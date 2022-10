È pronto l'oroscopo del 24 ottobre 2022 per l'ambito amoroso e sentimentale. Secondo le stelle, si prospetta una giornata strana per molti nativi dell'Acquario e attiva per le persone nate sotto il segno del Leone. La fortuna bacia alcuni segni zodiacali, come l'Ariete e il Sagittario. Se siete curiosi di conoscere anche la compatibilità zodiacale, qua trovate le accurate previsioni dell'amore dedicate alla giornata di lunedì 24 e rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Amore e compatibilità zodiacale secondo l'oroscopo di lunedì 24 ottobre: ​​Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Aumenta la vostra fortuna in amore, un appuntamento meraviglioso è all'orizzonte. Se siete impegnati sentimentalmente, la vostra relazione diventerà sempre più divertente e seria. Compatibilità zodiacale: Pesci

Toro – Voi e il vostro partner vi scoprirete più innamorati che mai, rendendo la relazione piena di passione e di eccitazione. Sarà un appuntamento divertente, non solo per passare il tempo. Affinità zodiacale: Cancro

Gemelli – È molto bello passare del tempo tra voi due da soli, ma solo per questa volta, provate a creare un'atmosfera confortevole con un gruppo di persone fidate. Secondo l'Oroscopo, avete un'affinità particolare con il segno dell'Acquario.

Previsioni dell'amore per il giorno 24 ottobre, compatibilità zodiacale: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – L' oroscopo dell'amore consiglia di preparare un regalo a sorpresa per far divampare la passione tra voi due, oppure di rafforzare il legame di coppia andando a un evento o qualcosa del genere. In questa giornata, siete molto compatibili con i nati in Vergine.

Leone – Siate attivi quando uscite per un appuntamento più importante. Il punto è accontentare il vostro partner d'amore mettendo in atto idee brillanti ed eccitanti. Compatibilità zodiacale: Leone

Vergine – Se avete avuto un'esperienza imbarazzante, è tempo di spazzarla via con una conversazione onesta e migliorare rapidamente la vostra vita di coppia.

Affinità zodiacale: Gemelli

Astrologia del 24 ottobre per l'amore: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Le cose di cui eravate preoccupati si risolveranno da sole e, nella relazione stessa, il vostro fascino brillerà e vi avvicinerete alla persona che amate. In queste 24 ore avete una particolare affinità con il segno del Capricorno.

Scorpione – Siete al punto in cui entrambi avete bisogno di fare chiarezza, capire se siete ancora innamorati. L'oroscopo dell'amore consiglia di mostrare il vostro vero fascino interiore, non solo quello esteriore. Compatibilità zodiacale: Cancro

Sagittario – Secondo le stelle, questo inizio di settimana porta tanta fortuna in amore. I single del segno presto avranno un appuntamento galante e memorabile, mentre coloro che sono sentimentalmente impegnati vedranno la loro diventare sempre più solida e duratura.

Secondo le stelle, c'è una bella affinità tra voi e i nativi dello Scorpione.

La giornata del 24 ottobre secondo l'oroscopo per il campo amoroso: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Per i single del segno, è una buona giornata per chattare con gli amici. Invece di essere testardi, provate a cambiare l'atmosfera nel rapporto di coppia in base a ciò che piace al vostro partner. Compatibilità zodiacale: Leone

Acquario – Secondo l'oroscopo dell'amore, si prospetta un inizio di settimana strano. Una giornata in cui vi farete del male a vicenda o avrete un appuntamento noioso. Dovete conquistare la persona con considerazione e conforto. Affinità zodiacale: Sagittario

Pesci – Se iniziate l'appuntamento basandovi sull'empatia emotiva reciproca piuttosto che su un incontro appariscente, conquisterete il cuore dell'altra persona. In queste 24 ore, sembra che abbiate una bella affinità con i Pesci.