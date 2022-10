Inizia una nuova settimana e l'Oroscopo è pronto a rivelare le novità che arrivano dalle stelle. La terza settimana di ottobre spingerà i nati dell’Ariete a fare un viaggio interiore, per scoprire meglio se stessi. Per i single del Leone arriverà un nuovo amore, invece, per alcuni dello Scorpione arriverà il momento di affrontare una scomoda verità. Per saperne di più di seguito trovate le accurate previsioni segno per segno, dedicate alla settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 ottobre.

La settimana 17-23 ottobre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Pensate a questo come un momento di introspezione. Prendete un momento per sedervi con voi stessi, per chiedervi cosa desiderate veramente da questa situazione. Una volta che avete fatto chiarezza, mettete in risalto il vostro lato amorevole. L’universo ha un piano per voi. Nuovi orizzonti si stanno aprendo per voi, mentre siete impegnati a leggere qualcosa.

Toro – A volte, il processo di cambiamento richiede di lasciar andare ciò che non è più in linea con le vostre attuali esigenze. Allora, la vera domanda è: cosa siete disposti a sacrificare per fare spazio ai vostri nuovi progetti? Preparatevi a liberarvi di vecchie credenze e schemi.

Preparatevi a eliminare le vostre idee fisse su come dovrebbero andare le cose in questo momento.

Gemelli – Anche il flusso dei pensieri ha i suoi limiti. È qualcosa di cui vi viene chiesto di essere consapevoli. Siate consapevoli delle cose che non funzionano per voi, valutate bene le richieste della persona che vi interessa tanto o le situazioni in cui vi trovate, e fate sapere a questa persona di essere pronti a raggiungere un compromesso solo se accetta anche le vostre esigenze.

Incarnando la vostra verità, potreste finire per ottenere più di quello che vi aspettavate.

Cancro – Bomba della verità: è più facile non parlare delle cose che contano, ma sapete benissimo che nascondere le cose sotto il tappeto porta altri guai e pericoli. Quello che l’oroscopo vi esorta a fare questa settimana è allungare la mano.

Condividete il vostro punto di vista e siate disponibili ad ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. Troverete una soluzione a tempo debito. Se le cose si fanno sempre più difficili e complicate, non abbiate paura di affrontarle. Ricordate, non siete un gelato, non dovete essere apprezzati da tutti.

Previsioni dell'oroscopo settimanale 17-23 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Ci sono tanti tipi di amore. Tanti tipi di amore quante sono le persone, quindi, invece di cedere ai cliché che vi circondano in questo periodo, trovate un modo per relazionarvi in maniera autentica. Questa è la vostra occasione per rivedere le regole d'amore e d'amicizia, e avviare un dialogo onesto con la persona che vi suscita molto interesse.

Ai single del segno viene ricordato che l’amore tanto sognato è dietro l’angolo. Quindi, mettetevi in gioco e tirate fuori il vostro lato vivace e simpatico. Non tutti soddisferanno le vostre aspettative irrealistiche, fate pace con parole suadenti e passionali.

Vergine – Passate così tanto tempo a preoccuparvi. Quando siete giù, è normale preoccuparsi di come uscire dalle situazioni negative, o come alleggerire le troppe responsabilità che gravano sulle vostre spalle. Il vostro stato d'animo negativo fa preoccupare anche le persone che vi stanno attorno, persino i colleghi e i superiori si preoccuperanno di come state mandando avanti il lavoro e le responsabilità appena ricevute. Quello che dovete fare per il bene della vostra salute è aprire il vostro cuore e permettere agli altri di darvi una mano.

Siate grati per gli aiuti che ricevete.

Bilancia – Non dovete correre come un forsennato al traguardo. Non c’è bisogno di essere appesi al "cosa" e al "perché" del processo di cambiamento, lasciate che le cose si realizzino nel tempo. Da parte vostra, continuate a impegnarvi sulle cose che vi appassionano di più. Un promemoria dalle forze cosmiche: tutto si risolverà a vostro favore.

Scorpione – Questa settimana potrebbe venire a galla un’amara verità, che riguarda il tradimento. La persona che amate vi sta causando più dolore di quanto vi aspettasse. L'oroscopo consiglia di fare una pausa di riflessione, per vedere le cose con una visione chiara. Così facendo, sarete in grado di riconoscere tutti i modi in cui siete stati traditi da quella persona.

Il lato positivo è che non è troppo tardi per riaffermare i vostri confini e dare priorità a voi stessi.

Astrologia e oroscopo per la terza settimana di ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il processo del lutto è misterioso. In alcune giornate, vi sentite come se avesse sentito tutto ciò che c'è da sapere. Nelle altre, invece, vi rendete conto che ci sono ancora lacrime da versare. Fidatevi di voi stessi per avere spazio per tutto. Fidatevi di voi stessi per purificare la vostra anima e pulire l’atmosfera pesante che state respirando in questo momento. Quando si tratta delle vostre relazioni interpersonali, sostituite aspettative con accettazione. Ognuno sta combattendo le proprie battaglie, ed è qualcosa di cui dovete essere consapevoli in questo momento.

Capricorno – La vostra parola preferita è avventura, quindi, fate le valigie e preparatevi per vivere nuove esperienze di vita. Ricordate, non tutte le vacanze devono prosciugare i vostri risparmi. Mettete da parte un budget e usatelo solo per le vacanze. Se, invece, state pensando di cambiare città, fate le ricerche necessarie per mettere subito in moto le cose.

Acquario – A volte, la crescita vi porta in luoghi oscuri, e questo è normale. Sappiate che avete l’aiuto e il supporto necessario per superare questa fase. Invocate i vostri spiriti guida e permettete loro di manifestarsi per voi in modi inaspettati. Ciò che l'oroscopo vuole che voi ricordiate: ogni caduta è una svolta. Invece di adottare la parte della vittima, dovete reagire e passare al prossimo livello: è tempo di amare voi stessi.

Pesci – Il guerriero che è dentro di voi non si arrende mai. Questa settimana vi è stato affidato il compito di alzare le maniche e mettersi al lavoro, nonostante i lividi e le cicatrici. Mentre lo fate, fissate lo sguardo sulla destinazione desiderata e sappiate che la vostra invincibilità vi aiuterà a superare tutto. Ricordate che avete il pieno supporto degli altri e tutte le risorse di cui avete bisogno.