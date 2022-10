L'oroscopo della giornata di sabato 8 ottobre vede la Bilancia ardere di passione sul fronte amoroso, mentre per i Gemelli sarà una giornata dolceamara in amore. Pesci potrà contare sulla Luna in buon aspetto per vivere una relazione di coppia migliore, mentre Giove darà una mano ai nati Ariete per gestire al meglio le proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 8 ottobre.

Previsioni oroscopo sabato 8 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: settore professionale che vi darà discrete soddisfazioni in questa giornata di sabato.

L'aiuto di Giove si rivelerà prezioso per riuscire a gestire al meglio le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito sentimentale non ci sarà una grande attrazione nei confronti della persona che amate, chiaro segno che tra voi e la vostra fiamma c'è qualcosa che non va. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale nel complesso discreta secondo l'oroscopo. Il fine settimana inizierà sotto la buona luce della Luna in sestile, che vi farà sentire spesso a vostro agio con la persona che amate, single oppure no. Sul fronte professionale ci saranno ancora tante cose da sistemare, ciò nonostante, siete sulla buona strada per riuscire a fare bene il vostro lavoro. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata dolceamara per i nati del segno secondo l'oroscopo.

Anche se Venere sarà in una posizione favorevole, la Luna vi darà del filo da torcere, e la vostra vita amorosa potrebbe non essere così luminosa come immaginate. Per quanto riguarda il lavoro state facendo interessanti progressi, che con pazienza e impegno potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Cancro: potreste decidere di prendere una strada diversa sul fronte professionale.

Mercurio v'indicherà soluzioni differenti per i vostri progetti, che forse potrebbero portare a qualcosa di buono. In ambito amoroso la Luna sarà dalla vostra parte in questo inizio di weekend, ciò nonostante, single oppure no, meglio non avere comunque grandi aspettative. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali valide secondo l'oroscopo di sabato 8 ottobre, soprattutto sul piano sentimentale.

Con Venere in sestile infatti sarete in grado di dare inizio a un weekend sereno con la vostra dolce metà, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno idee e progetti interessanti da sviluppare, ma dovrete dimostrare di avere le abilità e le competenze necessarie. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vi vedrà in difficoltà in amore a causa della Luna opposta. Il fine settimana dunque non inizierà nel migliore dei modi per i nati del segno. Single oppure no, però, è in questi momenti che dovrete riuscire a dimostrare al meglio i vostri sentimenti, con i fatti, non con le parole. Sul fronte lavorativo sarete collaborativi e disponibili, pronti a dare il vostro contributo.

Voto - 7️⃣

Bilancia: avrete modo di esprimere al meglio i vostri sentimenti grazie a questa Venere in congiunzione. In amore arderete di passione, nessuno potrà fermare questa vostra irrefrenabile voglia. Per quanto riguarda il lavoro Giove opposto non sarà di grande aiuto, per cui affidatevi a stelle come Marte e Saturno in buon aspetto per riuscire a gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: con la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci, la vostra vita amorosa sarà decisamente più interessante secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, riuscirete a essere più attraenti, per cui, godetevi il momento, mostrando tutte le vostre buone qualità. In ambito lavorativo, anche se sarete piuttosto abili, faticherete un po’ a entrare nella giusta sintonia con i vostri colleghi.

Preferirete di più lavorare da soli. Voto - 7️⃣

Sagittario: inizio di fine settimana altalenante per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. L'astro argenteo infatti sarà in quadratura dal segno dei Pesci, e potrebbe portare malumore e qualche incomprensione di troppo con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete astri come Giove e Saturno in buon aspetto, ma con Mercurio e Marte negativi meglio essere ben organizzati e con le idee chiare con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo non molto convincente in questo inizio di fine settimana per i nati del segno. Venere si troverà ancora in quadratura e, nonostante la Luna sia favorevole, non sempre sarete così romantici nei confronti del partner.

Un po’ meglio nel lavoro grazie a Mercurio in trigono, ciò nonostante dovrete guardarvi le spalle da Giove in opposizione, che potrebbe portare qualche imprevisto di troppo. Voto - 6️⃣

Acquario: il weekend non poteva iniziare meglio di così per voi secondo l'oroscopo. Venere sembra splendere solo per voi, e sul fronte sentimentale non mancheranno momenti da batticuore per voi, single oppure no. In ambito lavorativo saprete mettere in pratica le vostre idee, e con impegno, raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale discreta in questa giornata di sabato. La Luna in congiunzione vi farà sentire amati e apprezzati dalla vostra fiamma. Soprattutto voi cuori solitari, potreste provare a ottenere qualcosa in più dalla vostra vita amorosa. In ambito lavorativo questo periodo non vi grandissime soddisfazioni, ciò nonostante sarete ancora ben capaci di fare bene il vostro lavoro. Voto - 7️⃣