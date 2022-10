L'Oroscopo della giornata di sabato 22 ottobre vedrà un Leone più razionale non solo in ambito lavorativo, mentre per Scorpione ci sarà un'intesa sempre più convincente con il partner. Gemelli potrebbe essere un po’ troppo viziato in amore, e dovrà sapersi accontentare, mentre equilibrio e passione faranno parte dei nativi Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 22 ottobre.

Previsioni oroscopo sabato 22 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: il fine settimana non inizierà al meglio per voi nativi del segno a causa di questo cielo ancora complicato, ciò nonostante in voi ci sarà comunque un certo ottimismo.

Questo perché Venere sta per togliersi da questa posizione scomoda, e la Luna in trigono nelle giornate precedenti vi ha dato un po’ di fiducia. Single oppure no, potrebbe essere un buon momento per recuperare terreno. Nel lavoro sarà più una giornata di routine, con risultati tutto sommato nella media. Voto - 6️⃣

Toro: il vostro intuito vi porterà a trovare spesso la soluzione più idonea per i vostri progetti. Sul fronte lavorativo dunque, con impegno e pazienza, potreste ottenere qualche piacevole soddisfazione. Per quanto riguarda i sentimenti, single oppure no, in questa giornata ci penserà la Luna in trigono a regalarvi qualche emozione, ciò nonostante dovrete sfruttare questo periodo per consolidare i legami che avete.

Voto - 8️⃣

Gemelli: con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, dovreste rivalutare la vostra vita sentimentale. Single oppure no, potreste essere un po’ troppo viziati, e dovrete imparare ad accontentarvi e rispettare l'opinione della vostra fiamma. Nel lavoro invece non ci sarà alcun motivo di scendere a compromessi, considerato che sarete sempre in grado di fare la cosa giusta per raggiungere il successo.

Voto - 7️⃣

Cancro: ottimismo e fiducia cominceranno a farsi sentire grazie a questo cielo che sta per mettersi dalla vostra parte. Secondo l'oroscopo di sabato 22 ottobre, la Luna sarà in buon aspetto, e vi aiuterà a stabilire un'intesa migliore con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete più coinvolti nei vostri progetti, e con un po’ di fortuna, potreste ottenere anche voi qualche soddisfazione.

Voto - 7️⃣

Leone: cercherete di essere più razionali sul posto di lavoro in questa giornata di sabato, ma non solo. Mercurio vi aiuterà a capire quali vantaggi e svantaggi potreste ottenere da alcune idee e progetti, e sarete in grado di fare le vostre valutazioni. Per quanto riguarda i sentimenti, questo cielo sta per mettersi contro di voi. Meglio dunque non essere causa di inutili discussioni. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una giornata davvero gradevole sul fronte amoroso grazie alla Luna nel segno. Single oppure no, vi sentirete abbastanza coinvolti con la persona che amate, e con un po’ di fortuna, potrete dare inizio a momenti davvero appaganti. In ambito lavorativo crederete nei vostri progetti, ma ci vorrà anche la giusta organizzazione e il giusto impegno.

Voto - 8️⃣

Bilancia: ultimo fine settimana di Venere in congiunzione secondo l'oroscopo. Questo però non vorrà dire che la vostra vita sentimentale attraverserà una crisi, perché se siete riusciti a costruire un bel rapporto, non avrete nulla da temere. Nel lavoro Mercurio continuerà a essere dei vostri, e insieme a stelle come Marte e Saturno, sarà possibile mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: godrete di un'intesa sempre più convincente sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Inizierete a sentire gli effetti benefici di Venere, ma in questa giornata di sabato ci penserà la Luna a darvi una marcia in più con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro presterete maggiore attenzione ai vostri progetti, portando in campo nuove idee.

Voto - 8️⃣

Sagittario: piccole nubi in amore renderanno questa giornata di sabato poco entusiasmante. Questo cielo vedrà la Luna in quadratura, e sarete invitati a riflettere su quale sia la strada più giusta per il benessere della vostra storia d'amore. Nel lavoro Giove e Mercurio vi aiuteranno a sostenere le vostre imprese, ma non dovrete farvi prendere dalla pigrizia. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale che potrebbe finalmente regalarvi qualche sorriso secondo l'oroscopo. Il sostegno della Luna, in trigono dal segno della Vergine, potrebbe rivelarsi prezioso per dare una svolta alla vostra storia d'amore. Nel lavoro Giove sarà ancora in quadratura. Svolgere alcuni progetti non sarà semplice, ma non impossibile come credete.

Non entrate nel panico dunque al primo ostacolo. Voto - 7️⃣

Acquario: queste stelle vi renderanno le cose più semplici al lavoro, soprattutto se siete ferrati in materia. Non sarà difficile riuscire a ottenere risultati di primo livello mostrando il giusto impegno. Per quanto riguarda i sentimenti sarà una giornata nel complesso equilibrata e appagante, ciò nonostante dovrete tenere in considerazione che Venere si avvicinerà sempre più in cattivo aspetto. Voto - 8️⃣

Pesci: Marte in Gemelli vi renderà la vita difficile in ambito lavorativo, ciò nonostante avrete stelle favorevoli come Urano per gestire bene soprattutto i progetti a lungo termine. In ambito amoroso non sarà una giornata particolarmente interessante a causa della Luna opposta, ma già da domani avrete sicuramente modo di rifarvi. Voto - 7️⃣