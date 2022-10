L'oroscopo della settimana che va dal 17 al 23 ottobre ha in serbo buone notizie per i nati Ariete, che presto non avranno più Venere in cattivo aspetto. Il pianeta dell'amore passerà in Scorpione, che riuscirà a intensificare la propria vita amorosa, al contrario di Leone che dovrà giocare in difesa. Toro dovrà evitare incomprensioni e discussioni da poco. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 17 al 23 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che finalmente tenderà a migliorare secondo l'oroscopo.

Queste saranno le ultime giornate difficili in amore, perché da domenica Venere non sarà più opposta, e vi tenderà la mano. La Luna inoltre sarà in buon aspetto in questo periodo, soprattutto tra mercoledì e giovedì. Approfittatene dunque per recuperare terreno in amore. In ambito lavorativo, anche se avrete Giove favorevole, avrete bisogno di maggior buon senso, e dedicarvi a quei progetti che possono rivelarsi davvero proficui. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo della prossima settimana che vedrà il pianeta Venere spostarsi in opposizione dal segno dello Scorpione. Queste saranno dunque le ultime giornate per consolidare il vostro rapporto, o per provare a fare nuove conoscenze. L'importante sarà non rovinare tutto subito dopo che Venere entrerà in cattivo aspetto.

Sarà difficile, ma quando vi batte forte il cuore, nessuno potrà fermarvi. Nel lavoro non ci saranno importanti cambiamenti, ciò nonostante avrete buone occasioni per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che rimarrà intensa e piacevole anche durante la prossima settimana. Di contro Venere da domenica non sarà più nelle vostre corde, ma questo non vorrà dire che tra voi e il partner le cose cominceranno ad andare male.

Se siete single le nuove storie d'amore saranno ancora possibili, dovete solo crederci. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora sulla cresta dell'onda, con idee e progetti sempre nuovi, e una gran voglia di fare. Voto - 8️⃣

Cancro: finalmente questa Venere in cattivo aspetto farà le valigie da questa scomoda posizione, per spostarsi in trigono dal segno amico dello Scorpione.

Questa settimana inoltre la Luna graviterà attorno a voi, e potrebbe essere un buon momento per provare a risollevare la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo dovrete cercare di essere più incisivi e determinati in quel che fate. Voto - 7️⃣

Leone: saranno le ultime giornate di Venere in buon aspetto secondo l'oroscopo per voi. Single oppure no, è arrivato il momento di portare stabilità a lungo termine nelle vostre relazioni sentimentali e sociali, giocando in difesa e dimostrando la giusta maturità quando ci saranno dei problemi da risolvere. Pochi cambiamenti per quanto riguarda il lavoro. Vorreste poter ricoprire una posizione più centrale, ma dovrete scendere a compromessi e sostenere anche delle spese.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che tenderà a migliorare nel corso del prossimo periodo, soprattutto in prossimità del weekend, quando la Luna si troverà in congiunzione, e Venere si sposterà in sestile. Single oppure no, avrete tutte le carte in regola per riuscire a rendere questa seconda parte di ottobre davvero interessante. Per quanto riguarda il lavoro portare a termine le vostre mansioni a volte non sarà semplice, ma con il giusto impegno potreste farcela. Voto - 8️⃣

Bilancia: la settimana potrebbe iniziare sottotono per voi a causa della Luna in quadratura. Ciò nonostante avrete Venere favorevole ancora per qualche giorno, recuperando facilmente intesa con le persone che amate. A partire da domenica però, il pianeta dell'amore lascerà il vostro cielo, e toccherà soltanto a voi impegnarvi per avere una relazione stabile.

Nel lavoro sarete ancora tra i migliori del settore, grazie anche a queste stelle che vi guideranno verso il successo. Voto - 8️⃣

Scorpione: vita amorosa che finalmente riserverà qualche soddisfazione secondo l'oroscopo della prossima settimana. La fiducia nei confronti delle persone che amate aumenterà, e avrete un buon motivo in più per sentirvi felici con le persone che amate. Preparatevi dunque perché domenica si avvicina. In ambito lavorativo è arrivato il momento di rimettersi in pista, e dimostrare tutto il vostro valore. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo favorevole sul fronte amoroso per i nati del segno. Questo cielo vi metterà spesso a vostro agio in amore, ciò nonostante ci saranno importanti cambiamenti che voi dovrete essere pronti ad accettare.

Nel weekend il pianeta dell'amore si metterà alle vostre spalle, cambiando di fatto il vostro umore. Attenzione dunque a come reagirete a certe notizie. In ambito lavorativo non ci saranno grandi novità, ma questo non vuol dire che non sarete capaci di svolgere per bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: con Venere che da domenica passerà in sestile, la vostra vita sentimentale tenderà a migliorare secondo l'oroscopo della prossima settimana. Fino ad allora, avrete a che fare ancora con qualche incomprensione o discussione da gestire, ma se voi per primi deporrete l'ascia da guerra, forse le cose potrebbero migliorare già da prima. Nel lavoro recuperare sarà difficile, e l'aiuto di un collega potrebbe rivelarsi prezioso.

Voto - 7️⃣

Acquario: il vostro umore tenderà a cambiare spesso secondo l'oroscopo della settimana, non solo perché la Luna sarà in cattivo aspetto, ma anche perché Venere sta per mettersi in quadratura. Potreste infatti reagire male ad alcune notizie o comportamenti, che potrebbero rendere difficili alcuni rapporti, soprattutto se sentimentali. Nel lavoro continuerete a fare bene, ciò nonostante evitate le distrazioni, e lasciate da parte la vostra vita amorosa. Voto - 7️⃣

Pesci: vita sentimentale che finalmente tornerà a splendere per i nati del segno. La Luna navigherà in buone posizioni, e Venere da domenica sarà in trigono. Single oppure no, potrebbero arrivare buone occasioni per vivere un periodo più romantico del solito. In ambito lavorativo dovrete cercare di essere meno superficiali, e dare maggior peso a quel che fate. In questo modo, potreste ottenere risultati sicuramente migliori. Voto - 8️⃣