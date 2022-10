Per la settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 ottobre 2022, l’Oroscopo e le posizioni planetarie interesseranno i segni di aria e di acqua. Il Sole sarà nella costellazione della Bilancia insieme al pianeta Venere, mentre il segno del Gemelli avrà nei suoi gradi il pianeta Marte.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana: Gemelli al ‘top’

1° Gemelli: con questo Marte che vi supporterà in ogni vostra scelta, potrete davvero scalare una montagna secondo l'oroscopo. Avrete successi sul piano economico e lavorativo, proponendo sempre idee innovative e all’insegna dell’originalità.

Vi sentirete anche molto soddisfatti delle amicizie che farete nel corso della settimana e di quei familiari che riusciranno a riappacificarsi con voi. Avrete un magnetismo fuori dal comune per quanto riguarda l’aspetto amoroso, e sarete al centro dell’attenzione nel corso del fine settimana.

2° Toro: sarete completamente dediti ai progetti per i quali avete lavorato a lungo e che adesso potrebbero vedere la luce. Sarete attenti e determinati con quei dettagli che amate curare, mentre con la vostra squadra potreste fare davvero enormi successi e conseguire numerosi traguardi. Arriveranno i guadagni che avete atteso, ma anche dei salti per la vostra carriera. Con gli affetti si creerà un clima di completa fiducia in voi e nelle vostre possibilità, secondo l’oroscopo.

3° Bilancia: avrete un quadro astrologico che sbaraglierà la concorrenza, soprattutto per quel che riguarda la vostra forma fisica e la spiccata propensione per gli affari sul piano economico. Avrete una sicurezza di voi stessi che potrebbe essere addirittura di esempio per le persone che vi circondano. Avrete delle sfide da vincere prima che si concluda la settimana, lasciandovi un fine settimana libero da impegni e che potrete dedicare agli affetti e al partner, secondo l’oroscopo.

4° Acquario: ci saranno tante opportunità a portata di mano, per cui non esitate a fare tutto ciò che sarà in vostro potere per vedere realizzati i vostri sogni. Non esitate nelle decisioni che prenderete sul lavoro, sia che siate in solitaria sia che siate in gruppo. Ora come ora i guadagni potrebbero trovare un incremento decisamente vantaggioso, mentre con gli affetti si apriranno scenari di divertimento.

In amore ci saranno evoluzioni molto significative, anche per chi è single.

Scorpione in ripartenza

5° Scorpione: questo potrebbe essere un periodo piuttosto particolare per voi, perché avrete tanto da fare ma allo stesso tempo avevate atteso da tanto questo impegno. Avrete dei bei progetti da proporre alla squadra di lavoro e che questa accetterà di buon grado, specialmente se ne condividerete gli obiettivi. Con il partner si aprirà un periodo di dialogo costruttivo che potrebbe darvi molte emozioni nel weekend.

6° Ariete: avrete un gran bisogno di ridimensionare le vostre priorità, ma anche di riposare di tanto in tanto per permettere alla vostra concentrazione di emergere quando sarà necessario.

Regalatevi del tempo per riflettere ed evitate di essere sempre a disposizione degli altri. Curare voi stessi in questo momento dovrebbe essere la vostra priorità. Sul lavoro avrete qualche successo, ma anche qualche progetto che non andrà in porto. Con gli affetti non sempre andrete d’accordo, secondo l’oroscopo.

7° Capricorno: avrete degli impegni a cui adempiere, secondo l’oroscopo. Ritardare anche solo per una giornata potrebbe essere estremamente controproducente per i guadagni che arriveranno alla fine della settimana. Costruirete dei progetti che vi frutteranno parecchio, ma dovrete essere disposti a fare sacrifici di vario genere. Un ausilio morale potrebbe essere di aiuto contro questo malumore che potrebbe persistere a lungo, forse a causa di qualche delusione con gli affetti.

Ottimo weekend di relax.

8° Leone: potreste avere l’illusione di conoscere qualcuno che però con il tempo potrebbe non darvi ciò che state cercando, oppure che sarete voi quelli che al momento non avete molto le idee chiare. Avrete un passo malfermo anche con i progetti lavorativi, per cui dovrete cercare di andare piano e con calma, evitando di avere la fretta di concludere dei progetti che invece potrebbero necessitare di più tempo e di più cura. Il weekend potrebbe regalarvi un po’ di tregua, approfittatene per ricaricare le energie, ne avrete proprio bisogno.

Pesci pigro

9° Pesci: vi state lasciando un po’ andare, dunque nella prima metà della settimana qualcosa potrebbe non essere come ve l’aspettavate e potreste avere qualche progetto indietro.

Secondo l’oroscopo avrete un senso di pigrizia che potrebbe essere controproducente per qualche affare nella seconda metà della settimana. Però riuscirete a raccogliere la volontà e renderla abbastanza ottimale. In amore sarà necessaria della riflessione prima di procedere per una eventuale riappacificazione.

10° Cancro: affronterete una settimana ricca di sfide nonostante in questo momento non abbiate molta voglia di agire e di mettervi in gioco, soprattutto sul lavoro. Ciò che sarò doveroso fare in questo momento sarà prendervi cura di voi stessi e di evitare di stressarvi troppo, anche se potrebbe essere inevitabile. Avrete delle belle emozioni con il partner che però potrebbero non durare a lungo come potreste prospettare in un primo momento.

Secondo l’oroscopo, dovrete cercare di staccare la spina ogni tanto per il bene della vostra salute mentale.

11° Sagittario: vivrete un momento di forte smarrimento, di confusione, forse dovuta a qualche recente delusione o una prova che vi ha spossati sia fisicamente che mentalmente. Sarà il momento per riflettere su eventuali decisioni che potrebbero cambiare le vostre relazioni interpersonali e per esteso la vostra situazione complessiva, anche quella lavorativa. Avrete l’opportunità di maturare ulteriormente e pensare a qualche persona del passato.

12° Vergine: potreste arrancare un po’ nel buio, in questo periodo, specialmente se focalizzate l’attenzione troppo sull’aspetto amoroso. Vi sentirete abbastanza nervosi e inclini alla noia, anche sul lavoro.

Avrete voglia e fretta di evitare qualche impegno che potrebbe assorbire troppo del vostro tempo e troppe delle vostre energie. Fate attenzione a qualche illusione che potrebbe mettere a dura prova i vostri nervi. Stare da soli con voi stessi nel fine settimana potrebbe essere di grande aiuto per la vostra mente.