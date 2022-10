Nel corso della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre 2022, l’Oroscopo della settimana di Halloween e Ognissanti vedrà protagonista il segno dello Scorpione, nella cui costellazione passeranno il pianeta Mercurio, Venere e il Sole. Il Capricorno avrà nei suoi gradi Plutone. I Pesci avranno nella costellazione Nettuno e Giove, mentre Marte permarrà nella costellazione dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della settimana.

L’oroscopo settimanale con classifica: Pesci sicuro e volitivo

1° Pesci: sarete sicuri di voi stessi, volitivi e pieni di progetti da intraprendere, sul piano lavorativo.

Avrete tanti stimoli che vi porteranno a fare tantissimi progetti, ad espandere i vostri orizzonti lavorativi e ad essere sempre più determinati nel raggiungimento dei vostri scopi. Con la famiglia avrete un clima di relax e molto collaborativo, secondo l’oroscopo. Le amicizie invece potranno essere di gran lunga molto più divertenti e sincere del solito. Il partner potrebbe farvi qualche bella sorpresa.

2° Scorpione: avrete delle belle notizie sul piano professionale. Ora i progetti riusciranno finalmente a sbloccarsi, e anche voi acquisirete sempre più autostima. Sarete circondati da persone che credono in voi e che vi supporteranno in ogni vostra decisione, soprattutto nella cerchia dei colleghi.

I sentimenti saranno il perno su cui graviteranno delle decisioni importanti, ma anche scelte che vi faranno vivere insieme al partner tante avventure. Il weekend sarà ottimo per una gita fuori porta.

3° Toro: avrete in testa mille progetti e molti di questi potreste finalmente realizzarli. Avrete una bella concentrazione, grazie alla quale potrete andare avanti con le questioni di stampo burocratico da risolvere e anche per fare qualche bella amicizia in più.

Secondo l’oroscopo nella seconda metà della settimana potrete prendervi cura del vostro fisico e della vostra mente con qualche strappo alla regola non molto impegnativo. Weekend di serenità in famiglia e di relax.

4° Ariete: la fiducia nelle vostre capacità adesso potrebbe palesarsi in tutta la sua magnificenza. Non avrete più remore nell’affrontare le sfide, magari soprattutto quelle che vi hanno tenuti sotto scacco per tanto tempo.

Non sempre andrete d’accordo con gli affetti, soprattutto perché ora pensare a voi stessi sarà la cosa più importante che potreste fare. Ottima l’intesa con i colleghi, potreste andare molto lontano insieme anche con un progetto non troppo difficile da concludere. Datevi del tempo in amore.

Soddisfazioni per Leone

5° Leone: potreste avere qualche piccolo ostacolo negli investimenti a causa di qualche spesa in più, ma non sarà un problema troppo rilevante. Dal momento che la creatività ora sarà di casa per il vostro segno, ogni progetto potrebbe regalarvi tante soddisfazioni e nel corso della settimana avere anche delle remunerazioni pecuniarie molto superiori alle aspettative. Secondo l’oroscopo in amore ci saranno delle trasformazioni che vi porterà ad essere sempre più affini come coppia, mentre in famiglia l’atmosfera sarà sempre più ottimale man mano che raggiungerete il weekend.

6° Vergine: avrete degli alti e bassi che potrebbero stonare con questa concentrazione a mille che vi prenderà nel corso della settimana. Avrete una bella situazione colloquiale con le amicizie e con i colleghi al lavoro, mentre sarete un po’ più tesi con le persone che vi circondano in ambito domestico, come la famiglia oppure il partner. Avrete voglia di stare un po’ da soli, solo così potrete finalmente trovare il modo di staccare la spina da tutto ciò che vi mette in ansia.

7° Sagittario: avrete una settimana divisa fra la voglia di svago e la necessità di essere comunque fuori dai giochi per un po’ di tempo, e dall’altra l’esigenza per i vostri profitti di non allontanarvi troppo dai vostri obiettivi.

Fate attenzione a qualche illusione che potrebbe presentarsi, sia in amore con qualche innamoramento fasullo che con alcuni dettagli che interesseranno il lavoro. Secondo l’oroscopo, avrete qualche piccola situazione fisica di cui prendervi cura in modo piuttosto tempestivo.

8° Cancro: prestare attenzione a qualche piccolo dettaglio che potrebbe stonare con i vostri progetti potrebbe essere una mossa molto salvifica per voi e per i vostri affari. La carriera per il momento stenterà molto a decollare, anche a causa di alcune decisioni che avete preso in famiglia e che sarà molto difficile aggirare. Con le situazioni di cuore dovrete altrettanto avere un occhio di riguardo, specialmente se recentemente avete percepito qualche lieve cambiamento.

Secondo l’oroscopo, decidete con giudizio quale strada intraprendere.

Novità per Gemelli

9° Gemelli: sarete un po’ ‘intrappolati’ nella vostra routine quotidiana e non sempre riuscirete a sbrogliare la matassa dei vostri impegni. Dovrete necessariamente ritagliare qualche momento per voi e per il partner, possibilmente la sera, e non essere troppo duri con voi stessi con qualche pensiero che riguarda qualche ricordo nostalgico. Nel fine settimana ci sarà qualche piccola novità, forse un guadagno inaspettato che potrebbe essere in grado di togliervi qualche sfizio, secondo l’oroscopo.

10° Acquario: avrete delle vicissitudini sul piano lavorativo che non vi consentiranno di fare tutto ciò che vorrete.

Le mosse che dapprima avevate considerato ottime ora potrebbero invece essere controproducenti per le questioni di carattere finanziario. Con le questioni amorose non sempre riuscirete a comprendere l’altra parte, per cui ora come ora stare ciascuno per conto proprio potrebbe essere l’inizio di qualcosa di più produttivo per entrambe le parti, secondo l’oroscopo.

11° Bilancia: purtroppo nel corso di questa settimana potreste essere decisamente distratti, inclini a non concentrarvi adeguatamente sul lavoro oppure a perderle l’attenzione molto spesso. Avrete anche un po’ di tensione all’interno del contesto amoroso, forse a causa di qualche desiderio che state attendendo che sia esaudito. Secondo l’oroscopo non sempre potrete fare qualche passo in avanti con quelle questioni burocratiche rimaste in sospeso.

Il weekend potrebbe darvi un po’ di tregua per molti aspetti.

12° Capricorno: in questo momento tenderete molto a fare le cose con leggerezza, e sul lavoro questo potrebbe comportare dei rischi. Potreste apparire molto indisponenti e nervosi, e questo potrebbe mettere a repentaglio la relazione con il partner oppure con una amicizia a cui tenete molto. Prendere un bel respiro e fare qualcosa di inedito potrebbe invece farvi ritornare la grinta e il buonumore.