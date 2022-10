Secondo l'oroscopo del 28 ottobre 2022 Mercurio retrogrado ama sorprendere tutti, soprattutto coloro che appartengono al segno del Sagittario. Per i nati in Leone che hanno una relazione amorosa è arrivato il momento di fare il passo successivo. I nativi dello Scorpione devono essere più aperti e onesti con la persona amata. In primo piano, l'astrologia per la giornata di venerdì 28 ottobre per il settore dell'amore.

L'amore secondo l'oroscopo di venerdì 28 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – I single del segno non avranno voglia di flirtare, tuttavia, Venere sta davvero servendo molta buona energia per coloro che hanno una relazione amorosa.

Godetevi la passione e il romanticismo. Trascorrete del tempo con qualcuno che non vedete da molto tempo, come un amico della vostra infanzia.

Toro – La comunicazione è molto importante, anche se a volte le azioni parlano più delle parole. Quando è stata l’ultima volta che avete fatto qualcosa di romantico con il vostro partner? I single del segno andranno d’accordo con i nativi della Bilancia. Siete gentili e pieni d’amore, anche quando sembra che la vostra vita stia andando fuori controllo. Sapete come calmare voi stessi e le persone intorno a voi.

Gemelli – Non desiderate essere stagnanti e preferite le relazioni libere. Il vostro costante bisogno di crescere ed essere progressista vi porterà a recidere i rapporti con le persone che non approvano i vostri gusti, punti di vista.

La vostra personalità vi aiuterà a mischiarvi con la folla. Questo accadrà piuttosto rapidamente e anche voi assaporerete la compagnia in cui vi trovate.

Previsioni dell'amore, giorno 28 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – I cuori solitari del segno si ritrovano a fantasticare sui loro ex. Una volta che comunicate in maniera chiarissima come vi sentite e cosa volete, i problemi tra voi e il vostro partner andranno via.

Dovete concentrarvi di più su voi stessi. Avete avuto un atteggiamento rilassato per troppo tempo e vi aspettate che tutti i vostri problemi si risolvano da soli.

Leone – Accettare i desideri del vostro amante significa rafforzare sempre di più il vostro legame. È giunto il momento di portare le cose al livello successivo. Tirate fuori i vostri veri sentimenti, le persone che vi stanno attorno apprezzeranno la vostra onestà.

Vergine – Mercurio retrogrado incontra Venere in queste ore. Questo significa è il momento giusto per ricongiungervi con il vostro partner o buttarvi in una nuova storia d’amore. Sentirsi ansiosi non fa bene a nessuno. Tuttavia, arrivare alla radice del problema aiuterà a superare questi sentimenti.

Astrologia per il giorno 28 ottobre su amore: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – È importante non dimenticare cosa vi ha fatto innamorare del vostro attuale partner. Dimostrate al vostro amante quanto lo ammirate e quanto tenete a lui/lei. Avete un approccio equilibrato a tutto ciò che fate e fiorirete in ogni aspetto della vostra vita. Le sfide che vi attendono non vi fermeranno.

Scorpione – La comunicazione è molto importante in ogni relazione.

Non importa se state insieme per tre settimane o tre anni. Cercate di essere più aperti e onesti. Riconoscete ciò che provate quando lo sentite e usate quella chiarezza come base per le vostre decisioni e interazioni con gli altri. Ogni emozione emerge per insegnarvi qualcosa o dirvi qualcosa.

Sagittario – L'Oroscopo giornaliero per l'amore consiglia di tenere gli occhi aperti per gli ex che cercano di essere nuovamente coinvolti nella vostra vita. Mercurio retrogrado ama sorprendere tutti. Potreste sentirvi disconnesso dal vostro lato normalmente avventuroso. Chiedetevi cosa sta succedendo.

La giornata del 28 ottobre secondo l'oroscopo per l'ambito amoroso: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Siete introspettivi, spesso avete la necessità di fare un passo indietro per valutare, riorientare e poi procedere, e questo vi aiuta a dare il meglio di voi nelle relazioni d’amore ed è molto utile.

Non dovreste soffermarvi sui fallimenti: il fallimento è un terreno fertile in cui il successo può crescere, non dimenticatevelo.

Acquario – Organizzate un appuntamento romantico con la vostra anima gemella. È molto importante uscire più spesso con il vostro partner, non importa se state insieme da un mese o da dieci anni. Vi piace quando vi sentite al settimo cielo e quando sentite di poter affrontare il mondo. Fortunatamente per voi, questo è uno di quei giorni.

Pesci – Se avete una relazione d’amore, potreste avere qualche battibecco con il vostro partner. Le persone saranno attratte dai single del segno sia per il loro aspetto che per la loro intelligenza. Smettete di salvare i vostri amici. Avrete un gruppo di amici molto arrabbiato se continuate a dare buca all’ultimo minuto.