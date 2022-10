Secondo l'oroscopo del 1° novembre 2022, sarà una giornata nella media per Cancro e Vergine. Alcuni dei nati del Leone potrebbero ricevere complimenti o dichiarazione d’amore, i nati in Acquario dovrebbero smettere di poltrire davanti alla Tv e iniziare ad assaporare tutte le opportunità che offre la vita reale.

A seguire, l’astrologia dedicata alla giornata di martedì 1° novembre e le previsioni dell'amore con la valutazione da una a cinque stelle.

L'oroscopo amoroso del 1° novembre e valutazione stelline: da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata da due stelle.

Il vostro carisma ha un effetto positivo sulle vostre energie d’amore. Usatelo quando mirate a una relazione seria e duratura. Pensate a voi stessi, pensate almeno due volte alle conseguenze di grandi azioni, non fate passi avventati.

Toro – Giornata da quattro stelle. Le conversazioni diventano accese e appassionate. Se vi limitate ad amare, siete sulla strada giusta. Venere vi sta attivamente supportando in questo periodo. I cambiamenti possono avvenire molto rapidamente nella vostra vita. Preparatevi ad affrontare nuove situazioni.

Gemelli – Saranno 24 ore a due stelle. Tempi passionali sono alle porte, trascorrete molto tempo insieme al vostro partner e dimenticate lo stress della vita quotidiana.

Avete ancora difficoltà a trovare la soluzione giusta ai vostri problemi. Ciò che dovete fare in questo periodo è non rimuginarci sopra: i problemi si risolveranno da soli.

Previsioni dell'amore, giorno 1° novembre: valutazione stelline da Cancro a Vergine

Cancro – L'Oroscopo dell'amore dà tre stelle a questa giornata. Una discussione imminente nella vostra relazione vi rende molto irrequieti.

Mantenete la calma, non sarà poi così male. I pessimisti non possono essere aiutati, quindi, mettete la persona interessata con le spalle al muro e vuotate il sacco.

Leone – Giornata da quattro stelle. Nel corso della giornata potreste ricevere complimenti o una dichiarazione d’amore. Attenzione, però, a non farvi prendere per i fondelli o a farvi sfruttare fino all’ultima goccia di sangue.

Prestate attenzione alle vostre riserve di forza e di energia, e non esagerate, altrimenti sarete esausti già prima di pranzo. Prendetevi cura di voi e della vostra famiglia.

Vergine – Vi attende una giornata da tre stelle. Cupido è dalla vostra parte tutto il giorno. Niente può andare storto, ogni situazione amorosa sarà completata con successo. Anche se la Luna è in aspetto sfavorevole, potete ancora fare molte mosse vincenti in questo periodo. Se una persona cara non ha tempo per voi o per i vostri bisogni, potreste perdere la pazienza e andare su tutte le furie: mantenete la calma.

Astrologia per l'amore e classifica stelline di martedì 1° novembre: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Giornata da due stelle per il settore amoroso.

Non esauritevi, lasciatevi sorprendere. Vi piacerà ciò che il vostro partner ha in serbo per voi. La poca disponibilità ad aiutare e la comprensione da parte della vostra cerchia di amici vi faranno lentamente ma sicuramente perdere la pazienza, state calmi.

Scorpione – Amore da tre stelle, secondo l'oroscopo del 1° novembre. Un messaggio vi dà la speranza che uno dei vostri desideri sarà esaudito. Sarete incredibilmente soddisfatti tutto il giorno. Ciò che amate nel vostro tempo libero potrebbe essere in pericolo e voi potreste sentirvi minacciati da esso.

Sagittario – Giornata da tre stelle. Sfogatevi e mostrate i vostri sentimenti. Cupido risponderà ai vostri desideri, il vostro partner vi ringrazierà per tutto l’amore che gli state dando.

La situazione sentimentale migliora costantemente, ma non aspettatevi molto da una discussione all’interno della vostra cerchia di amici. Non siate delusi se tutto non va come vorreste.

La giornata del 1° novembre secondo l'oroscopo dell'amore: classifica stelline da Capricorno a Pesci

Capricorno – Secondo l'oroscopo del 1° novembre sarà una giornata da tre stelle. È risaputo che l’amore colpisce lo stomaco: mangiate molte verdure, preferibilmente con la persona che amate. Non promettete a nessuno l’impossibile, nemmeno al vostro partner. Vi prenderà in parola e rimarrà deluso se non la mantenete.

Acquario – Amore da due stelle. Il vostro fascino fa sciogliere i cuori dei vostri pretendenti. È una buona giornata per incontrare nuove persone simpatiche, un flirt potrebbe diventare qualcosa di più.

Non passate troppo tempo davanti alla Tv, la vita reale è fuori. Ci sono tante opportunità da cogliere al volo e da vivere pienamente.

Pesci – Giornata da quattro stelle. È forte il vostro desiderio, ma quando amore e dolore vanno di pari passo, è più probabile che voi scegliate l’astinenza. Trascorrete più tempo di qualità con persone che vi rendono felici.