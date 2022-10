L'oroscopo del fine settimana che va dal 29 al 30 ottobre vede un Capricorno positivo e ottimista grazie soprattutto alla Luna nel segno, mentre Marte offrirà risultati quasi insperati all'Ariete. Pesci proverà a farsi avanti in amore, mentre Leone dovrà essere meno egocentrico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 29 al 30 ottobre.

Previsioni oroscopo weekend 29-30 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: sarà un weekend difficile sul fronte amoroso a causa della Luna in quadratura dal segno del Sagittario. Non credete di avere sempre ragione nei confronti del partner o di amici.

A volte anche voi potete commettere degli errori e tutto quello che dovrete fare sarà fare un passo indietro. Nel lavoro prenderete i vostri progetti più seriamente, senza dare nulla per scontato. In fondo, sapete di avere il potenziale per fare tutto e con Marte in sestile potreste ottenere risultati quasi insperati. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo sicuramente migliore in amore grazie alla Luna in trigono. Ciò nonostante i rapporti con la vostra anima gemella non saranno comunque estremamente affiatati. Cercate di non essere la causa di possibili litigi. Nel lavoro a volte sapete ottenere buone prestazioni dai vostri progetti, ma per farlo dovrete sconfiggere questa vostra pigrizia e darvi da fare.

Voto - 6️⃣

Gemelli: oroscopo del fine settimana nel complesso discreto per i nati del segno. In amore il rapporto con il partner andrà piuttosto bene, ma dovrete essere in grado di creare le giuste situazioni romantiche. In ambito lavorativo avrete tanto da fare, ma l'impegno e la voglia di esprimere tutto il vostro potenziale non mancheranno.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale altalenante in questo weekend secondo l'oroscopo. Venere vi farà sentire più romantici del solito, ma con la Luna in opposizione dovrete fare attenzione a non mandare tutto in fumo. Sul fronte professionale alcuni progetti gireranno finalmente per il verso giusto. Toccherà a voi adesso cercare di portarli a bordo.

Voto - 7️⃣

Leone: per ottenere una serena convivenza dovrete capire, ascoltare e rispettare i bisogni del partner secondo l'oroscopo. Se siete single dovrete dare meno ascolto al vostro egocentrismo. Per quanto riguarda il lavoro è arrivato il momento di mettersi a lavorare su nuove idee che possano migliorare le vostre entrate. Voto - 6️⃣

Vergine: a volte lavorare in autonomia può portare risultati migliori. Secondo l'oroscopo, alcuni progetti potrebbero riscuotere un buon successo in questo modo. Per quanto riguarda i sentimenti, in questo weekend potrete contare sulla Luna e su Venere in buon aspetto. Single oppure no, arriveranno momenti davvero romantici, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale in calo in questo weekend secondo l'oroscopo. Con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno meglio non prendere troppi rischi in amore, perché potreste ritrovarvi in situazioni complicate da gestire. Nel lavoro invece avrete la situazione sotto controllo, e una gran voglia di centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: fine settimana che vi vedrà inarrestabili sul fronte amoroso. Condividere esperienze e bei momenti con la vostra anima gemella sarà il pretesto adatto per vivere una storia d'amore fantastica. Non smettete dunque di sentirvi un tutt'uno con il partner. Nel lavoro potrebbe essere un weekend impegnativo, forse perché ci saranno altri programmi.

In ogni caso, il dovere è importante per voi e non darete nulla per scontato. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo nel complesso stabile per i nati del segno. Avrete la Luna e Venere in mezzo a voi, e sul fronte amoroso con un po’ di fortuna potreste vivere momenti piuttosto appaganti. Sul fronte professionale Giove, Mercurio e Saturno vi faranno sentire piuttosto sicuri delle vostre capacità, ottenendo risultati spesso soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarete particolarmente ottimisti durante il weekend secondo l'oroscopo, con quella voglia di fare qualcosa che possa renderlo magnifico. Sul fronte sentimentale ci penserà la Luna nel segno a rendere la vostra relazione di coppia unica e affiatata.

Nel lavoro dovrete mettere in campo tutte le vostre abilità e conoscenze se volete mettere insieme risultati degni di nota. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale ancora difficile da gestire secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Con Venere in quadratura faticherete un po’ a essere romantici, ciò nonostante sarete ancora piuttosto premurosi quando si tratterà di risolvere problemi di coppia. Nel lavoro continuerete a essere tra i migliori del settore, grazie anche a queste stelle che vi renderanno inarrestabili. Voto - 7️⃣

Pesci: fine settimana davvero valido sul fronte sentimentale per i nati del segno. Single oppure no, proverete a farvi avanti in amore, a esporvi di più, e vivere momenti più romantici del solito. In ambito lavorativo a volte dovrete scendere a compromessi se volete centrare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣