Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda dal 23 al 29 marzo 2026 rivelano che Curro e Lope si troveranno a fare una scoperta inaspettata da Esmeralda. Al palazzo il clima sarà sempre più teso a causa della presenza del duca Lisandro, mentre Eugenia sparirà nel nulla gettando tutti i protagonisti della tenuta nello sconforto e nella preoccupazione.

Anticipazioni La Promessa: Esmeralda rivela a Curro e Lope un segreto sul passato

Nelle prossime puntate de La Promessa il duca Lisandro continuerà a comportarsi in maniera piuttosto ostile nei riguardi di tutta la famiglia, specie di Curro.

Quest'ultimo, nel frattempo, si recherà nuovamente in gioielleria insieme a Lope. I due faranno un incontro inaspettato che li porterà a fare una scoperta. Nel dettaglio, si troveranno dinanzi Esmeralda, la quale riconoscerà subito Curro, e rivelerà un segreto del passato che lascerà spiazzati i due protagonisti.

Romulo fa un passo indietro nei riguardi di Pia

Eugenia sarà sempre più propensa ad insediarsi nella vita del marito, sta di fatto che si stabilizzerà nella camera di Lorenzo. Leocadia avvertirà il capitano che, almeno fino a quando il duca si trova a palazzo, i due devono cercare di mantenere un profilo basso nei riguardi di Eugenia. Romulo prenderà coraggio e chiederà scusa a Pia, la quale rimarrà molto colpita ed emozionata dalle sue parole.

La donna deve tutto a Catalina, in quanto è stata lei ad incoraggiare Romulo a fare un passo indietro.

Eugenia fa perdere le tracce di sé

Manuel sarà ancora impegnato nel cercare di risolvere il caso che riguarda Tono e la scomparsa del denaro che gli aveva consegnato. Ad un certo punto, il giovane chiederà a Manuel di mettersi in contatto con il sergente che si sta occupando di tutta questa faccenda. Maria Fernandez, dal canto suo, continuerà ad essere ostile e sospettosa del comportamento di Donna Petra, in quanto non riuscirà a credere alla sua buona fede. A rendere il clima de La Promessa piuttosto concitato nelle puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 23 al 29 marzo sarà la sparizione di Eugenia. La donna aveva chiesto di poter andare a trovare Cruz, ma tale permesso le è stato vietato da Alonso. Dopo l'accaduto, la donna farà perdere le tracce di sé, gettando tutti nello sconforto.