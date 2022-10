Giovedì 20 ottobre troviamo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi della Vergine, nel frattempo il Sole, Venere e Mercurio stazioneranno nel segno della Bilancia. Saturno, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Plutone continuerà a stazionare in Capricorno e Nettuno permarrà in Pesci. Giove, intanto, proseguirà il domicilio in Ariete come Marte rimarrà stabile nell'orbita dei Gemelli. Il Nodo Nord assieme a Urano, infine, risiederanno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Pesci, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Bilancia: galvanizzati. Entusiasmo e predisposizione a uno spirito ottimistico saranno due spiccate qualità sulle quali potranno fare affidamento in nati Bilancia nella giornata in questione, specialmente la terza decade che inizierà a sentire sempre più flebili gli ostici influssi del Grande Benefico sul loro Sole di nascita.

2° posto Pesci: strategici. Il dodicesimo segno zodiacale, nel corso del 20 ottobre, parrà essere l'indiscusso protagonista e probabile vincitore del classico videogame 'Command and Conquer', in quanto metterà in campo un mood strategico che lo farà essere sempre due mosse avanti a ogni eventuale avversario.

3° posto Leone: mattinata top. I felini che questo giovedì vorranno affrontare dei discorsi chiarificatori oppure intraprendere un nuovo percorso lavorativo dovrebbero, con ogni probabilità, puntare sulle ore mattutine, periodo della giornata dove le soddisfazioni arriverebbero copiose.

I mezzani

4° posto Ariete: focus sul corpo. Le attenzioni maggiori dei nati Ariete in queste ventiquattro ore saranno presumibilmente focalizzate sul loro corpo, col segno di Fuoco che impiegherà il tempo libero a disposizione dividendolo tra estetista, parrucchiera e onicotecnica.

5° posto Cancro: istintivi. Il primo segno Cardinale, durante questa giornata autunnale, potrebbe essere dotato di un istinto sopra la media, capace di mostrargli figuratamente sia le prossime mosse da compiere che la strada esistenziale da imboccare a breve.

6° posto Scorpione: polso fermo. Dopo un mercoledì tutt'altro che scorrevole, ecco che in questo giorno d'ottobre i nati Scorpione parranno poter ripescare dal loro bagaglio caratteriale alcune qualità come la fermezza d'intenti e la velocità d'azione.

7° posto Acquario: verso la rinascita. Se il giovedì di casa Acquario fosse una carta dei tarocchi sarebbe senz'altro 'La Morte', in quanto questa giornata subodorerà probabilmente di vecchie ciclicità che stanno per concludersi nella vita dei nati sotto questo segno e ciò, di conseguenza, li porterà nei mesi seguenti verso una rinascita.

8° posto Gemelli: quadro della situazione. Giovedì ideale per fermarsi un attimo e osservare metaforicamente la situazione dall'alto per i nati Gemelli, in modo da averne un quadro generale più dettagliato e fare delle ipotesi sulle possibile evoluzioni che avverranno.

9° posto Capricorno: cocciuti. La maggior parte delle attività pratiche che si possono svolgere è possibile farle in più d'una maniera, ma tale regola non scritta sembrerà non voler entrare nella testa dei nati Capricorno, in quanto gli stessi penseranno che il loro modo di agire sia l'unico fattibile.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: nemici segreti. Malgrado la giornata non si prospetta tra le più briose, i nati Vergine avranno buone chance di accorgersi di chi trama alle loro spalle e cominciare a diffidare di tali persone, magari riponendo la loro preziosa fiducia in chi lo merita davvero.

11° posto Toro: svogliati. Complice uno scarno bottino energetico e i blandi risultati che otterranno sul fronte lavorativo, i nati Toro potrebbero peccare di svogliatezza in questo giorno d'ottobre, specialmente in casa dove rimanderanno ancora una volta un compito messo in programma da qualche tempo.

12° posto Sagittario: in gabbia. La voglia di libertà che si farà presumibilmente strada tra gli arcieri dovrà fare i conti con le circostanze costrittive legate all'ambiente professionale e al nucleo famigliare, facendo avvertire ai nati sotto questo segno una sgradevole sensazione d'ingabbiamento.