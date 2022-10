L'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 ottobre 2022 cercherà di fare il punto sulla terza settimana piena del mese di ottobre. In questo contesto ad essere valutati saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e Vergine.

Parlando di transiti, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica mettono in evidenza l'ingresso del Sole e di Venere in Scorpione. La Luna invece, come da prassi farà più di una sosta in questo periodo. Passiamo pure a svelare i nuovi transiti lunari e poi via verso le nuove predizioni della settimana.

Luna nei segni: transiti della settimana

I sette giorni che stanno per arrivare vedranno l'astro terrestre passare di volta in volta in tre segni in tutto. La Luna in Leone martedì 18 ottobre darà inizio al viaggio infrasettimanale, a partire dalle ore alle ore 6:44, entrando in un segno di Fuoco. Il secondo cambio di segno interesserà invece un segno di Terra: giovedì 20 ottobre alle ore 18:25 vedremo l'arrivo della Luna in Vergine. La settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Bilancia prevista per questa domenica 23 ottobre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Diciamo che questa settimana da un parte avete energie da vendere, dall’altra Mercurio vi aiuterà a tramutare in realtà diversi desideri.

Badate solo a non perdere la concentrazione: questa è l’unica raccomandazione. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra posizione può migliorare con lo studio. Sì, preparatevi, approfonditevi. Possedete tutti gli strumenti necessari e avete anche vicino le persone giuste, basta guardarsi intorno con lucidità e attenzione. Quanto all’amore, martedì o mercoledì verrà fuori tutto il vostro romanticismo.

Allora davvero esclamerete "wow!".

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno mercoledì 19 ottobre;

mercoledì 19 ottobre; ★★★★★ martedì 18 e sabato 22

★★★★ martedì 18 e sabato 22;

★★★ domenica 23 ottobre;

★★ lunedì 17 ottobre.

♉ Toro: voto 7. La Luna soprattutto venerdì vi sorriderà, sia a voi che alle stelle, donandovi grande carica di fascino e carisma, da utilizzare soprattutto nei rapporti privati.

Certamente, perché nonostante la settimana stia appena per iniziare e la vostra agenda risulti già fitta di impegni, i pensieri saranno principalmente per la sfera affettiva. Lunedì e martedì vi sentirete irrequieti e non riuscirete a identificarne il motivo. Per fortuna il weekend è dietro l'angolo, dunque approfittane per staccare davvero la spina e rimettere in ordine le idee. Si consiglia di trascorrere parte del periodo con persone allegre e positive.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno venerdì 21 ottobre;

venerdì 21 ottobre; ★★★★★ giovedì 20 e sabato 22;

★★★★ mercoledì 19 e domenica 23;

★★★ lunedì 17 ottobre;

★★ martedì 18 ottobre.

♊ Gemelli: voto 7. Sole e Luna in alcuni momenti disarmonici potrebbero influenzare i rapporti privati spargendo una certa tensione nell'aria: cercate di parlare nel modo più chiaro possibile, è un buon modo per limitare i danni.

Per quanto riguarda il lavoro, le incertezze sono ancora da fronteggiare ma tenderanno a estinguersi. Chiarezza sia la parola d'ordine anche in campo professionale, soprattutto perché non manca mai che attende il passo falso di qualcun altro. In amore ci vuole una maggiore capacità di ascolto. Se troverete la giusta via di mezzo, in questo periodo vi sarà permesso proprio tutto.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno sabato 22 ottobre;

sabato 22 ottobre; ★★★★★ martedì 18 e domenica 23;

★★★★ lunedì 17 e venerdì 21;

★★★ giovedì 20 ottobre;

★★ mercoledì 19 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana prevede che dobbiate per forza di cose essere particolarmente concentrati, se volete davvero raggiungere i vostri obiettivi.

Cercate di essere concentrati e, al contempo, abbastanza pazienti: mordere il freno non servirà proprio a nulla. La vita sentimentale procederà più o meno come sempre, ma avvertirete l’esigenza di essere ascoltati con maggiore attenzione da qualcuno. Perché non lo dite chiaramente, tagliando così la testa al toro?

La classifica stelline settimanale:

★★★★★ lunedì 17 e martedì 18;

★★★★ mercoledì 19, sabato 22 e domenica 23;

★★★ giovedì 20 ottobre;

★★ venerdì 21 ottobre.

♌ Leone: voto 8. La Luna in sestile e grazie al trigono del Sole, avvertirete una grande combinazione che coinciderà con i tanto sospirati frutti del vostro impegno. In campo professionale saprete muovervi con saggezza e, per quanto riguarda l’amore, riuscirete a dare il giusto tocco di romanticismo al rapporto.

In alcuni casi saprete anche a organizzare una sorpresina dolce che il partner gradirà parecchio. Ascoltate il vostro istinto procedendo lentamente ma in continuo. Quanto alla vita privata, arriveranno novità per chi è single.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno martedì 18 ottobre (Luna nel segno);

martedì 18 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 17, mercoledì 19 e venerdì 21;

★★★★ giovedì 20 ottobre;

★★★ domenica 23 ottobre;

★★ sabato 22 ottobre.

♍ Vergine: voto 8. La fortuna sarà dalla vostra parte per gran parte del periodo. Dunque, cercate di avere una resa veloce e non perdere la concentrazione. Qualche temporale in ambito amoroso potrebbe manifestarsi nel weekend: la Luna in trigono al segno vi renderà particolarmente energici ed entusiasti: sarete pronti a gettare le basi per nuovi progetti, come anche ad aprire nuovi capitoli alla vostra vita.

Diciamo che in questo periodo vi sentite capaci di tutto. L'oroscopo della settimana 17-23 ottobre prevede che riuscirete a far quadrare i conti, affrontando le esigenze di figli e partner.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno giovedì 20 ottobre (Luna nel segno);

giovedì 20 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 18, mercoledì 19 e venerdì 21;

★★★★ lunedì 17 ottobre;

★★★ sabato 22 ottobre;

★★ domenica 23 ottobre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.