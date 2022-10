L'Oroscopo di lunedì 17 ottobre 2022 preannuncia una giornata all'insegna dell'amore per i Gemelli. Serenità, invece, per il Cancro, mentre il segno del Leone potrebbe accusare un po' di tristezza e malinconia.

Vediamo, nel dettaglio, quali sono le previsioni astrologiche del 17 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 17/10 da Ariete a Vergine

Ariete: una serata in casa può aiutare il romanticismo di coppia. I single potrebbero avere un nuovo flirt. Dedicatevi allo sport per distrarvi e per non pensare ai problemi che vi assillano nella quotidianità.

Toro: la possessività del partner potrebbe creare qualche problema alla vostra relazione. La vostra situazione economica è un po' in sofferenza, quindi per adesso è meglio tenersi lontani dallo shopping. In serata potreste accusare qualche malessere, qualche stato infiammatorio.

Gemelli: le vostre attenzioni amorose non sfuggiranno alla persona che vi piace. Sul lavoro, potrebbero essere in arrivo progetti importanti. Bene la condizione fisica, ma cercate comunque di non trascurarvi.

Cancro: giornata tranquilla sul lavoro e piena di buoni propositi. In amore, invece, c'è un pizzico di noia nel rapporto di coppia, mentre i single non si sentono pronti a fare nuove conquiste. Cercate di tenere sotto controllo il livello di stress.

Leone: sincerità e passionalità in amore. Bene i single, i quali sono dotati di un certo fascino. Tuttavia, potrebbe esserci un pizzico di tristezza che renderebbe la giornata di lunedì 17 ottobre lunga e interminabile.

Vergine: c'è poca fiducia nella coppia, serve un chiarimento immediato. I cuori solitari sono pronti a nuovi incontri.

Durante la giornata potreste sentirvi particolarmente stanchi.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: momenti di soddisfazione per chi si dedica al volontariato. In amore c'è unità di intenti e coesione con il partner. I single potrebbero avere una discussione con una persona conosciuta da poco.

Scorpione: la situazione economica non è delle migliori, dunque dovreste rinunciare ad alcuni divertimenti o svaghi.

Romanticismo e passione, invece, in amore. Vi sentite in forma sia fisicamente che mentalmente.

Sagittario: potenziale colpo di fulmine in arrivo per i single. Invece, per chi ha una relazione, si prevedono incomprensioni e litigi. La tensione eccessiva potrebbe causare qualche malessere.

Capricorno: una riunione di lavoro potrebbe donare un certo ottimismo al vostro umore. I single si sentono pronti a manifestare i propri sentimenti alle persone che gli piacciono. Nel corso della giornata di lunedì 17 ottobre, potreste avere qualche piccolo disturbo di salute.

Acquario: una storia appena iniziata vi dona una buona dose di spensieratezza. Invece, per le coppie più durature, sembra che il partner non sia più disposto ad ascoltare le vostre lamentele.

Cercate di rilassarvi un po' nel pomeriggio.

Pesci: sul lavoro potrebbe esserci qualche discussione di troppo. Anche in famiglia rischia di sorgere qualche incomprensione. Un malessere potrebbe mandare all'aria un appuntamento lavorativo.