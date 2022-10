L'Oroscopo di domani 15 ottobre è pronto a dare conto a voi lettori di come potrebbe evolvere la giornata di inizio weekend. In primo piano le previsioni zodiacali di sabato relative ai primi sei segni dello zodiaco. A fare da polo attrattivo senz'altro l'ingresso della Luna in Cancro. Tra i segni fortunati senz'altro Gemelli e Vergine, entrambi valutati con le cinque stelline della massima positività. Ansiosi di sapere qualche dettaglio in più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di sabato 15 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 15 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 15 ottobre prevede un sabato abbastanza normale. In amore, sentirete crescere dentro di voi una voglia di divertimento, come non avveniva da molto tempo. E potrete contare sulla collaborazione del vostro partner, perché il panorama planetario sarà a vostro favore, e lui (o lei) sarà ben disposto ad accontentarvi. Così una configurazione positiva, si disporrà in buon aspetto, favorendo ogni vostro progetto affettivo e mettendovi nelle condizioni di operare miglioramenti nella coppia. Gli influssi solidi e potenti di Saturno vi regaleranno una vera e propria rinascita sentimentale. Lasciate che tutte le vostre emozioni fluiscano liberamente, perché sono in arrivo storie d'amore importanti, costruttive e praticamente indistruttibili.

Nel lavoro, sarete dinamici e intraprendenti e vorrete ottenere i risultati che riterrete siano alla vostra portata.

Toro: ★★★. Giornata poco positiva. Sarete invogliati a riflettere, sperando in situazioni migliori: guardate al futuro con positività! In amore, lanciati come siete nelle vostre iniziative personali, potreste trascurare un poco le questioni di cuore mostrando una certa superficialità o comunque non avvertendo le reali esigenze del partner.

Ma niente paura, perché Venere in posizione favorevole riscoccherà verso sera la scintilla della passione, provvedendo così a farvi prestissimo recuperare il terreno perduto. Il vostro nervosismo in qualche caso sarà palpabile: di solito non amate lasciar trasparire quello che provate, ma oggi tutto vi si leggerà in faccia e le persone intuiranno esattamente quali sono i vostri pensieri.

Nel lavoro, vi sentirete scarsamente motivati e cercherete di diminuire l'impegno che mettete nella professione.

Gemelli: ★★★★★. Un avvio di weekend da considerare superfortunato. In amore, le stelle vi saranno favorevoli e questa benefica presenza vi riconcilierà con tutti ad iniziare dal partner. Tutto ciò che amate e che vi rende felici sarà in primo piano durante questa giornata. In particolare, sarete lieti di trascorrere del tempo con la persona che amate. Alcuni pianeti positivi vi porteranno a manifestare quello che provate in maniera discreta ed elegante. Così ogni osservazione che farete sarà fatta in modo da non offendere il vostro interlocutore, perciò si rivelerà molto costruttiva.

Nel lavoro, con le stelle che vi guardano benevolmente da lassù, la giornata si può dire che sarà fruttuosa.

Oroscopo di sabato 15 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Luna in arrivo nel segno. In campo sentimentale, stupirete la persona amata con quel tocco di gran classe che avete. Metterete amore in ogni istante della vita di coppia che trascorrete insieme, e questo vi farà apparire agli occhi di chi amate la persona più importante che ci sia. La Luna nel vostro segno vi donerà quella regalità che il partner apprezza tanto in voi, così la dolcezza e la serenità, saranno di grande aiuto, per rendere la vita a due perfetta. Per voi è molto importante avere intorno delle persone di cui potersi fidare e che magari sanno anche trasmettere uno stato d'animo rilassato.

In questo modo sarete in grado di dare il meglio di voi stessi. Nel lavoro, il cielo positivo saprà darvi l'appoggio di persone influenti e di ambienti che fino ad ora non vi avevano dato la possibilità di esprimere il vostro talento.

Leone: ★★. Giornata di inizio weekend poco performante. In amore, sarà una giornata fatta di freddezza con il partner. Cercate di recuperare la parte più fresca e spontanea della vostra personalità. Dovrete dedicare maggiore attenzione alla persona a voi vicina principalmente mettendo in risalto le sue necessità. Le stelle antipatiche e ostili vi toglieranno anche buona parte delle energie, e ci saranno degli aspetti della vostra realtà che in questo momento vi appaiono surreali.

Mentre Mercurio, vi renderà confusi e incapaci di capire quali siano le soluzioni migliori per i vostri problemi, ma tranquilli perché presto un amico, vi verrà presto in aiuto. Nel lavoro, non è il momento adatto per puntare troppo in alto: perché le stelle non sono positive, pazientate.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 15 ottobre, prevede una giornata favolosa. In amore, la persona amata vi chiederà una vicinanza emotiva e spirituale più intensa nel ménage di coppia. Così una configurazione astrale positiva vi offrirà la possibilità di dimostrarglielo senza ombra di dubbio. Approfittate di questo momento positivo per trovare il modo di creare occasioni per un futuro insieme, sereno.

Fate pure affidamento senza timore ai favori delle stelle: da questo momento vi invieranno numerosi influssi positivi. Avete sicuramente già la chiave del cuore della persona che vi interessa, rendetevene conto e quindi agite di conseguenza, senza perdere altro tempo. Nel lavoro, vi attende un ottima giornata per i rilanci: le previsioni di riuscita saranno superiori alle vostre aspettative.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 15 ottobre.