandi idee. Una di queste idee potrebbe portare a una svolta professionale importante. Voto: 8

Pesci – Non siete mai stati il tipo da negarvi le cose belle della vita e non c’è motivo per cui dovreste iniziare adesso. Dovete avere un solo obiettivo per questa giornata: divertirvi quanto più umanamente possibile. Non negarvi niente, assecondate i vostri desideri. Voto: 8