Per la giornata di martedì 18 ottobre 2022 l’oroscopo vede in prima posizione il segno dell’Acquario e a seguire tutti gli altri segni di Aria. Gli affari andranno a gonfie vele anche per il Toro e si verificherà un miglioramento per il Cancro.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo, per tutti i segni dello zodiaco, con annessa classifica.

L’oroscopo di martedì: affari ottimi per Bilancia

1° Acquario: finalmente riuscirete a realizzare qualche sogno rimasto troppo a lungo nel cassetto, magari con dei guadagni che supereranno le aspettative. Il periodo di decadenza di qualche settimana fa sarà soltanto un vago ricordo.

2° Bilancia: in breve tempo potrete moltiplicare i guadagni e avvantaggiare anche la vostra squadra di lavoro. Secondo l’oroscopo anche il piano amoroso potrebbe arrivare a una svolta.

3° Toro: probabilmente avrete delle bellissime novità per quanto riguarda il lavoro, dunque agire in questo momento potrebbe fare la differenza con il salto di carriera e i guadagni relativi. Non esitate nel momento in cui potrete finalmente sviluppare le vostre abilità.

4° Gemelli: questa giornata potrebbe aprirsi nel modo più splendido possibile, soprattutto se avete in mente dei progetti che non saranno così gravosi come penserete in un primo momento. Secondo l’oroscopo potreste anche avere una bella proposta da parte di una persona a cui tenete.

Cancro in ripresa

5° Cancro: prendervi cura di voi potrebbe essere l’antidoto ottimale contro il malumore e contro qualche insuccesso che recentemente non ha fatto molto bene alla vostra autostima. Lo stress si allontanerà gradualmente dalla vostra mente.

6° Sagittario: avrete delle decisioni da prendere che con tutta probabilità potrebbe migliorare la qualità della vostra vita, o comunque trovare un largo margine di benessere.

La riflessione si farà spazio gradualmente e senza troppe costrizioni da parte vostra.

7° Pesci: avrete qualche energia per la vostra routine quotidiana, ma per i progetti extra dovrete attendere ancora un po’ di tempo. Ascoltare della musica rilassante nella serata potrebbe essere un metodo per ricaricare in fretta le batterie e ripartire con il lavoro.

8° Scorpione: vi state dando molto da fare sul piano professionale, ma avrete per il momento un senso di insoddisfazione che proprio non vuole saperne di andare via. In famiglia i contrasti saranno dietro l’angolo, per cui evitare discussioni potrebbe essere molto significativo per mantenere stabili i rapporti.

Vergine nervoso

9° Ariete: state covando qualche nuova idea che per il momento faticherà a uscire. Non sempre nel corso della giornata avrete voglia di osare troppo, e preferirete rimanere nella vostra zona di comfort a causa di qualche malessere fisico. In serata andrà meglio.

10° Vergine: il nervosismo e qualche senso di insoddisfazione recente vi ha messi sotto stress, se non del tutto "al tappeto".

Potreste non essere in grado di affrontare qualche spesa, ma sarà una situazione passeggera.

11° Capricorno: avrete la tendenza a procrastinare qualche impegno, ma facendo così potreste rallentare la produttività anche della vostra squadra di lavoro. Con un ritmo troppo lento potreste non essere "appetibile" per un affare davvero sostanzioso.

12° Leone: state vivendo un periodo di forte confusione se vi focalizzate sull’ambito amoroso. Ora come ora una relazione potrebbe non durare molto, a prescindere dall’intesa e dall’affinità di coppia. Concentrarvi sul lavoro potrebbe essere molto difficile.